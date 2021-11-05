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دبليو إي سي / البحرين 2 تقرير التجارب

دبليو إي سي: هارتلي يواصل هيمنته ويتصدر التجارب الحرة الثالثة لسباق البحرين 8 ساعات

تقدّم برندون هارتلي سائق سيارة تويوتا رقم 8 على كاموي كوباياشي سائق السيارة الشقيقة رقم 7 في التجارب الحرة الثالثة لسباق البحرين 8 ساعات الختامي لموسم 2021 من بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي".

دبليو إي سي: هارتلي يواصل هيمنته ويتصدر التجارب الحرة الثالثة لسباق البحرين 8 ساعات

سجّل هارتلي زمنًا وقدره دقيقة و48.346 ثانية، ليتقدّم بفارق 4 أعشار من الثانية على كوباياشي على متن سيارة تويوتا "جي آر010 الهجينة" وعلى إطارات ميشلان جديدة.

فيما تواجدت سيارة "ألبين-غيبسون أيه 480" الوحيدة الأخرى ضمن الفئة الخارقة في المركز الخامس الإجمالي على نحوٍ مفاجئ، متأخّرة خلف أسرع سيارتين من فئة "ال ام بي2".

حيث سجّلت زمنًا قدره دقيقة و51.794 ثانية مع أندريه نيغراو، لكنّه كان أبطأ من زمني أنطونيو فيلكس دا كوستا وفيليبي ألبكركي على متن سيارتي "أوريكا-غيبسون 07".

إذ سجّل دا كوستا دقيقة و51.188 ثانية ليتقدم فئة "ال ام بي2" لصالح جوتا أمام ألبكركي الذي سجّل دقيقة و51.524 ثانية لصالح يونايتد أوتوسبورتس.

وتواجد في المركز الثالث ضمن فئة "ال ام بي2" توم بلومكفيست مع دقيقة و52.059 ثانية على متن سيارة جوتا الأخرى.

وبالانتقال إلى فئة "جي تي إي المحترفين"، فقد كانت الصدارة من نصيب كيفن إستر على متن سيارة بورشهن حيث تقدم بفارق عُشر من الثانية فقط أمام جيانماريا بروني على متن سيارة بورشه الأخرى، بينما اكتفت فيراري بالمركزين الثالث والرابع.

وضمن فئة "جي تي إي الهواة"، كان ماتيو كايرولي الأسرع لصالح فريق "بروجيكت وان بورشه"، وذلك بعد تقدمه على سائق "أيه اف كورسيه فيراري" نيكلاس نيلسن.

جديرٌ بالذكر أنّ التصفيات لسباق البحرين 8 ساعات الختامي ستُقام في الساعة 5:20 مساء بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة:

المركز # السائقون عدد اللفات التوقيت الفارق
1 8 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي 		26 1:48.346  
2 7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		29 1:48.777 0.431
3 38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون 		29 1:51.188 2.842
4 22 United Kingdom فيليب هانسون
Switzerland فابيو شيرر
Portugal فيليبي ألبوكيركي 		27 1:51.524 3.178
5 36 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار 		29 1:51.794 3.448
6 28 Indonesia شون غيلايل
Belgium ستوفيل فاندورن
United Kingdom توم بلومكفيست 		26 1:52.059 3.713
7 1 Colombia تاتيانا كالديرون
Germany صوفيا فلورش
Netherlands بيتسكي فيسر 		28 1:52.681 4.335
8 70 Switzerland إستيبان غارسيا
France لويك دوفال
France نورمان ناتو 		29 1:52.758 4.412
9 20 Denmark دينيس أندرسن
Denmark أندرس فجوردباك
Poland روبرت كوبتسا 		28 1:52.825 4.479
10 29 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands جوب فان إيترت 		28 1:53.008 4.662
11 31 Netherlands روبن فرينز
Austria فرديناند هابسبورغ
France تشارلز ميليسي 		26 1:53.181 4.835
12 21 Sweden هنريك هيدمان
Colombia خوان بابلو مونتويا
United Kingdom بن هانلي 		22 1:53.833 5.487
13 34 Poland ياكوب سميتشوفسكي
Netherlands رينجر فان دير زاندي
United Kingdom أليكس براندل 		31 1:55.799 7.453
14 92 France كيفن إستر
Switzerland نيل ياني
Denmark مايكل كريستنسن 		25 1:56.590 8.244
15 44 Slovakia ميرو كونوبكا
United Kingdom أولي كالدويل
France نيلسون بانشياتيتشي 		29 1:56.703 8.357
16 91 Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز
France فريدريك ماكويسكي 		26 1:57.406 9.060
17 51 Italy أليساندرو بيير غيدي
United Kingdom جيمس كالادو 		26 1:58.411 10.065
18 52 Brazil دانيال سيرا
Spain ميغيل مولينا 		28 1:58.519 10.173
19 56 Norway إيجيديو برفتي
Italy ماتيو كايرولي
Italy ريكاردو بيرا 		19 1:58.696 10.350
20 83 France فرانسوا بيريدو
Denmark نيكولاس نيلسن
Italy أليسيو روفيرا 		28 1:58.803 10.457
21 47 Italy روبرتو لاكورتي
Italy جورجيو سيرناجيتو
Italy أنطونيو فوكو 		26 1:58.926 10.580

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