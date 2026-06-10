فيراري تتوقع سباقًا "صعبًا" في لومان: "لسنا المرشحين للفوز"

أكدت فيراري أنها تنتظر "24 ساعة لومان" صعبة للغاية هذا العام، لكنها شددت على أن السرعة المطلقة وحدها لن تكون العامل الحاسم في تحديد الفائز بالجولة الأهم ضمن بطولة العالم للتحمل.

ويصل الحصان الجامح إلى النسخة الرابعة والتسعين من السباق الفرنسي الشهير وهو يطارد فوزه الرابع تواليًا بسيارة "499 بي"، لكنه بدأ فعاليات هذا العام بشكل متواضع نسبيًا يوم الأحد، إذ أنهت أفضل سياراته الثلاث ضمن فئة الهايبركار الاختبارات بفارق يقارب تسعة أعشار الثانية عن الصدارة في المركز الثامن.

كما تفوقت تويوتا على فيراري بفارق مريح خلال الجولة الافتتاحية من موسم بطولة العالم للتحمل في إيمولا في أبريل، بينما اكتفت فيراري بالمركز الثالث خلف سيارتي بي إم دبليو في سبا-فرانكورشان، التي تُعد التحضير غير الرسمي الأخير قبل لومان.

واعترف المدير التقني للفريق فرديناندو كانيتسو بأن تمديد سلسلة انتصارات فيراري المتواصلة في فئة الهايبركار لن يكون مهمة سهلة، مشيرًا إلى ازدياد حدة المنافسة التي يواجهها الفريق في عام 2026.

وقال يوم الأربعاء: "ربما تكون نسخة هذا العام من سباق لومان 24 ساعة الأصعب التي نواجهها كفيراري".

وأضاف: "من خلال الاختبارات التي أكملناها للتو، أدركنا أننا نجحنا في استخراج أقصى ما لدينا من أداء، ونحن راضون جدًا عن ذلك. مقارنة بالعام الماضي، التحسينات كبيرة وواضحة، وأنا سعيد للغاية بما حققناه".

وأردف: "لكن ليس كل شيء تحت سيطرتنا. من أجل القتال على الفوز وعلى منصة التتويج، سنحتاج إلى أن تسير عدة أمور لصالحنا. ولن أقول أكثر من ذلك".

وأكمل: "علينا أن نستخرج أقصى استفادة من كل ما يقع تحت سيطرتنا: الأداء والاعتمادية والعمليات والاستراتيجية، وربما أن نكون أكثر جرأة لمفاجأة منافسينا، لأننا نعلم أننا لا نستطيع منافستهم في العديد من جوانب الأداء".

ثمّ تابع: "لذلك علينا التعامل مع السباق بطريقة مختلفة بعض الشيء. نحن نفكر في كيفية تغيير قواعد اللعبة والتواجد في المكان المناسب في اللحظة المناسبة. لكن الأمر لن يكون سهلًا بالنسبة لنا".

ورغم ذلك، لم يستبعد كانيتسو فرص فيراري على حلبة لا سارت، مؤكدًا أن الفريق لا يشعر "بالخوف" من الفجوة التي ظهرت بينه وبين منافسيه خلال الاختبارات.

ويرى المهندس الإيطالي أن التنفيذ المثالي للسباق واعتماد نهج أكثر جرأة قد يضعان الفريق في دائرة المنافسة هذا الأسبوع، حتى لو لم يمتلك أسرع سيارة في الفئة.

وقال: "كل شيء واضح إلى حد كبير. يكفي النظر إلى أزمنة الاختبارات لفهم أي المنافسين أقوياء في أقسام معينة من الحلبة. هذا يروي جزءًا كبيرًا من القصة".

وأضاف: "لكنّ ذلك لا ينبغي أن يخيفنا، وإلا فسنكون قد خسرنا قبل أن نبدأ. أستطيع القول إننا لسنا المرشحين للفوز. بالتأكيد لسنا المرشحين للفوز، بل على العكس تمامًا".

وأكمل: "لكن عقليتنا تقوم على تجاهل ما يحدث حولنا، والعمل كفريق، والبقاء متماسكين، وضمان وصول السيارة إلى خط النهاية بحالة جيدة، وقراءة مجريات السباق بالشكل الصحيح، وربما المخاطرة أكثر من أجل محاولة دفع إحدى سياراتنا إلى مراكز متقدمة والقتال على الأقل من أجل منصة التتويج".

وواصل حديثه بالقول: "لن يكون الأمر سهلًا لأنني أعتقد أن اعتمادية السيارة ستتعرض لضغط كبير للحفاظ على مستوى الأداء المطلوب من أجل المنافسة. سيتعين علينا الضغط بقوة شديدة. لكن هذا جزء من اللعبة".

واختتم بالقول: "نحن هنا، ولن نستسلم، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا، وربما تساعدنا الخبرة التي راكمناها خلال السنوات الماضية. لقد واجهنا تحديات مختلفة جدًا، لذلك لا شيء يخيفنا. نحن فريق قوي ومتحد".