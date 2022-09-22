فريق جازو للسباقات GR يُتَوَّج على أرضه بالمركزين الأول والثاني في سباق "فوجي 6 ساعات"

نجح فريق جازو للسباقات GR في رسم الابتسامة على وجوه جمهوره على أرضه بعد أن حقق الفوز بالمركزين الأول والثاني على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" العالية الأداء في سباق فوجي 6 ساعات؛ محتفلاً بأسلوب مميز بعودة بطولة العالم للتَحَمُّل (WEC) التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) إلى اليابان على حلبة فوجي سبيد واي الدولية (Fuji Speedway) للمرة الأولى منذ عام 2019.

وعزَّز فريق جازو للسباقات GR التحدي والمنافسة محتفلاً بعودة البطولة إلى وطنه؛ من خلال تحقيقه الفوز على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" العالية الأداء في أول ظهور علني لها في اليابان. وبحصول الفريق على أقصى عدد من النقاط بعد الفوز بهذا السباق، تخطو شركة تويوتا خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بصدارتها في فئة المصنّعين، موسعةً بذلك الفارق إلى 26 نقطة.

وقدَّم السائقون: سيباستيان بويمي، وبريندون هارتلي، وريو هوريكاوا، أداءً نظيفاً على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" التي تحمل الرقم 8، ليحققوا فوزهم الثاني هذا الموسم، ويضيفوه إلى فوزهم الذي حققوه في سباق "لومان 24 ساعة"، ويحققوا بذلك الفوز الثامن لهم من أصل تسعة سباقات على حلبة فوجي سبيد واي. في حين أحرز أبطال العالم: مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز، المركز الثاني على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" العالية الأداء التي تحمل الرقم 7؛ ليحققوا فوزهم النظيف والصعب في هذا السباق، الذي يُمثل الجولة قبل الأخيرة من الموسم الحالي من بطولة العالم للتَحَمُّل (WEC).

واحتشد جمهور المشجعين المتحمسين على مدرجات فوجي سبيد واي، وشاهدوا مركبات تويوتا GR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" العالية الأداء ترسم ملامح السباق مع تقدمها منذ بدايته. وعلى الرغم من فرض كاموي كوباياشي سيطرته وتفوقه مع بداية السباق، قلَّصَ سيباستيان بويمي الفارق تدريجياً لينتقل إلى موقع الصدارة في اللفة رقم 64. ومع مرور قرابة ساعتين من زمن السباق، سلَّم كاموي كوباياشي مركبته التي تحمل الرقم 7، والتي فازت بالمركز الثاني، إلى زميله خوسيه ماريا لوبيز. وبعد لفة واحدة، تسلّم بريندون هارتلي قيادة المركبة التي تحمل الرقم 8، وأكمل السباق متقدماً بفارق 6 ثوانٍ. وعزز بريندون هارتلي تقدمه على خوسيه ماريا لوبيز بفارق 10 ثوانٍ بعد التوقف في نقاط الصيانة. ومع حلول وقت التبديل التالي للسائقين، وبقاء أقل من ساعتين بقليل، أحرز بريندون هارتلي تقدماً حاسماً بفارق 30 ثانية.

وتولى ريو هوريكاوا، الفائز في سباق هذا الموسم من بطولة "سوبر فورمولا" على حلبة فوجي سبيد واي، قيادة المركبة التي تحمل الرقم 8، وحلّ مايك مايك كونواي مكان خوسيه ماريا لوبيز في قيادة المركبة التي تحمل الرقم 7 في المرحلة الأخيرة. ومع تقدمها بفارق لفة واحدة على المركبة المنافسة صاحبة المركز الثالث، سيطرت مركبات تويوتا GR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" العالية الأداء على ما بقي من مجريات السباق. وبعد إكمال 232 لفة خالية من الحوادث الكبيرة، حقق السائق ريو هوريكاوا الفوز الثالث لفريق جازو للسباقات في هذا الموسم، وهو الفوز رقم 37 من بين 75 سباقاً منذ عام 2012 ضمن منافسات بطولة العالم للتحمل على متن مركبات تويوتا الكهربائية الـ "هايبرِد". وجاء بعده السائق مايك كونواي بفارق دقيقة و8 ثوانٍ و382 جزءاً من الثانية، وأنهى الفريق السباق بتحقيق فوزه المزدوج الثاني في هذا الموسم، ليُتَوَّج في المركزين الأول والثاني.

وقال آكيو تويودا رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن: "في حلبة فوجي سبيد واي، كان مشجعونا يهتفون لنا، قائلين: (مرحباً بعودتكم!). ونحن في غاية السعادة لأننا تمكنّا من رد الجميل لهذا الدعم الكبير؛ وذلك من خلال تحقيق الفوز بالمركزين الأول والثاني، لنقول لهم نعم لقد عدنا إلى أرض الوطن مجدداً. وأود أن أشكر جميع أعضاء الفريق، خاصة رئيس الفريق مايك كاموي. شكراً لكم جميعاً! لقد اختبر السائقون مجموعة متنوعة من المركبات، وأود أن أواصل العمل معهم لابتكار تقنيات تبقيهم متحمسين. أود أيضاً أن أشكر الطاقم الفني والمهندسين والزملاء في المصنع، الذين يعملون مع السائقين لصنع أفضل المركبات على الإطلاق! أما بالنسبة لمشجعي الفريق، فأود أن أشكرهم على دعمنا وتحفيزنا في الوقت الذي نواصل فيه مواجهة تحديات جديدة لتطوير والارتقاء بوسائل التنقل".

وشاركت تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات السيارات، ومن ذلك سباق الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل WEC، وسباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة. وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تُقام عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015، حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات" GR؛ وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضات سباقات السيارات تحت سقف واحد. وانطلاقاً من قناعة شركة تويوتا، وشعارها: "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل المركبات"، يسلط قسم "جازو للسباقات" GR الضوء على دور رياضات سباقات السيارات؛ بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل المركبات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات السيارات المختلفة، كما يهدف قسم "جازو للسباقات" GR إلى تطوير تقنيات رائدة، وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع متعة القيادة وروح المغامرة والانطلاق بحريّة.

ومن المقرر أن تشهد حلبة البحرين الدولية، التي ستستضيف السباق النهائي الذي سيستمر ثماني ساعات في 12 نوفمبر، المنافسة على بطولة العالم لفئتي السائقين والمصنّعين.