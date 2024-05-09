ريد بُل تتجه للكشف عن سيارتها الخارقة آربي17 في مهرجان غوودوود للسرعة
ستكشف ريد بُل عن سيارة آربي17 الخارقة من تصميم آدريان نيوي، خلال نسخة هذا العام من مهرجان غوودوود للسرعة.
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
في يونيو 2022، كشف الذراع التقنيّ لفريق ريد بُل في الفورمولا واحد، عن خطط لإطلاق سيارة خارقة بتكلفة 5 ملايين جنيه استرليني، بتصميم نيوي.
ستضم السيارة مقعدين من ألياف الكربون ومحرك بسعة 10 أسطوانات وعلبة تروس من ألياف الكربون. وتم إنتاج السيارة بالكامل من قبل ريد بُل لكن لن يتم تصنيع سوى 50 نسخة منها فقط.
وسيتم عرض السيارة يوم الجمعة 12 مايو في مهرجان غوودوود للسرعة.
وتتناسب هذه النسخة من السيارة الخارقة مع تسمية سيارات الفورمولا واحد التي تنتجها ريد بُل، حيث تم تجاوز اسم آربي17 حين حصلت جائحة كورونا وتم نقل أغلب قطع السيارات للموسم الذي تلاه، ما يعني أن سيارة 2021 سُميت آربي16بي.
وتعتبر السيارة الخارقة آخر سيارة يصممها نيوي مع ريد بُل، بعد الإعلان عن ترك صفوف العلامة النمساوية مع بداية 2025.
"نحن متحمسون لأول عرض لسيارة آربي17 للعلن، ولا يمكنني التفكير بمكان عالمي أفضل من مهرجان غوودوود للسرعة" قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل.
وإلى جانب هورنر ونيوي أثناء حدث الإطلاق، سيتواجد دايفيد كولتارد سائق ريد بُل السابق في الفورمولا واحد والفائز 13 مرة في السباقات، إضافة إلى باتريك فريساشر سائق ميناردي السابق في الفورمولا واحد، وسائق الاستعراضات لدى ريد بُل.
وستعرض ريد بُل كذلك بعضاً من سياراتها في الفورمولا واحد كجزء من احتفالية الذكرى العشرين للفريق.
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