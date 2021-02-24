فيراري تعلن عودتها إلى قمة منافسات سباقات التحمل

سيخوض الفريق الإيطاليّ منافسات بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" مع هيكل سيارة خارقة من تصنيعها، في مواجهة مصنعين آخرين مثل بيجو، تويوتا، غليكنهاوس وبايكوليس. بينما تصمم علامات عريقة أخرى مثل أودي، بورشه وأكورا سيارات للمنافسة ضمن فئة "أل أم دي أتش" الجديدة والتي ستكون قادرة كذلك على المنافسة ضمن فئة سيارات لومان الخارقة.

وفي إعلان نشرته اليوم الأربعاء، قالت فيراري أنّه "وبعد فترة من الدراسة والتحليل، ستطلق فيراري عملية تطوير سيارة ’أل أم دي أتش’ جديدة بعد عدة أسابيع من التصميم وعمليات المحاكاة. كما أن برنامج الاختبارات، اسم السيارة وتشكيلة السائقين سيتم الإعلان عنها في المستقبل".

حيث قال جون إيلكان رئيس فيراري: "طوال أكثر من 70 عاماً في عالم السباقات، على حلبات في جميع أنحاء العالم، ونجاحاتنا وانتصاراتنا النابعة من استكشاف وتطوير أحدث التقنيات، فإنّ الإبداع القادم من الحلبات يجعل كل سيارة تجارية من مارانيللو استثنائية بحقّ. ومع برنامج فئة سيارات لومان الخارقة، فإن فيراري تؤكد مجدداً التزامها وتصميمها على مواصلة وتعزيز موقعها في الساحة العالمية لرياضة السيارات".

ويعود آخر انتصارات فيراري في سباق لومان إلى عام 1965 - فوزها التاسع الإجمالي - قبل تركيزها على الفوز بفئتها في سباق التحمل الفرنسي الشهير.

وحققت فيراري عام 2019، فوزها رقم 27 ضمن فئة "جي تي إي برو" مع سيارتها فيراري 488 وسائقيها أليساندرو بيير غويدي، جايمس كالادو ودانيال سيرا.

وكان تركيز فيراري خلال السنوات الأخيرة مركزاً على فريقها في الفورمولا واحد، لكن وبسبب قوانين سقف الميزانيات وإمكانية تقليص الإنفاق، بات بوسع العلامة الإيطالية تعزيز تواجدها في مجالات أخرى.

ولم تعلن فيراري بعد اسم سيارتها الخارقة، وكذلك تشكيلة السائقين أو البرنامج الاختباري، لكنها تمتلك الكثير من السائقين المصنعيين مثل دايفيد ريغون، ميغيل مولينا، سام بيرد ونيكلاس نيلسن.

كما بوسعها الاستعانة بسائقيها الناشئين مثل كالوم إيلوت أو حتى كيمي رايكونن سائقها المخضرم السابق في الفورمولا واحد.