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دبليو إي سي

شركة بلجيكية تستحوذ على منشأة محركات رينو وألبين في فيري

نجحت رينو في العثور على مشترٍ لمصنعها في فيري بعد تقليص برنامجها لتطوير محركات الفورمولا 1

منشور: 23-10-2026

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سيارة #35 فريق ألبين للتحمل: فرديناند هابسبورغ، شارل ميليسي

الصورة من قبل: فيا دبليو إي سي / DPPI

وافقت رينو على بيع منشأة المحركات التابعة لها في فيري شاتيون إلى مجموعة دوما ري البلجيكية.

ووفقًا لبيان رسمي، فإن مجموعة دوما ري، المتخصصة في تقنيات وتطوير وحدات الطاقة والمكونات الهندسية للمركبات المنتجة بكميات كبيرة، مستعدة لتولي إدارة المنشأة الفرنسية.

وقد قُدّم عرض الاستحواذ بالفعل إلى ألبين ريسينغ. ويعمل الطرفان حاليًا بجد لتحليل المؤسسة بأكملها وجوانبها المالية، بهدف تحديد كيفية المضي قدمًا بسرعة.

وستتيح الصفقة لمجموعة دوما ري الاستحواذ على شركة ألبين ريسينغ إس إيه إس، الموجودة في فيري شاتيون، بما يشمل "الفرق والأصول المادية وغير المادية اللازمة لتشغيل المنشأة".

تقع فيري في الضواحي الجنوبية لباريس، وكانت على مدى عدة عقود مقرًا لبرنامج رينو لتطوير محركات الفورمولا 1، كما عُدّت مركزًا مهمًا لرياضة السيارات في فرنسا.

لكن رينو أوقفت برنامج تطوير المحركات داخليًا في نهاية العام الماضي، مفضلةً إبرام ألبين اتفاقية لتزويدها بالمحركات من مرسيدس بصفتها فريقًا زبونًا، وهو ما هدّد مستقبل مئات الموظفين في فيري.

رقم 35 فريق ألبين: أنطونيو فيليكس دا كوستا، فرديناند هابسبورج لوثرينجن، تشارلز ميليسي

الصورة من قبل: FIA WEC / DPPI

كما تستعد ألبين للانسحاب من بطولة العالم لسباقات التحمل في نهاية العام، بعدما استخدمت منشأة فيري لصيانة وتجميع المحركات التي تصنعها ميكاكروم، والتي تشغّل سياراتها من طراز إيه 424 ضمن فئة السيارات النموذجية الهجينة الفائقة.

مستقبل بطولة العالم لسباقات التحمل

قد تكون للصفقة أيضًا تداعيات على برنامج ألبين في فئة السيارات النموذجية الهجينة الفائقة، إذ تسعى شريكتها المصنعية، شركة سيناتيك، إلى تشغيل سيارة إيه 424 تحت علامة تجارية مختلفة في عام 2027.

وبدا أن سيناتيك كانت على وشك إتمام اتفاق مع العلامة التجارية الصينية جيلي بعد سباق فوجي الذي امتد ست ساعات الشهر الماضي، لكن المحادثات بين الشركتين تبدو وكأنها وصلت إلى طريق مسدود.

والموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة في موسم 2027 هو 25 نوفمبر، إذ يجب استكمال الوثائق الرسمية اللازمة بحلول ذلك التاريخ لضمان الحصول على مكان في فئة السيارات النموذجية الهجينة الفائقة. وعلى مدى أسابيع، أكد مدير الفريق فيليب سينولت أن كل شيء جاهز، من مهندسين وميكانيكيين وسائر الموارد المطلوبة، لمواصلة برنامج إيه 424 في البطولة خلال العام المقبل.

وبطبيعة الحال، فإن تنظيم فريق جديد يتطلب أيضًا التعاقد مع السائقين اللازمين، مع الأخذ في الاعتبار، على سبيل المثال، رحيل أنطونيو فيليكس دا كوستا، إلى جانب تأكيد استمرار الأشخاص المشاركين بالفعل في البرنامج.

وشددت مجموعة دوما ري في بيانها على أنها "تسعى إلى تنويع أنشطتها لتشمل رياضة السيارات"، مشيرةً إلى أن الصفقة "تتيح فرصًا للاستفادة مستقبلًا من خبرات رينو في محركات الفورمولا 1 لصالح فرق السباقات".

وقال أكسل بلاس، نائب رئيس ألبين للتكنولوجيا: "تمثل هذه الصفقة فرصة قوية ومتكاملة للحفاظ على الخبرات الموجودة في منشأة فيري شاتيون وتطويرها بصورة أكبر. كما تفتح آفاقًا جديدة أمام الموظفين وأعمال الهندسة. ويُعد هذا التطور اعترافًا بالخبرة العريقة للمنشأة في رياضة السيارات، ولا سيما في الفورمولا 1".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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