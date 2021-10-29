دبليو إي سي: هارتلي يمنح تويوتا قطب الانطلاق الأول في البحرين

تفوق هارتلي على سيارة تويوتا الشقيقة رقم 7 التي يقودها كاموي كوباياشي، بفارق أقل من أربعة أعشار الثانية، ليحرز أول قطب انطلاق أول لسيارته هذا الموسم.

وأكمل فريق ألبين التصفيات بفارق قارب ثانية خلف سيارتي تويوتا مع أندريه نيغارو.

وضمن فئة سيارات لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2"، كان التوقيت الأسرع من نصيب توم بلومكفيست على متن سيارة جوتا رقم 28.

لكن الفريق حُرم من الثنائية بعد أن سجل فيليب ألبوكيركي زمناً سريعاً ليفصل بين السيارتين، على متن سيارة يونايتد أوتوسبورتس رقم 22.

وتصدرت بورشه أسرع أزمنة فئة "جي تي إي المحترفين" مع كيفن إيستر خلف مقود سيارته رقم 91، ومتقدماً على السيارة الشقيقة التي يقودها جيانماريا بروني.

وتأهلت فيراري بفارق ثانية خلف سيارة صاحب قطب الانطلاق الأول، حيث كان دانيال سيرا الأسرع بين سيارتي "إيه.أف كورسي".

بينما كان قطب الانطلاق الأول ضمن فئة "جي تي إي الهواة" من نصيب أستون مارتن.

تصفيات الفئتين "الخارقة" و"إل إم بي2":

تصفيات "جي تي":