دبليو إي سي: هارتلي يواصل هيمنته ويتصدر التجارب الحرة الثالثة لسباق البحرين 8 ساعات

سجّل هارتلي زمنًا وقدره دقيقة و48.346 ثانية، ليتقدّم بفارق 4 أعشار من الثانية على كوباياشي على متن سيارة تويوتا "جي آر010 الهجينة" وعلى إطارات ميشلان جديدة.

فيما تواجدت سيارة "ألبين-غيبسون أيه 480" الوحيدة الأخرى ضمن الفئة الخارقة في المركز الخامس الإجمالي على نحوٍ مفاجئ، متأخّرة خلف أسرع سيارتين من فئة "ال ام بي2".

حيث سجّلت زمنًا قدره دقيقة و51.794 ثانية مع أندريه نيغراو، لكنّه كان أبطأ من زمني أنطونيو فيلكس دا كوستا وفيليبي ألبكركي على متن سيارتي "أوريكا-غيبسون 07".

إذ سجّل دا كوستا دقيقة و51.188 ثانية ليتقدم فئة "ال ام بي2" لصالح جوتا أمام ألبكركي الذي سجّل دقيقة و51.524 ثانية لصالح يونايتد أوتوسبورتس.

وتواجد في المركز الثالث ضمن فئة "ال ام بي2" توم بلومكفيست مع دقيقة و52.059 ثانية على متن سيارة جوتا الأخرى.

وبالانتقال إلى فئة "جي تي إي المحترفين"، فقد كانت الصدارة من نصيب كيفن إستر على متن سيارة بورشهن حيث تقدم بفارق عُشر من الثانية فقط أمام جيانماريا بروني على متن سيارة بورشه الأخرى، بينما اكتفت فيراري بالمركزين الثالث والرابع.

وضمن فئة "جي تي إي الهواة"، كان ماتيو كايرولي الأسرع لصالح فريق "بروجيكت وان بورشه"، وذلك بعد تقدمه على سائق "أيه اف كورسيه فيراري" نيكلاس نيلسن.

جديرٌ بالذكر أنّ التصفيات لسباق البحرين 8 ساعات الختامي ستُقام في الساعة 5:20 مساء بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة: