دبليو إي سي:: ويل ستيفنز يتصدر هيمنة كاديلاك لصف الانطلاق الأول وتويوتا تعاني في البرازيل
فرضت كاديلاك هيمنتها على التجارب التأهيلية لسباق البرازيل 6 ساعات ضمن بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، بينما عانت تويوتا من تراجع كبير في الأداء وأنهت الحصة بالقرب من آخر ترتيب فئة الهايبركار.
سيارة كاديلاك رقم 12 من فريق كاديلاك هيرتز جوتا، سلسلة V-R: نورمان ناتو، ويل ستيفنز
الصورة من قبل: جاكوب إيبري
نجح ويل ستيفنز في التفوق على جاك آيتكن في اللحظات الأخيرة من التجارب التأهيلية، ليقود احتكار كاديلاك للصف الأول في سباق 6 ساعات البرازيل ضمن بطولة العالم للتحمل.
وبدا آيتكن في طريقه لتحقيق مركز الانطلاق الأول على متن سيارة كاديلاك في-سيريز آر رقم 38 التابعة لفريق جوتا، بعدما تصدر الجزء الأول من التجارب التأهيلية ونجح في تحسين زمنه بأربعة أعشار ثانية إضافية خلال جولة هايبر بول.
لكن بعد لحظات من دخول السائق البريطاني إلى منطقة الصيانة مع نهاية الجولة الثانية من التجارب، سجل ستيفنز زمنًا بلغ دقيقة واحدة و23.041 ثانية، ليتصدر بسيارة كاديلاك رقم 12 بفارق 0.048 ثانية فقط.
واكتفى آيتكن بالمركز الثاني في حصة شديدة التقارب، حيث لم يتجاوز الفارق بين السيارات العشر المتأهلة ستة أعشار الثانية.
وبرز فريق ألبين باعتباره أقرب منافسي كاديلاك، بعدما سجل فيكتور مارتينز ثالث أسرع زمن على متن السيارة رقم 36، بينما أنهى شارل مايلز التجارب في المركز الخامس بالسيارة الشقيقة.
وفصلت بين سيارتي ألبين سيارة بي إم دبليو إم هايبرد في8 رقم 15 بقيادة دريس فانثور، الذي اكتفى بالمركز الرابع رغم أنه كان الأسرع في القطاع الأول، حيث جاء بفارق 0.094 ثانية فقط عن زمن مركز الانطلاق الأول.
وواصل فريق جينيسيس مستواه القوي في إنترلاغوس خلال التجارب التأهيلية، بعدما انتزع ماتيو جامينيه المركز السادس على متن السيارة رقم 19، متقدمًا على سيارة فيراري 499 بي الأفضل بقيادة أنطونيو فوكو. ومع ذلك، لا يزال جامينيه قيد التحقيق بسبب إعاقة سيارة أخرى خلال الجولة الأولى من التجارب.
ونجح مالثي ياكوبسن في إيصال سيارة بيجو 9X8 رقم 94 إلى قسم هايبر بول، وأنهى التجارب في المركز الثامن، متقدمًا على سيارة أستون مارتن فالكيري رقم 007 بقيادة هاري تينكنيل، والتي تصدرت معظم فترات الحصة، وكذلك سيارة فيراري رقم 83 التابعة لفريق إيه إف كورسي بقيادة سائق الفورمولا 1 السابق روبرت كوبيتسا.
وكانت سيارة فيراري رقم 51 أولى السيارات التي ودعت المنافسات في الجولة الأولى، رغم أن أنطونيو جيوفيناتزي سجل زمنًا كان أبطأ بـ0.350 ثانية فقط من الزمن الذي حققه آيتكن متصدر الجولة الأولى.
وتعرض بيبو ديراني لانغلاق قوي للإطارات أثناء قيادته سيارة جينيسيس رقم 17 في الدقائق الأخيرة من التجارب، لينهي الحصة في المركز الثاني عشر، متقدمًا مباشرة على بول دي ريستا في سيارة بيجو رقم 93.
وخرجت كلتا سيارتي تويوتا من الجولة الأولى بعد أقل من شهر على فوز الشركة اليابانية بسباق لومان، حيث أنهى ريو هيراكاوا التجارب في المركز الرابع عشر كأفضل سائقي الفريق بعد خروجه عن المسار في المنعطف الأول.
أما كاموي كوباياشي، فقد اكتفى بالمركز السادس عشر على متن السيارة الشقيقة، خلف سيارة أستون مارتن رقم 009 بقيادة ماركو سورينسن، بينما تذيل شيلدون فان دير لينده الترتيب في سيارة بي إم دبليو رقم 17.
ولم يتجاوز الفارق بين السيارات السبع عشرة المشاركة في فئة الهايبركار 0.739 ثانية خلال الجولة الأولى من التجارب، ما يعكس شدة التقارب في المنافسة.
أستون مارتن تحصد قطب الانطلاق الأول في فئة إل إم جي تي 3
#23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Gray Newell, Kobe Pauwells, Jonny Adam
Photo by: Jakob Ebrey
حقق فريق هارت أوف ريسينغ ثاني مركز انطلاق أول تواليًا له هذا الموسم في فئة إل إم جي تي 3 خلال جولة البرازيل، لكن هذه المرة عبر الطاقم رقم 23.
وبعد أن قاد غرو نيويل سيارة أستون مارتن فانتيج جي تي 3 رقم 23 إلى جولة هايبر بول، سجل السائق المصنف ضمن الفئة الفضية كوبي باولز لفتين كانتا كافيتين لمنحه مركز الانطلاق الأول، حيث تفوق بفارق عُشري ثانية على أقرب منافسيه.
وجاء لين هودينيوس في المركز الثاني بسيارة مرسيدس-إيه إم جي جي تي 3 رقم 79 التابعة لفريق آيرون لينكس، بينما احتل كليمنس شميد المركز الثالث بسيارة لكزس آر سي إف جي تي 3 رقم 87 التابعة لفريق إيه إس بي، بفارق عُشري ثانية إضافيين.
واحتل باركر تومبسون المركز الرابع بسيارة بي إم دبليو إم4 جي تي3 رقم 69 التابعة لفريق دبليو آر تي، بينما أكمل بن تاك المراكز الخمسة الأولى بسيارة فورد موستانغ جي تي3 رقم 77 التابعة لفريق بروتون.
ورغم تفوق صاحبي المركزين الأول والثاني بفارق مريح عن بقية المنافسين، فإن الفارق بين أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس، وهم شميد وتومبسون وتاك، لم يتجاوز 0.009 ثانية.
كما نجحت كل من فورد وبي إم دبليو ومرسيدس في إيصال كلتا سيارتيها إلى المرحلة النهائية من التجارب، بينما تأهلت سيارة واحدة فقط لكل من بورشه وكورفيت إلى جولة هايبر بول، وأنهت هاتان المشاركتان التجارب في المركزين السابع والعاشر على التوالي.
شبكة الإنطلاق
|المركز
|الفريق
|#
|قائمة السائقين
|السيارة
|الزمن
|كم/س
|1
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|و. ستيفنز ن. ناتو ل. ديليتراز
|Cadillac V-Series.R
|
1:23.041
|186.804
|2
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|إ. بامبر س. بورديه ج. أيتكن
|Cadillac V-Series.R
|
+0.048
1:23.089
|186.696
|3
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|ف. ماكويسكي ج. غونون ف. مارتينز
|Alpine A424
|
+0.067
1:23.108
|186.653
|4
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|ك. ماغنوسن ر. مارشيللو د. فانثور
|BMW M Hybrid V8
|
+0.094
1:23.135
|186.592
|5
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|أ. فيليكس دا كوستا ت. ميليسي ف. هابسبورغ
|Alpine A424
|
+0.127
1:23.168
|186.518
|6
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|م. جامينيت ب. شاتان د. جونكاديلا
|Genesis GMR-001
|
+0.300
1:23.341
|186.131
|7
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|أ. فوكو م. ن. نيلسن
|Ferrari 499P
|
+0.346
1:23.387
|186.028
|8
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|ل. دوفال م. جاكوبسن ت. بورشير
|Peugeot 9X8
|
+0.361
1:23.402
|185.995
|9
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|ه. تينكنيل ت. غامبل ر. غن
|Aston Martin Valkyrie
|
+0.537
1:23.578
|185.603
|10
|
آي اف كورس HYPERCAR
|83
|ي. يافي ر. كوبتسا ف. هانسون
|Ferrari 499P
|
+0.584
1:23.625
|185.499
|11
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|أ. ج. كالادو أ. جيوفينازي
|Ferrari 499P
|
+0.791
1:23.832
|185.041
|12
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
|
أ. لوتيرر
ل. ديراني
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|
+0.943
1:23.984
|184.706
|13
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|ب. دي ريستا س. فاندورن ن. كاسيدي
|Peugeot 9X8
|
+0.969
1:24.010
|184.649
|14
|
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
|8
|س. بويمي ب. هارتلي ر. هيراكاوا
|Toyota GR010 - Hybrid
|
+1.007
1:24.048
|184.565
|15
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|أ. ريبيراس م. سورنسن ر. دي أنجيليس
|Aston Martin Valkyrie
|
+1.110
1:24.151
|184.340
|16
|
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
|7
|م. ك. كوباياتشي ن. دي فريز
|Toyota GR010 - Hybrid
|
+1.146
1:24.187
|184.261
|17
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|ر. فرينز ر. راست ش. فان دير ليند
|BMW M Hybrid V8
|
+1.180
1:24.221
|184.186
|18
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. Newell
D. Barrichelloج. آدم
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|
+10.309
1:33.350
|166.174
|19
|
IRON LYNX LMGT3
|79
|
J. Zelgerم. كريسوني ل. هودينيوس
|Mercedes AMG GT3
|
+10.508
1:33.549
|165.821
|20
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. Umbrarescuك. شميد خ.
|Lexus RC F GT3
|
+10.723
1:33.764
|165.440
|21
|
TEAM WRT LMGT3
|69
|
أ. ماكنتوش
ب. طومسون
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|
+10.725
1:33.766
|165.437
|22
|
بروتون كومبيتيشن LMGT3
|77
|
ا. باول
ب. توك
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|
+10.732
1:33.773
|165.425
|23
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|م. بيري ر. أندرادا م. مارتن
|Mercedes AMG GT3
|
+10.832
1:33.873
|165.248
|24
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|ي. شاهين ر. بيرا ر. ليتز
|Porsche 911 GT3 R
|
+11.028
1:34.069
|164.904
|25
|
بروتون كومبيتيشن LMGT3
|88
|س. جاتوزو ج. ليفوراتو ل. سارجانت
|Ford Mustang GT3
|
+11.240
1:34.281
|164.533
|26
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|د. ليونغ ش. غيلايل أ. فارفوس
|BMW M4 GT3 Evo
|
+11.285
1:34.326
|164.455
|27
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. Dempseyص. يولوك ت. إيستوود
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|
+11.571
1:34.612
|163.958
|28
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. Cottinghamت. بوغوسلافسكي أ. غوفين
|Porsche 911 GT3 R
|
+11.872
1:34.913
|163.438
|29
|
تي أف سبورت LMGT3
|33
|
ب. كيتنغ
ج. إدجر
N. Varrone
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|
+11.962
1:35.003
|163.283
|30
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|ت. فلوهر ف. كاستيلاتشي د. ريغون
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
+12.071
1:35.112
|163.096
|31
|
Garage 59 LMGT3
|10
|
A. Au
T. Flemingم. كيرشوفر
|McLaren 720S GT3 Evo
|
+12.094
1:35.135
|163.056
|32
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|ا. جيمس ز. روبيشون م. درودي
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|
+12.165
1:35.206
|162.935
|33
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
|
ت. رومبوي
H. David
E. Masson
|Lexus RC F GT3
|
+12.170
1:35.211
|162.926
|34
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|ف. هيريو س. مانن أ. روفيرا
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
+12.190
1:35.231
|162.892
|35
|
Garage 59 LMGT3
|58
|
أ. ويست
ف. جيرسيتز
B. Goethe
|McLaren 720S GT3 Evo
|
+12.221
1:35.262
|162.839
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