نجح ويل ستيفنز في التفوق على جاك آيتكن في اللحظات الأخيرة من التجارب التأهيلية، ليقود احتكار كاديلاك للصف الأول في سباق 6 ساعات البرازيل ضمن بطولة العالم للتحمل.

وبدا آيتكن في طريقه لتحقيق مركز الانطلاق الأول على متن سيارة كاديلاك في-سيريز آر رقم 38 التابعة لفريق جوتا، بعدما تصدر الجزء الأول من التجارب التأهيلية ونجح في تحسين زمنه بأربعة أعشار ثانية إضافية خلال جولة هايبر بول.

لكن بعد لحظات من دخول السائق البريطاني إلى منطقة الصيانة مع نهاية الجولة الثانية من التجارب، سجل ستيفنز زمنًا بلغ دقيقة واحدة و23.041 ثانية، ليتصدر بسيارة كاديلاك رقم 12 بفارق 0.048 ثانية فقط.

واكتفى آيتكن بالمركز الثاني في حصة شديدة التقارب، حيث لم يتجاوز الفارق بين السيارات العشر المتأهلة ستة أعشار الثانية.

وبرز فريق ألبين باعتباره أقرب منافسي كاديلاك، بعدما سجل فيكتور مارتينز ثالث أسرع زمن على متن السيارة رقم 36، بينما أنهى شارل مايلز التجارب في المركز الخامس بالسيارة الشقيقة.

وفصلت بين سيارتي ألبين سيارة بي إم دبليو إم هايبرد في8 رقم 15 بقيادة دريس فانثور، الذي اكتفى بالمركز الرابع رغم أنه كان الأسرع في القطاع الأول، حيث جاء بفارق 0.094 ثانية فقط عن زمن مركز الانطلاق الأول.

وواصل فريق جينيسيس مستواه القوي في إنترلاغوس خلال التجارب التأهيلية، بعدما انتزع ماتيو جامينيه المركز السادس على متن السيارة رقم 19، متقدمًا على سيارة فيراري 499 بي الأفضل بقيادة أنطونيو فوكو. ومع ذلك، لا يزال جامينيه قيد التحقيق بسبب إعاقة سيارة أخرى خلال الجولة الأولى من التجارب.

ونجح مالثي ياكوبسن في إيصال سيارة بيجو 9X8 رقم 94 إلى قسم هايبر بول، وأنهى التجارب في المركز الثامن، متقدمًا على سيارة أستون مارتن فالكيري رقم 007 بقيادة هاري تينكنيل، والتي تصدرت معظم فترات الحصة، وكذلك سيارة فيراري رقم 83 التابعة لفريق إيه إف كورسي بقيادة سائق الفورمولا 1 السابق روبرت كوبيتسا.

وكانت سيارة فيراري رقم 51 أولى السيارات التي ودعت المنافسات في الجولة الأولى، رغم أن أنطونيو جيوفيناتزي سجل زمنًا كان أبطأ بـ0.350 ثانية فقط من الزمن الذي حققه آيتكن متصدر الجولة الأولى.

وتعرض بيبو ديراني لانغلاق قوي للإطارات أثناء قيادته سيارة جينيسيس رقم 17 في الدقائق الأخيرة من التجارب، لينهي الحصة في المركز الثاني عشر، متقدمًا مباشرة على بول دي ريستا في سيارة بيجو رقم 93.

وخرجت كلتا سيارتي تويوتا من الجولة الأولى بعد أقل من شهر على فوز الشركة اليابانية بسباق لومان، حيث أنهى ريو هيراكاوا التجارب في المركز الرابع عشر كأفضل سائقي الفريق بعد خروجه عن المسار في المنعطف الأول.

أما كاموي كوباياشي، فقد اكتفى بالمركز السادس عشر على متن السيارة الشقيقة، خلف سيارة أستون مارتن رقم 009 بقيادة ماركو سورينسن، بينما تذيل شيلدون فان دير لينده الترتيب في سيارة بي إم دبليو رقم 17.

ولم يتجاوز الفارق بين السيارات السبع عشرة المشاركة في فئة الهايبركار 0.739 ثانية خلال الجولة الأولى من التجارب، ما يعكس شدة التقارب في المنافسة.

أستون مارتن تحصد قطب الانطلاق الأول في فئة إل إم جي تي 3

#23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Gray Newell, Kobe Pauwells, Jonny Adam Photo by: Jakob Ebrey

حقق فريق هارت أوف ريسينغ ثاني مركز انطلاق أول تواليًا له هذا الموسم في فئة إل إم جي تي 3 خلال جولة البرازيل، لكن هذه المرة عبر الطاقم رقم 23.

وبعد أن قاد غرو نيويل سيارة أستون مارتن فانتيج جي تي 3 رقم 23 إلى جولة هايبر بول، سجل السائق المصنف ضمن الفئة الفضية كوبي باولز لفتين كانتا كافيتين لمنحه مركز الانطلاق الأول، حيث تفوق بفارق عُشري ثانية على أقرب منافسيه.

وجاء لين هودينيوس في المركز الثاني بسيارة مرسيدس-إيه إم جي جي تي 3 رقم 79 التابعة لفريق آيرون لينكس، بينما احتل كليمنس شميد المركز الثالث بسيارة لكزس آر سي إف جي تي 3 رقم 87 التابعة لفريق إيه إس بي، بفارق عُشري ثانية إضافيين.

واحتل باركر تومبسون المركز الرابع بسيارة بي إم دبليو إم4 جي تي3 رقم 69 التابعة لفريق دبليو آر تي، بينما أكمل بن تاك المراكز الخمسة الأولى بسيارة فورد موستانغ جي تي3 رقم 77 التابعة لفريق بروتون.

ورغم تفوق صاحبي المركزين الأول والثاني بفارق مريح عن بقية المنافسين، فإن الفارق بين أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس، وهم شميد وتومبسون وتاك، لم يتجاوز 0.009 ثانية.

كما نجحت كل من فورد وبي إم دبليو ومرسيدس في إيصال كلتا سيارتيها إلى المرحلة النهائية من التجارب، بينما تأهلت سيارة واحدة فقط لكل من بورشه وكورفيت إلى جولة هايبر بول، وأنهت هاتان المشاركتان التجارب في المركزين السابع والعاشر على التوالي.