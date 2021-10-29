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دبليو إي سي / البحرين تقرير التجارب التأهيليّة

دبليو إي سي: هارتلي يمنح تويوتا قطب الانطلاق الأول في البحرين

وضع برندون هارتلي سيارته تويوتا رقم 8 على قطب الانطلاق الأول لسباق جولة البحرين في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

دبليو إي سي: هارتلي يمنح تويوتا قطب الانطلاق الأول في البحرين

تفوق هارتلي على سيارة تويوتا الشقيقة رقم 7 التي يقودها كاموي كوباياشي، بفارق أقل من أربعة أعشار الثانية، ليحرز أول قطب انطلاق أول لسيارته هذا الموسم.

وأكمل فريق ألبين التصفيات بفارق قارب ثانية خلف سيارتي تويوتا مع أندريه نيغارو.

وضمن فئة سيارات لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2"، كان التوقيت الأسرع من نصيب توم بلومكفيست على متن سيارة جوتا رقم 28.

لكن الفريق حُرم من الثنائية بعد أن سجل فيليب ألبوكيركي زمناً سريعاً ليفصل بين السيارتين، على متن سيارة يونايتد أوتوسبورتس رقم 22.

وتصدرت بورشه أسرع أزمنة فئة "جي تي إي المحترفين" مع كيفن إيستر خلف مقود سيارته رقم 91، ومتقدماً على السيارة الشقيقة التي يقودها جيانماريا بروني.

وتأهلت فيراري بفارق ثانية خلف سيارة صاحب قطب الانطلاق الأول، حيث كان دانيال سيرا الأسرع بين سيارتي "إيه.أف كورسي".

بينما كان قطب الانطلاق الأول ضمن فئة "جي تي إي الهواة" من نصيب أستون مارتن.

تصفيات الفئتين "الخارقة" و"إل إم بي2":

المركز # السائقون السيارة الفئة التوقيت الوسطي الفارق
1 8 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'47.049  
2 7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'47.447 0.398
3 36 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار 		Alpine A480 HYPERCAR 1'48.003 0.954
4 28 Indonesia شون غيلايل
Belgium ستوفيل فاندورن
United Kingdom توم بلومكفيست 		Oreca 07 LMP2 1'49.885 2.836
5 22 United Kingdom فيليب هانسون
Switzerland فابيو شيرر
Portugal فيليبي ألبوكيركي 		Oreca 07 LMP2 1'49.994 2.945
6 38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون 		Oreca 07 LMP2 1'50.198 3.149
7 70 Switzerland إستيبان غارسيا
France لويك دوفال
France نورمان ناتو 		Oreca 07 LMP2 1'50.559 3.510
8 34 Poland ياكوب سميتشوفسكي
Netherlands رينجر فان دير زاندي
United Kingdom أليكس براندل 		Oreca 07 LMP2 1'50.658 3.609
9 29 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands جوب فان إيترت 		Oreca 07 LMP2 1'50.942 3.893
10 20 Denmark دينيس أندرسن
Denmark أندرس فجوردباك
Poland روبرت كوبتسا 		Oreca 07 LMP2 1'50.979 3.930
11 31 Netherlands روبن فرينز
Austria فرديناند هابسبورغ
France تشارلز ميليسي 		Oreca 07 LMP2 1'51.043 3.994
12 21 Sweden هنريك هيدمان
Colombia خوان بابلو مونتويا
United Kingdom بن هانلي 		Oreca 07 LMP2 1'51.312 4.263
13 44 Slovakia ميرو كونوبكا
United Kingdom أوليفر ويب
Kush Maini		 Oreca 07 LMP2 1'51.487 4.438
14 1 Germany صوفيا فلورش
Netherlands بيتسكي فيسر
France غابرييل أوبري 		Oreca 07 LMP2 1'51.736 4.687
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تصفيات "جي تي":

المركز # السائقون السيارة الفئة التوقيت الوسطي الفارق
1 92 France كيفن إستر
Switzerland نيل ياني 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'56.144  
2 91 Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'56.178 0.034
3 52 Brazil دانيال سيرا
Spain ميغيل مولينا 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'57.327 1.183
4 51 Italy أليساندرو بيير غيدي
United Kingdom جيمس كالادو 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'57.573 1.429
5 60 Italy رينو ماستروناردي
Italy أندريا بيسيني
Italy ماتيو كريسوني 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'58.687 2.543
6 98 Canada بول دالا لانا
Brazil أوغوستو فارفوس
Brazil ماركوس غوميز 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'59.331 3.187
7 56 Norway إيجيديو برفتي
Italy ماتيو كايرولي
Italy ريكاردو بيرا 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'59.404 3.260
8 47 Italy روبرتو لاكورتي
Italy جورجيو سيرناجيتو
Italy أنطونيو فوكو 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'59.410 3.266
9 54 Switzerland توماس فلوهر
Italy فرانشيسكو كاستيلاتشي
Italy جيانكارلو فيسيكيلا 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'59.534 3.390
10 33 United States بن كيتنغ
Luxembourg ديلان بيريرا
Brazil فيليبي فراغا 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'59.538 3.394
11 88 United Arab Emirates خالد القبيسي
Belgium أدريان دي لينر
France جوليان أندلاور 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'59.923 3.779
12 83 France فرانسوا بيريدو
Denmark نيكولاس نيلسن
Italy أليسيو روفيرا 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'00.263 4.119
13 77 Germany كريستيان رييد
Australia جاكسون إيفانز
Australia مات كامبل 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'00.294 4.150
14 777 Japan ساتوشي هوشينو
Japan تومونوبو فوجي
United Kingdom أندرو واتسون 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'00.300 4.156
15 85 Switzerland راهيل فراي
Belgium سارة بوفي
United Kingdom كاثرين ليجي 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'00.457 4.313
16 86 United Kingdom مايكل واينرايت
United Kingdom بن باركر
United Kingdom توم غامبل 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'00.939 4.795
17 57 Takeshi Kimura
Denmark ميكيل جنسن
Australia سكوت أندرويس 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'01.877 5.733
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دبليو إي سي: كوباياشي الأسرع من جديد لصالح تويوتا في التجارب الحرة الثالثة في البحرين
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