دبليو إي سي: هارتلي الأسرع لصالح تويوتا في التجارب الحرة الأولى لسباق البحرين 8 ساعات

أحرز هارتلي زمنًا وقدره دقيقة و48.490 ثانية على متن سيارة تويوتا رقم 8 "جي آر010 الهجينة"، ليتقدم بفارق 4 أعشار من الثانية عن السيارة الشقيقة رقم 7 المتصدرة للترتيب والتي كان يقودها كاموي كوباياشي.

فيما كانت سيارة "ألبين-غيبسون أيه480" من تشغيل فريق سايناتيك الأبطأ من بين السيارات الثلاث المشاركة في الفئة الخارقة.

حيث تواجد نيكولاس لابييه على بُعد ثانية من زمن الصدارة على متن سيارة "ال ام بي1" مع دقيقة و49.479 ثانية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ أزمنة سيارات الفئة الخارقة كانت أسرع بالفعل من نظيراتها في ذات الحصة ضمن سباق البحرين 6 ساعات نهاية الأسبوع الماضي.

وضمن فئة "ال ام بي2"، كانت الصدارة من نصيب فريق "ريل تيم" السويسري مع نورمان ناتو الذي سجّل دقيقة و50.792 ثانية.

وتفوّق الفرنسي بفارق 3 أجزاء بالمئة من الثانية على توم بلومكفيست سائق جوتا، والذي تقدّم بدوره على غييدو فان دير غارد سائق "ريسينغ تيم نيدرلاند".

وبالانتقال إلى فئة "جي تي إي المحترفين"، فقد أحرزت بورشه الثنائية مع نيل ياني وريتشارد لايتز.

بينما تواجدت فيراري على بُعد أكثر من ثانيتين خلف بورشه مع ميغيل مولينا.

أوغوستو فارفوس كان الأسرع ضمن فئة "جي تي إي الهواة" لصالح برودرايف على متن سيارة أستون مارتن، متقدمًا بفارق عُشرين من الثانية على ماتيو كايرولي على متن سيارة "بروجيكت وان".

هذا وتُستأنف التجارب الحرة لسباق البحرين 8 ساعات صباح غد الجمعة مع الحصة الثانية في الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي.