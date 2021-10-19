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"فيا" بصدد مراجعة معايير تصنيف السائقين في منافسات السيارات الرياضية لموسم 2022

كشف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بأنه يتوقّع إجراء مراجعات على نظامه لتصنيف السائقين بحلول الموسم المُقبل.

"فيا" بصدد مراجعة معايير تصنيف السائقين في منافسات السيارات الرياضية لموسم 2022

صرّح الكيان الحاكم للرياضة بأنه سيراجع طريقة تصنيفه للسائقين ضمن الفئات الأربع - البلاتينية، الذهبية، الفضية والبرونزية - لسباقات السيارات الرياضية الدولية قبل نشر قائمة التصنيفات الخاصة بالعام المُقبل في 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويأتي تأكيد مراجعة نظام التصنيف بعد إعلان ستيفان راتيل مروّج سباقات جي تي نهاية الأسبوع الماضي أنّه تقدّم بمجموعة من التغييرات إلى "فيا".

وتعقيبًا على تلك الخطوة صرّح فريدريك بيرتراند المشرف على تصنيف السائقين لدى "فيا" قائلًا: "نحتاج بالتأكيد إلى معالجة التسلسل الهرمي الكامل لضمان أن يجد الجميع مكانهم المناسب".

وأضاف: "هل ينبغي أن نضيف مستوى آخر؟ لا أعلم. هل ينبغي أن نعيد توزيع المتسويات الحالية لدينا؟ على الأرجح".

وكان راتيل قد أشار إلى أنّ التمييز الحالي بين التصنفين البلاتيني والذهبي ليس ضروريًا، حيث أوضح بأنّ هنالك سائقين مصنعيين يحملون كلا التصنيفين، لذلك سيكون من المنطقي أكثر أن يكون هنالك تصنيف واحد فقط للسائقين الاحترافيين بشكل كامل.

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كما ترغب منظمته "ستيفان راتيل" بأن يُعاد تصنيف جميع السائقين الناشئين من التصنيف الفضي مع خلفية في سباقات المقعد الأحادي لينضموا إلى التصنيف الذهبي وأن يتركوا تصنيفهم السابق إلى الهواة من المستوى الأعلى والسائقين تحت سن الـ 30 الذين يبدؤون لتوهم مسيرتهم في عالم السباقات.

ومن وجهة نظره، سيترك ذلك الأمر التصنيف البرونزي ليكون من نصيب الهاوي الحقيقي أو "المتسابقين النبلاء".

وتعقيبًا على مقترحات راتيل قال بيرتراند: "النقاط التي ذكرها ستيفان كلها صحيحة. النقطة الوحيدة الصعبة للغاية هي السائق من التصنيف الفضي الذي صعد سلم منافسات المقعد الأحادي ولكنه لا يملك النتائج ليُصنّف ضمن الفئة الذهبية، ولكنه/لكنها ينافس في مواجهة سائقين من التصنيف الفضي كونهم تحت سن الـ 30 ولكن لا يملكون ذات المستوى من الخبرة".

وأردف: "هذا مرتبط بنظام الهواة الخالص، حيث لدينا السائقون البرونزيون والذين يحملون أهمية كبيرة للمروجين كونهم هم من يموّلون السيارات، وتلك الفئة تختفي ببطء الآن كونهم ينافسون في مواجهة سائقين شباب سريعين، ومن الصعب عليهم أن يدخل معهم السائقون الأصغر ضمن ذات الفئة".

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