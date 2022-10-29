فيراري تكشف سيارة لومان هايبركار بكسوة التسابق الكاملة
كُشف النقاب عن سيارة فيراري لومان هايبركار الجديدة التي سيعود من خلالها الصانع الإيطاليّ إلى الفئة العليا من سلسلة سباقات السيارات الرياضيّة في العام المقبل من بطولة العالم للتحمّل، حيث ستحمل اسم "499بي".
تمّ الكشف عن السيارة بكسوة التسابق تمهيدًا لخوضها موسم 2023 من بطولة العالم للتحمّل، إلى جانب الكشف عن خصائص محرّك الاحتراق الداخلي ضمن حدث إطلاق رسمي في إيمولا مساء اليوم السبت.
وتتبع تسمية "499 بي(p)" عادة تسميات تعود إلى بدايات فيراري، إذ أنّ رقم 499 يُمثّل السعة السنتيمترات المكعّبة لأسطوانة واحدة ضمن محرّك "في6" بسعة الثلاث لترات والمزوّد بشاحنين توربينيين، أمّا حرف "في" فهو كناية عن نموذج.
وقال فرديناندو كانيزو رئيس قسم التصميم والتطوير في قسم سباقات السيارات الرياضيّة في فيراري: "هذا المحرّك بذات هندسة محرّك سيارة 296، لكنّه مُحرّك مُجهد، وهو ما يعني أنّ البنية مختلفة بالكامل. اختيار محرّك في 6 كان الدرب الصحيح بالنظر إلى وجهة نطاق سيارات الطرقات الخاصة بنا".
وأضاف: "لكنّ هذا لم يكن عبارة عن تضحية، لأنّ محرّك في6 صغير، وخفيف ومدمجٌ جدًا، يمنحنا ذلك أفضليّة على صعيد التوضيب، وتوزيع الوزن ومركز الثقل".
أمّا على صعيد الكسوة اللونيّة فقد سيطر اللون الأحمر على السيارة بشكلٍ بديهي، مع اعتماد أجزاء صفراء تذكيرًا بسيارة "312بي.بي" من بطولتَي 1972 و1973 بقيادة جاكي إيكس، وبريان ريدمان وأرتورو مرزاريو.
الصورة من قبل: فيراري
الصورة من قبل: فيراري
الصورة من قبل: فيراري
الصورة من قبل: فيراري
الصورة من قبل: فيراري
الصورة من قبل: فيراري
الصورة من قبل: فيراري
الصورة من قبل: فيراري
الصورة من قبل: فيراري
الصورة من قبل: فيراري
الصورة من قبل: فيراري
الصورة من قبل: فيراري
الصورة من قبل: فرانشيسكو كورغي
الصورة من قبل: فرانشيسكو كورغي
الصورة من قبل: فرانشيسكو كورغي
الصورة من قبل: فرانشيسكو كورغي
الصورة من قبل: فرانشيسكو كورغي
الصورة من قبل: فرانشيسكو كورغي
الصورة من قبل: فيراري
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