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تقرير التجارب التأهيليّة
دبليو إي سي إنترلاغوس

دبليو إي سي:: ويل ستيفنز يتصدر هيمنة كاديلاك لصف الانطلاق الأول وتويوتا تعاني في البرازيل

فرضت كاديلاك هيمنتها على التجارب التأهيلية لسباق البرازيل 6 ساعات ضمن بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، بينما عانت تويوتا من تراجع كبير في الأداء وأنهت الحصة بالقرب من آخر ترتيب فئة الهايبركار.

تم التحرير:
سيارة كاديلاك رقم 12 من فريق كاديلاك هيرتز جوتا، سلسلة V-R: نورمان ناتو، ويل ستيفنز

سيارة كاديلاك رقم 12 من فريق كاديلاك هيرتز جوتا، سلسلة V-R: نورمان ناتو، ويل ستيفنز

الصورة من قبل: جاكوب إيبري

نجح ويل ستيفنز في التفوق على جاك آيتكن في اللحظات الأخيرة من التجارب التأهيلية، ليقود احتكار كاديلاك للصف الأول في سباق 6 ساعات البرازيل ضمن بطولة العالم للتحمل.

وبدا آيتكن في طريقه لتحقيق مركز الانطلاق الأول على متن سيارة كاديلاك في-سيريز آر رقم 38 التابعة لفريق جوتا، بعدما تصدر الجزء الأول من التجارب التأهيلية ونجح في تحسين زمنه بأربعة أعشار ثانية إضافية خلال جولة هايبر بول.

لكن بعد لحظات من دخول السائق البريطاني إلى منطقة الصيانة مع نهاية الجولة الثانية من التجارب، سجل ستيفنز زمنًا بلغ دقيقة واحدة و23.041 ثانية، ليتصدر بسيارة كاديلاك رقم 12 بفارق 0.048 ثانية فقط.

واكتفى آيتكن بالمركز الثاني في حصة شديدة التقارب، حيث لم يتجاوز الفارق بين السيارات العشر المتأهلة ستة أعشار الثانية.

وبرز فريق ألبين باعتباره أقرب منافسي كاديلاك، بعدما سجل فيكتور مارتينز ثالث أسرع زمن على متن السيارة رقم 36، بينما أنهى شارل مايلز التجارب في المركز الخامس بالسيارة الشقيقة.

وفصلت بين سيارتي ألبين سيارة بي إم دبليو إم هايبرد في8 رقم 15 بقيادة دريس فانثور، الذي اكتفى بالمركز الرابع رغم أنه كان الأسرع في القطاع الأول، حيث جاء بفارق 0.094 ثانية فقط عن زمن مركز الانطلاق الأول.

وواصل فريق جينيسيس مستواه القوي في إنترلاغوس خلال التجارب التأهيلية، بعدما انتزع ماتيو جامينيه المركز السادس على متن السيارة رقم 19، متقدمًا على سيارة فيراري 499 بي الأفضل بقيادة أنطونيو فوكو. ومع ذلك، لا يزال جامينيه قيد التحقيق بسبب إعاقة سيارة أخرى خلال الجولة الأولى من التجارب.

ونجح مالثي ياكوبسن في إيصال سيارة بيجو 9X8 رقم 94 إلى قسم هايبر بول، وأنهى التجارب في المركز الثامن، متقدمًا على سيارة أستون مارتن فالكيري رقم 007 بقيادة هاري تينكنيل، والتي تصدرت معظم فترات الحصة، وكذلك سيارة فيراري رقم 83 التابعة لفريق إيه إف كورسي بقيادة سائق الفورمولا 1 السابق روبرت كوبيتسا.

وكانت سيارة فيراري رقم 51 أولى السيارات التي ودعت المنافسات في الجولة الأولى، رغم أن أنطونيو جيوفيناتزي سجل زمنًا كان أبطأ بـ0.350 ثانية فقط من الزمن الذي حققه آيتكن متصدر الجولة الأولى.

وتعرض بيبو ديراني لانغلاق قوي للإطارات أثناء قيادته سيارة جينيسيس رقم 17 في الدقائق الأخيرة من التجارب، لينهي الحصة في المركز الثاني عشر، متقدمًا مباشرة على بول دي ريستا في سيارة بيجو رقم 93.

