غروجان مهتم "بشكل هائل" بسيارة بيجو الخارقة

ينتظر غروجان حالياً معرفة مستقبله مع فريق هاس في الفورمولا واحد، حيث تقيّم العلامة الأمريكية عدداً من السائقين لموسم 2021 المقبل.

وشارك الفرنسي مع فريق هاس منذ أولى مواسمه في 2016، وينتهي عقده نهاية الموسم الجاري، حيث صرّح مؤخراً أن لديه فرصاً مستقبلية خارج الفورمولا واحد، مشيراً إلى "دبليو إي سي" والفورمولا إي كخيارات ممكنة.

وستعود بيجو إلى قمة منافسات سباقات السيارات الرياضية في 2022 ضمن فئة سيارات لومان الخارقة، وذلك مع سيارة نموذجية جديدة.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان مشروع بيجو يثير اهتمامه، عبّر غروجان عن اهتمامه بعودة المصنّع الفرنسي إلى منافسات سباق لومان.

فقال: "مصنع فرنسيّ في أحد أعظم السباقات في العالم، بالتأكيد إنه مشروع جميل. آمل مع هذه السيارات الخارقة الجديدة، أن يعود أكبر عدد من المصنعين إلى سباقات التحمل، ونشهد حقبة ذهبية أخرى للرياضة".

وأكمل: "تويوتا تقوم بعمل رائع، لكن لنكن واقعيين: في هذه الأيام، مشاهدة سباق لومان 24 ساعة مع سيارة تنافس شقيقتها ضمن نفس الفريق، ليست أمراً مثيراً للحماسة".

وأردف: "بيجو قادمة، ولدينا تويوتا، وآمل كذلك انضمام المزيد من المصنعين. مرة أخرى ستصبح المنافسة محمومة ولن تحسم النتائج إلا قبل خمس دقائق من النهاية".

بالمقابل، أوضح غروجان أنه أمام بيجو "الكثير من الأمور" لحلها قبل البحث عن تشكيلة سائقيها، كما أنه متشوق للكلام عن خططه المستقبلية.

فقال: "سنتواصل سوياً في وقت ما، هذا المشروع يثير اهتمامي بشكل هائل للمستقبل".

وشارك غروجان في نسخة 2010 من السباق الأسطوري مع فريق "مايتك كومبيتشن"، كما شارك في بطولة "جي تي1" من ذلك العام كذلك بعد خروجه من فريق رينو نهاية موسم 2009.

ولم يعلن هاس بعد تشكيلته من السائقين للموسم المقبل، لكن الفرنسي لمّح إلى خياراته خارج الفورمولا واحد.

فقال: "أعتقد أن الحسابات بسيطة، لا يوجد ما يكفي من المقاعد. لذا، هناك بعض التكهنات، ونتطلع كذلك لخيارات أخرى خارج الفورمولا واحد".

واختتم: "أعتقد أننا سنعلم قريباً، لذا لحسن الحظ لن أضطر لأن أجاوب على المزيد من الأسئلة حول مستقبلي".