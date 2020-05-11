فرق "دبليو إي سي" تطالب بخفض عدد جولات موسم 2021

أدى تفشي فيروس "كورونا" في أنحاء العالم إلى إيقاف جميع الفعاليات الرياضية ومن بينها "دبليو إي سي"، ما أدى كذلك إلى عواقب اقتصادية كبيرة على الفرق.

لذا بدأت بعض الفرق بالمطالبة بخفض أعداد جولات الموسم المقبل تماشياً مع اﻷزمة العالمية الحالية.

حيث قال ريتشارد دين الشريك المالك لفريق "يونايتد أوتوسبورتس" ضمن الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2" في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لو انتهى بنا اﻷمر بروزنامة مع ثماني جولات، فإن البطولة لا تعي ما يجري في العالم".

وأكمل: "علينا خفض عدد الجولات، خمس أو ست جولات، بما يكفي للتركيز على السباقات الكبيرة".

من جهته، طالب سام هيغنيت، مدير فريق "جوتا سبورت" ضمن الفئة الثانية، "بروزنامة تركز على خفض النفقات".

فقال: "خفض النفقات يعني نقل كل شيء عبر النقل البحري، وذلك لخفض تكاليف النقل، وكذلك عدد سباقات أقل".

وتابع: "بالرغم من أن بقية موسم 2020 تبدو مجهولة ومخيفة، إلا أن موسم 2021 مخيف أكثر، بسبب العواقب المالية".

وكرر توم فيرير الذي يدير فريق "تي.أف سبورت أستون مارتن" ضمن فئة "جي تي إي الهواة" هذه الفكرة فيما يتعلق بموسم 2021.

فقال: "علينا خفض النفقات للموسم المقبل، وذلك لجعل التكاليف معقولة بالنسبة لزبائننا".

وتابع: "تخفيض عدد السباقات هو الحل اﻷكثر وضوحاً ومنطقية. أعتقد أن روزنامة من 5 أو 6 جولات تضم سباق لومان 24 ساعة، أمر منطقي".

بالمقابل، رفضت البطولة الكلام بالتفصيل حيال خططها لموسم 2021 وذلك بعد إجراء عدة تعديلات على الروزنامة بسبب اﻷزمة العالمية الحالية.

حيث أشار جيرار نيفو رئيس "دبليو إي سي" إلى إمكانية خفض عدد الجولات، مشيراً إلى أنه سيكون من "الغرور" اﻹبقاء على العدد التقليدي البالغ 8 جولات للموسم المقبل.

ومن غير المتوقع الكشف عن الروزنامة الرسمية لموسم 2021 قبل وقت لاحق من هذا العام.