وخرجت كلتا سيارتي تويوتا من الجولة الأولى بعد أقل من شهر على فوز الشركة اليابانية بسباق لومان، حيث أنهى ريو هيراكاوا التجارب في المركز الرابع عشر كأفضل سائقي الفريق بعد خروجه عن المسار في المنعطف الأول.

أما كاموي كوباياشي، فقد اكتفى بالمركز السادس عشر على متن السيارة الشقيقة، خلف سيارة أستون مارتن رقم 009 بقيادة ماركو سورينسن، بينما تذيل شيلدون فان دير لينده الترتيب في سيارة بي إم دبليو رقم 17.

ولم يتجاوز الفارق بين السيارات السبع عشرة المشاركة في فئة الهايبركار 0.739 ثانية خلال الجولة الأولى من التجارب، ما يعكس شدة التقارب في المنافسة.

أستون مارتن تحصد قطب الانطلاق الأول في فئة إل إم جي تي 3

#23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Gray Newell, Kobe Pauwells, Jonny Adam

#23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Gray Newell, Kobe Pauwells, Jonny Adam

Photo by: Jakob Ebrey

حقق فريق هارت أوف ريسينغ ثاني مركز انطلاق أول تواليًا له هذا الموسم في فئة إل إم جي تي 3 خلال جولة البرازيل، لكن هذه المرة عبر الطاقم رقم 23.

وبعد أن قاد غرو نيويل سيارة أستون مارتن فانتيج جي تي 3 رقم 23 إلى جولة هايبر بول، سجل السائق المصنف ضمن الفئة الفضية كوبي باولز لفتين كانتا كافيتين لمنحه مركز الانطلاق الأول، حيث تفوق بفارق عُشري ثانية على أقرب منافسيه.

وجاء لين هودينيوس في المركز الثاني بسيارة مرسيدس-إيه إم جي جي تي 3 رقم 79 التابعة لفريق آيرون لينكس، بينما احتل كليمنس شميد المركز الثالث بسيارة لكزس آر سي إف جي تي 3 رقم 87 التابعة لفريق إيه إس بي، بفارق عُشري ثانية إضافيين.

واحتل باركر تومبسون المركز الرابع بسيارة بي إم دبليو إم4 جي تي3 رقم 69 التابعة لفريق دبليو آر تي، بينما أكمل بن تاك المراكز الخمسة الأولى بسيارة فورد موستانغ جي تي3 رقم 77 التابعة لفريق بروتون.

ورغم تفوق صاحبي المركزين الأول والثاني بفارق مريح عن بقية المنافسين، فإن الفارق بين أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس، وهم شميد وتومبسون وتاك، لم يتجاوز 0.009 ثانية.

كما نجحت كل من فورد وبي إم دبليو ومرسيدس في إيصال كلتا سيارتيها إلى المرحلة النهائية من التجارب، بينما تأهلت سيارة واحدة فقط لكل من بورشه وكورفيت إلى جولة هايبر بول، وأنهت هاتان المشاركتان التجارب في المركزين السابع والعاشر على التوالي.

شبكة الإنطلاق

جميع الإحصائيات
المركز الفريق # قائمة السائقين السيارة الزمن كم/س
1
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom و. ستيفنز France ن. ناتو Switzerland ل. ديليتراز Cadillac V-Series.R

1:23.041

186.804
2
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand إ. بامبر France س. بورديه United Kingdom ج. أيتكن Cadillac V-Series.R

+0.048

1:23.089

186.696
3
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France ف. ماكويسكي France ج. غونون France ف. مارتينز Alpine A424

+0.067

1:23.108

186.653
4
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark ك. ماغنوسن Italy ر. مارشيللو Belgium د. فانثور BMW M Hybrid V8

+0.094

1:23.135

186.592
5
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal أ. فيليكس دا كوستا France ت. ميليسي Austria ف. هابسبورغ Alpine A424

+0.127

1:23.168

186.518
6
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France م. جامينيت France ب. شاتان Spain د. جونكاديلا Genesis GMR-001

+0.300

1:23.341

186.131
7
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy أ. فوكو Spain م. Denmark ن. نيلسن Ferrari 499P

+0.346

1:23.387

186.028
8
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France ل. دوفال Denmark م. جاكوبسن France ت. بورشير Peugeot 9X8

+0.361

1:23.402

185.995
9
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom ه. تينكنيل United Kingdom ت. غامبل United Kingdom ر. غن Aston Martin Valkyrie

+0.537

1:23.578

185.603
10
آي اف كورس HYPERCAR
83 China ي. يافي Poland ر. كوبتسا United Kingdom ف. هانسون Ferrari 499P

+0.584

1:23.625

185.499
11
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy أ. United Kingdom ج. كالادو Italy أ. جيوفينازي Ferrari 499P

+0.791

1:23.832

185.041
12
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany أ. لوتيرر Brazil ل. ديراني
M. Jaubert
Genesis GMR-001

+0.943

1:23.984

184.706
13
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom ب. دي ريستا Belgium س. فاندورن New Zealand ن. كاسيدي Peugeot 9X8

+0.969

1:24.010

184.649
14
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
8 Switzerland س. بويمي New Zealand ب. هارتلي Japan ر. هيراكاوا Toyota GR010 - Hybrid

+1.007

1:24.048

184.565
15
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain أ. ريبيراس Denmark م. سورنسن Canada ر. دي أنجيليس Aston Martin Valkyrie

+1.110

1:24.151

184.340
16
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
7 United Kingdom م. Japan ك. كوباياتشي Netherlands ن. دي فريز Toyota GR010 - Hybrid

+1.146

1:24.187

184.261
17
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands ر. فرينز Germany ر. راست South Africa ش. فان دير ليند BMW M Hybrid V8

+1.180

1:24.221

184.186
18
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
D. Barrichello
United Kingdom ج. آدم 		Aston Martin Vantage AMR GT3

+10.309

1:33.350

166.174
19
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy م. كريسوني Netherlands ل. هودينيوس 		Mercedes AMG GT3

+10.508

1:33.549

165.821
20
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria ك. شميد Argentina خ. 		Lexus RC F GT3

+10.723

1:33.764

165.440
21
TEAM WRT LMGT3
69 United States أ. ماكنتوش Canada ب. طومسون
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo

+10.725

1:33.766

165.437
22
بروتون كومبيتيشن LMGT3
77 United States ا. باول United Kingdom ب. توك
S. Priaulx
Ford Mustang GT3

+10.732

1:33.773

165.425
23
IRON LYNX LMGT3
61 Australia م. بيري Portugal ر. أندرادا Belgium م. مارتن Mercedes AMG GT3

+10.832

1:33.873

165.248
24
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia ي. شاهين Italy ر. بيرا Austria ر. ليتز Porsche 911 GT3 R

+11.028

1:34.069

164.904
25
بروتون كومبيتيشن LMGT3
88 Italy س. جاتوزو Italy ج. ليفوراتو United States ل. سارجانت Ford Mustang GT3

+11.240

1:34.281

164.533
26
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom د. ليونغ Indonesia ش. غيلايل Brazil أ. فارفوس BMW M4 GT3 Evo

+11.285

1:34.326

164.455
27
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey ص. يولوك Ireland ت. إيستوود 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

+11.571

1:34.612

163.958
28
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation ت. بوغوسلافسكي Turkey أ. غوفين 		Porsche 911 GT3 R

+11.872

1:34.913

163.438
29
تي أف سبورت LMGT3
33 United States ب. كيتنغ United Kingdom ج. إدجر
N. Varrone
Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

+11.962

1:35.003

163.283
30
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland ت. فلوهر Italy ف. كاستيلاتشي Italy د. ريغون Ferrari 296 GT3 Evo

+12.071

1:35.112

163.096
31
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany م. كيرشوفر 		McLaren 720S GT3 Evo

+12.094

1:35.135

163.056
32
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom ا. جيمس Canada ز. روبيشون Italy م. درودي Aston Martin Vantage AMR GT3

+12.165

1:35.206

162.935
33
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium ت. رومبوي
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3

+12.170

1:35.211

162.926
34
Vista AF Corse LMGT3
21 France ف. هيريو France س. مانن Italy أ. روفيرا Ferrari 296 GT3 Evo

+12.190

1:35.231

162.892
35
Garage 59 LMGT3
58 Sweden أ. ويست Germany ف. جيرسيتز
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo

+12.221

1:35.262

162.839
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