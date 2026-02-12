بات الأمر رسميًا الآن: ستفقد بطولة العالم لسباقات التحمل (دبليو إي سي) أحد المشاركين فيها بعد إعلان ألبين أنها ستنهي برنامجها في فئة "هايبركار" مع اكتمال موسم 2026.

بدأ مشروع ألبين في الفئة العليا من بطولة العالم لسباقات التحمل (دبليو إي سي) عام 2021، وفي العام ذاته حققت أول قطب انطلاق أول في بورتيماو، قبل أن تحصد الفوز في فوضى الأحوال الجوية خلال سباق سيبرينغ 1000 ميل عام 2022.

والتزمت العلامة التجارية بالمنافسة بسيارة من فئة LMDh ضمن بطولة العالم لسباقات التحمل وسباق لومان اعتبارًا من 2024، لكن ما بدا وكأنه مشروع طويل الأمد سيتم إيقافه في نهاية المطاف بعد هذا الموسم.

في الآونة الأخيرة، تصاعدت الشائعات حول هذا الانسحاب من بطولة العالم للتحمل، بل وحتى حول إغلاق علامة ألبين بالكامل.

الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم ألبين لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن العلامة التجارية لن تختفي، دون أن ينفي ما تم تأكيده الآن، وهو الانسحاب من البطولة.

ويجدر التذكير بأن الرئيس التنفيذي السابق لرينو، لوكا دي ميو، كان قد قال الصيف الماضي أن ألبين ستحتاج إلى نحو 20 عامًا لتصبح منافسًا حقيقيًا لبورشه، لكن المشروع سينتهي قبل ذلك بكثير.

ويبدو أن خليفته منذ يوليو، فرانسوا بروفوست، هو من اتخذ هذا القرار.

كانت مشاركة ألبين في موسم 2026 من بطولة العالم للتحمل محل شك أيضًا، ولم يتم نشر قائمة المشاركين حتى الأسبوع الثاني من ديسمبر.

وفي النهاية، حصل فريق ألبين ريسينغ على "الموافقة" من الإدارة العليا، ولكن لعام واحد فقط.

رقم 35 فريق ألبين: بول لوب شاتان، فرديناند هابسبورج لوثرينجن، تشارلز ميليسي الصورة من قبل: Shameem Fahath / Motorsport Network

وتتحدث عدة مصادر أيضًا عن رحيل مرجح للغاية لكل من برونو فامين، نائب رئيس ألبين لرياضة السيارات الحالي، وفرانسوا شامبو، نائب المدير الرياضي لألبين وأحد الأسماء البارزة منذ فترة طويلة داخل مجموعة رينو.

إضافة إلى ذلك، علمنا هذا الأربعاء أيضًا أن شركة داسيا، التابعة لمجموعة رينو، ستكمل موسم 2026 من بطولة العالم للراليات الصحراوية، لكنها استبعدت العودة إلى رالي داكار بعد فوزها بنسخة هذا العام مع النجم القطري ناصر العطية.

ويعزز هذا الإعلان مشكلة أخرى تواجه رينو. فبعد أن أصبحت فريقًا زبونًا لمرسيدس في الفورمولا 1 وتوقفت عن إنتاج محركاتها الخاصة، قيل أن العاملين في منشأة فيري-شاتيون التاريخية التابعة لها وُعِدوا بأنه، تحت اسم "هايبرتيك ألبين"، سيعمل الموقع على مشروع سوبركار القادم لألبين، وتقنيات البطاريات والكهرباء، إضافة إلى برامج المنافسات في بطولة العالم للتحمل، والفورمولا إي، والراليات الصحراوية، وفريق الفورمولا 1.

غير أن الخطط الأخيرة تترك مشروعي بطولة العالم للتحمل والراليات الصحراوية دون مستقبل، وقد نشر عمدة مدينة فيري-شاتيون بيانًا هذا الاثنين تحدث فيه عن "الأكاذيب والخيانة من قبل مجموعة رينو فيما يتعلق بمنشآت ألبين في فيري-شاتيون".

وقال في بيانه أنه علم بأن مجموعة رينو لن تفي بخططها، وهدد باتخاذ "جميع الإجراءات الممكنة" ردًا على ما وصفه بـ "خيانة حقيقية".