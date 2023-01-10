فيراري تكشف عن تشكيلة سائقيها لفئة "ال ام اتش" مع الاعتماد على جيوفينازي

سيتواجد الحصان الجامح في بداية السلسلة من أجل السعي وراء الفوز العام بعد 50 عامًا منذ آخر مرّة شارك فيها الصانع الإيطالي في الفئة النموذجيّة في لومان.

ولم تكن هناك مفاجآت كبيرة بالنسبة للأسماء المختارة، ما عدا انضمام أنطونيو جيوفينازي. فبعد محاولة الإيطالي العودة إلى الفورمولا واحد إثر انتهاء فترته مع ألفا روميو بنهاية موسم 2021، لم تكن هناك أيّة مقاعد متاحة خاصة بعد ضياع فرصة الانضمام إلى هاس.

وستستعين فيراري بمجموعة من سائقيها ذوي الخبرة في فئة "جي تي إي" للمحترفين، وعلى رأسهم أبطال العالم أليساندرو بيير غيدي وجايمس كالادو، فضلًا عن أنطونيو فوكو وميغيل مولينا بعد مشاركتهم على سيارة "488 جي تي إي إيفو" الموسم المنقضي.

ونجد أخيرًا نيكلاس نيلسن الذي فاز باللقب العام الماضي رفقة أليسيو روفيرا في فئة "ال ام بي2" في سيارة "آي اف كورسه أوريكا".

وأكّد هذا الإعلان التشكيلة التي لطالما رغب بها أنطونيلو كوليتا رئيس قسم الأنشطة الرياضيّة في فيراري الذي شدّد مرارًا على أنّه سعيدٌ بالشباب القادمين من تشكيلة "فيراري كومبيتيسيوني جي تي، واستبعاد أيّة فرضيّات بإشراك سائقَي الفورمولا واحد شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن.