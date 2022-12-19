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فيرن: تقدم بيجو في "دبليو إي سي" يعتبر "هائلاً" بالرغم من مشاكل الموثوقية

يشعر جان-إريك فيرن سائق بيجو أن العلامة الفرنسية حققت تقدماً "هائلاً" في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، بالرغم من مشاكل الموثوقية التي تعرضت لها الموسم المنصرم.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
فيرن: تقدم بيجو في "دبليو إي سي" يعتبر "هائلاً" بالرغم من مشاكل الموثوقية

لم تخض بيجو سباقاً خالياً من المشاكل منذ أن عادت إلى سباقات التحمل خلال النصف الثاني من موسم 2022 المنصرم في مونزا.

حيث عانت من عدة مشاكل حرمتها منصة تتويج في مواجهة منافستيها تويوتا وألبين ضمن فئة السيارات الخارقة.

ويرى فيرن أن مسألة الموثوقية ليست بالأمر الغريب على الفرق حديثة العهد، حيث عبر عن ثقته بقدرة بيجو على حلها في موسم 2023.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا أعتقد أن هناك فريقاً واحداً لم يعانِ من مشاكل الموثوقية".

وأكمل: "في كل مرة نخوض تجارب نواجه مشاكل ونفهم سببها ما يمنع تكرارها".

وتابع: "المشكلة تكمن في وجود الكثير من القطع التي يمكن أن تُعطب في السيارة، لكن يمكننا القيام بشيء واحد ألا وهو مواصلة المنافسة!".

واسترسل: "لدينا سيارة قوية حقاً، وحدها الخبرة بوسعها حلّ تلك المشاكل ولا شيء آخر".

واختتم: "لكن التقدم الحالي بالمقارنة مع البداية يعتبر هائلاً. عندما نصل إلى سباق لومان 24 ساعة سنكون قد أكملنا الكثير من اللفات وتم حلّ مشاكل الموثوقية بالتأكيد".

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تصوير: ماساهيد كاميو

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