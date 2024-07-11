فيراري تكشف عن أولى تحديثاتها سيارتها الفائزة في لومان

دخل الحصان الجامح في رحلة إعادة تصميم لقنوات تهوية المكابح، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة التبريد، حيث أجرى الفريق بعض التغييرات الصغيرة الانسيابيّة كجزء من حزمة تحديثات هي الأولى من نوعها منذ تسجيل السيارة بدايتها في الموسم الماضي.

وقال فرديناندو كانيزو، رئيس سيارات سباقات التحمل، أنّ فيراري لا تتوقّع أنّه ستنتج أيّة تحسينات في الأزمنة من سيارة "499بي" التي فازت بسباق لومان 24 ساعة الشهر الماضي، لكنّ هذه التحديثات ستسمح بـ "تنوّعٍ أكبر وسهولة ملاءمة للسيارة مع الحلبات التي تكون فيها متطلّبات الكبح عالية وحاسمة أكثر".

وأضاف: "بالرغم من الأداء المذهل للسيارة في موسم 2023، اختبرنا بعض القيود على صعيد تبريد المكابح".

وأكمل: "لذا قمنا بتحديد وتطوير تصميم قناة تهوية مكابح جديد في نفق الهواء وعلى الحلبة من أجل تغيير توزيع تدفّق الهواء وتوفير كفاءة أعلى".

وأردف: "أثّرت التغييرات على توازن سيارة 499بي وهو ما أعاد القيمة المرغوب فيها عبر تعديل جوانب أخرى منها".

وواصل شرحه بالقول: "قمنا بتغيير الهيكل السفلي على وجه الخصوص، وكذلك بعض جنيّحات غورني، واعتمدنا نتوءًا أسفل الأضواء الأماميّة.

ثمّ تابع: "سمحت لنا التحديثات بالحفاظ على موقع سيارة 499بي ضمن مجال الأداء الذي تفرضه القوانين التقنيّة".

وكان انتصار الثلاثي أنطونيو فوكو، ونيكلاس نيلسن وميغيلي مولينا في لومان قد دفعهم إلى المركز الثاني في ترتيب فئة "هايبركار"، بفارق تسع نقاطٍ عن ثلاثي بنسكي بورشه موتورسبورت أندريه لوتيرر، وكيفن إستري ولورينس فانتور، بينما تتخلّف فيراري عن بورشه بذات القدر في ترتيب بطولة الصانعين.