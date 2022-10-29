فيراري تكشف سيارة لومان هايبركار بكسوة التسابق الكاملة

تمّ الكشف عن السيارة بكسوة التسابق تمهيدًا لخوضها موسم 2023 من بطولة العالم للتحمّل، إلى جانب الكشف عن خصائص محرّك الاحتراق الداخلي ضمن حدث إطلاق رسمي في إيمولا مساء اليوم السبت.

وتتبع تسمية "499 بي(p)" عادة تسميات تعود إلى بدايات فيراري، إذ أنّ رقم 499 يُمثّل السعة السنتيمترات المكعّبة لأسطوانة واحدة ضمن محرّك "في6" بسعة الثلاث لترات والمزوّد بشاحنين توربينيين، أمّا حرف "في" فهو كناية عن نموذج.

وقال فرديناندو كانيزو رئيس قسم التصميم والتطوير في قسم سباقات السيارات الرياضيّة في فيراري: "هذا المحرّك بذات هندسة محرّك سيارة 296، لكنّه مُحرّك مُجهد، وهو ما يعني أنّ البنية مختلفة بالكامل. اختيار محرّك في 6 كان الدرب الصحيح بالنظر إلى وجهة نطاق سيارات الطرقات الخاصة بنا".

وأضاف: "لكنّ هذا لم يكن عبارة عن تضحية، لأنّ محرّك في6 صغير، وخفيف ومدمجٌ جدًا، يمنحنا ذلك أفضليّة على صعيد التوضيب، وتوزيع الوزن ومركز الثقل".

أمّا على صعيد الكسوة اللونيّة فقد سيطر اللون الأحمر على السيارة بشكلٍ بديهي، مع اعتماد أجزاء صفراء تذكيرًا بسيارة "312بي.بي" من بطولتَي 1972 و1973 بقيادة جاكي إيكس، وبريان ريدمان وأرتورو مرزاريو.

فيراري "499بي" 1 / 19 الصورة من قبل: فيراري فيراري "499بي" 2 / 19 الصورة من قبل: فيراري فيراري "499بي" 3 / 19 الصورة من قبل: فيراري فيراري "499بي" 4 / 19 الصورة من قبل: فيراري فيراري "499بي" 5 / 19 الصورة من قبل: فيراري فيراري "499بي" 6 / 19 الصورة من قبل: فيراري فيراري "499بي" 7 / 19 الصورة من قبل: فيراري فيراري "499بي" 8 / 19 الصورة من قبل: فيراري فيراري "499بي" 9 / 19 الصورة من قبل: فيراري فيراري "499بي" 10 / 19 الصورة من قبل: فيراري فيراري "499بي" 11 / 19 الصورة من قبل: فيراري فيراري "499بي" 12 / 19 الصورة من قبل: فيراري فيراري "499بي" 13 / 19 الصورة من قبل: فرانشيسكو كورغي فيراري "499بي" 14 / 19 الصورة من قبل: فرانشيسكو كورغي فيراري "499بي" 15 / 19 الصورة من قبل: فرانشيسكو كورغي فيراري "499بي" 16 / 19 الصورة من قبل: فرانشيسكو كورغي فيراري "499بي" 17 / 19 الصورة من قبل: فرانشيسكو كورغي فيراري "499بي" 18 / 19 الصورة من قبل: فرانشيسكو كورغي فيراري "499بي" 19 / 19 الصورة من قبل: فيراري