دبليو إي سي: هارتلي يمنح تويوتا قطب الانطلاق الأول في البحرين
وضع برندون هارتلي سيارته تويوتا رقم 8 على قطب الانطلاق الأول لسباق جولة البحرين في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".
تفوق هارتلي على سيارة تويوتا الشقيقة رقم 7 التي يقودها كاموي كوباياشي، بفارق أقل من أربعة أعشار الثانية، ليحرز أول قطب انطلاق أول لسيارته هذا الموسم.
وأكمل فريق ألبين التصفيات بفارق قارب ثانية خلف سيارتي تويوتا مع أندريه نيغارو.
وضمن فئة سيارات لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2"، كان التوقيت الأسرع من نصيب توم بلومكفيست على متن سيارة جوتا رقم 28.
لكن الفريق حُرم من الثنائية بعد أن سجل فيليب ألبوكيركي زمناً سريعاً ليفصل بين السيارتين، على متن سيارة يونايتد أوتوسبورتس رقم 22.
وتصدرت بورشه أسرع أزمنة فئة "جي تي إي المحترفين" مع كيفن إيستر خلف مقود سيارته رقم 91، ومتقدماً على السيارة الشقيقة التي يقودها جيانماريا بروني.
وتأهلت فيراري بفارق ثانية خلف سيارة صاحب قطب الانطلاق الأول، حيث كان دانيال سيرا الأسرع بين سيارتي "إيه.أف كورسي".
بينما كان قطب الانطلاق الأول ضمن فئة "جي تي إي الهواة" من نصيب أستون مارتن.
تصفيات الفئتين "الخارقة" و"إل إم بي2":
|المركز
|#
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|التوقيت الوسطي
|الفارق
|1
|8
| سيباستيان بويمي
كازوكي ناكاجيما
برندون هارتلي
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'47.049
|2
|7
| مايك كونواي
كاموي كوباياتشي
خوسيه ماريا لوبيز
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'47.447
|0.398
|3
|36
| أندريه نيغراو
نيكولاس لابيير
ماتيو فاكسيفيار
|Alpine A480
|HYPERCAR
|1'48.003
|0.954
|4
|28
| شون غيلايل
ستوفيل فاندورن
توم بلومكفيست
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.885
|2.836
|5
|22
| فيليب هانسون
فابيو شيرر
فيليبي ألبوكيركي
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.994
|2.945
|6
|38
| روبرتو غونزاليس
أنطونيو فيليكس دا كوستا
أنتوني دايفيدسون
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.198
|3.149
|7
|70
| إستيبان غارسيا
لويك دوفال
نورمان ناتو
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.559
|3.510
|8
|34
| ياكوب سميتشوفسكي
رينجر فان دير زاندي
أليكس براندل
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.658
|3.609
|9
|29
| فريتس فان إيرد
جايدو فان در غارد
جوب فان إيترت
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.942
|3.893
|10
|20
| دينيس أندرسن
أندرس فجوردباك
روبرت كوبتسا
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.979
|3.930
|11
|31
| روبن فرينز
فرديناند هابسبورغ
تشارلز ميليسي
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.043
|3.994
|12
|21
| هنريك هيدمان
خوان بابلو مونتويا
بن هانلي
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.312
|4.263
|13
|44
| ميرو كونوبكا
أوليفر ويب
Kush Maini
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.487
|4.438
|14
|1
| صوفيا فلورش
بيتسكي فيسر
غابرييل أوبري
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.736
|4.687
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تصفيات "جي تي":
|المركز
|#
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|التوقيت الوسطي
|الفارق
|1
|92
| كيفن إستر
نيل ياني
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'56.144
|2
|91
| جيانماريا بروني
ريتشارد ليتز
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'56.178
|0.034
|3
|52
| دانيال سيرا
ميغيل مولينا
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'57.327
|1.183
|4
|51
| أليساندرو بيير غيدي
جيمس كالادو
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'57.573
|1.429
|5
|60
| رينو ماستروناردي
أندريا بيسيني
ماتيو كريسوني
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'58.687
|2.543
|6
|98
| بول دالا لانا
أوغوستو فارفوس
ماركوس غوميز
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'59.331
|3.187
|7
|56
| إيجيديو برفتي
ماتيو كايرولي
ريكاردو بيرا
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'59.404
|3.260
|8
|47
| روبرتو لاكورتي
جورجيو سيرناجيتو
أنطونيو فوكو
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'59.410
|3.266
|9
|54
| توماس فلوهر
فرانشيسكو كاستيلاتشي
جيانكارلو فيسيكيلا
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'59.534
|3.390
|10
|33
| بن كيتنغ
ديلان بيريرا
فيليبي فراغا
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'59.538
|3.394
|11
|88
| خالد القبيسي
أدريان دي لينر
جوليان أندلاور
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'59.923
|3.779
|12
|83
| فرانسوا بيريدو
نيكولاس نيلسن
أليسيو روفيرا
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'00.263
|4.119
|13
|77
| كريستيان رييد
جاكسون إيفانز
مات كامبل
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'00.294
|4.150
|14
|777
| ساتوشي هوشينو
تومونوبو فوجي
أندرو واتسون
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'00.300
|4.156
|15
|85
| راهيل فراي
سارة بوفي
كاثرين ليجي
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'00.457
|4.313
|16
|86
| مايكل واينرايت
بن باركر
توم غامبل
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'00.939
|4.795
|17
|57
|Takeshi Kimura
ميكيل جنسن
سكوت أندرويس
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'01.877
|5.733
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