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دبليو إي سي / البحرين 2 / تقرير التجارب

دبليو إي سي: هارتلي الأسرع بفارق 0.1 ثانية في التجارب الحرة الثالثة في البحرين

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دبليو إي سي: هارتلي الأسرع بفارق 0.1 ثانية في التجارب الحرة الثالثة في البحرين

فصل عُشر من الثانية فقط بين سيارتَي تويوتا في التجارب الحرة الأخيرة من الجولة الختامية لموسم 2019/2020 من "دبليو إي سي" في البحرين.

سجّل برندون هارتلي الزمن الأسرع على متن سيارة تويوتا رقم 8 "تي اس 050" الهجينة في الدقائق الأولى من الحصّة، مع توقيت وقدره دقيقة و43.557 ثانية.

فيما تقدّم مايك كونواي على متن السيارة الشقيقة رقم 7 ليُسجّل دقيقة و43.659 ثانية، بفارق 0.102 ثانية فقط عن هارتلي.

وتلك هي المرة الثانية خلال حصص التجارب الثلاث التي تتفوق فيها السيارة رقم 8، على الرُغم من حملها أوزان تثقيل تتسبب في تراجعها بمقدار 0.54 ثانية.

جديرٌ بالذكر أنّ كاوزكي ناكاجيما واجه انزلاقًا لسيارته رقم 8 خلال الحصة، لكنه لم يخلّف أضرارًا.

وضمن فئة "ال ام بي2"، كانت الصدارة من نصيب فريق "جاكي تشان دي سي ريسينغ"، مع زمن بلغ دقيقة و48.598 ثانية مع سائقه ويل ستيفنس.

في المركز الثاني تواجد فيل هانسون لصالح فريق "يونايتد أوتوسبورتس"، مع دقيقة و48.810 ثانية أمام فريق "سايناتيك ألبين" الذي سجّل سائقه توماس لوران دقيقة و49.134 ثانية.

وتحت لواء "جوتا سبورت" حلّ أنطونيو فيلكس دا كوستا رابعًا مع دقيقة و49.767 ثانية.

وبالانتقال إلى فئة "جي تي إي المحترفين"، فكانت الصدارة من نصيب بورشه للمرة الأولى في هذه الجولة، حيث سجّل مايكل كريستنسن أسرع زمنه والذي بلغ دقيقة و56.790 ثانية.

فيما حلّت أستون مارتن في المركز الثاني أمام فيراري، ليتواجد ثلاثة مصنّعين في المراكز الثلاثة الأولى.

أمّا فئة "جي تي إي الهواة"، فكانت كلمة الحسم فيها من نصيب أستون مارتن مع روس غان الذي سجّل الزمن الأسرع بدقيقة و57.947 ثانية أمام فيراري.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة:

المركز # السائقون     عدد اللفات التوقيت الفارق    
1 8 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي 		    32 1:43.557      
2 7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		    27 1:43.659 0.102    
3 37 China هو-بين تونغ
France غابرييل أوبري
United Kingdom ويل ستيفنز 		    28 1:48.598 5.041    
4 22 United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United Kingdom بول دي ريستا 		    24 1:48.810 5.253    
5 36 France توماس لوران
Brazil أندريه نيغراو
France بيير راغ 		    24 1:49.134 5.577    
6 38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون 		    25 1:49.767 6.210    
7 47 Italy روبرتو لاكورتي
Italy أندريا بيليكي
Italy جورجيو سيرناجيتو 		    29 1:51.208 7.651    
8 29 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands نيك دي فريز 		    27 1:51.336 7.779    
9 92 Denmark مايكل كريستنسن
France كيفن إستر 		    22 1:56.790 13.233    
10 95 Denmark ماركو سورنسن
Denmark نيكي تيم 		    22 1:57.709 14.152    
11 98 Canada بول دالا لانا
United Kingdom ريتشارد ويستبروك
United Kingdom روس غن 		    25 1:57.947 14.390    
12 51 United Kingdom جيمس كالادو
Brazil دانيال سيرا 		    26 1:57.964 14.407    
13 97 United Kingdom ريتشارد ويستبروك
Belgium ماكسيم مارتن 		    23 1:58.321 14.764    
14 83 France فرانسوا بيريدو
France إيمانويل كولار
Denmark نيكولاس نيلسن 		    26 1:58.510 14.953    
15 71 Italy دافيدي ريغون
Spain ميغيل مولينا 		    27 1:58.514 14.957    
16 91 Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز 		    27 1:58.552 14.995    
17 77 Germany كريستيان رييد
Italy ريكاردو بيرا
Norway دينيس أولسن 		    23 1:59.012 15.455    
18 86 United Kingdom مايكل واينرايت
Belgium أليسيو بيكاريلو
United Kingdom بن باركر 		    24 1:59.027 15.470    
19 56 Norway إيجيديو برفتي
Netherlands لاري تن فوردا
Germany يورغ برغمايستر 		    26 1:59.054 15.497    
20 57 United States بن كيتنغ
ديلان بيريرا
Netherlands جيرون بليكمولين 		    22 1:59.208 15.651    
21 90 Turkey صالح يولوك
Ireland تشارلي إيستوود
United Kingdom جوناثان آدم 		    26 1:59.808 16.251    
22 88 United Arab Emirates خالد القبيسي
Jaxon Evans
Marco Holzer		     28 1:59.934 16.377    
23 62 United Kingdom بونامي غريمس
Japan كى كوتسولينو
United Kingdom كولن نوبل الابن 		    27 2:00.047 16.490    
24 54 Switzerland توماس فلوهر
Italy فرانشيسكو كاستيلاتشي
Italy جيانكارلو فيسيكيلا 		    27 2:00.195 16.638    

دبليو إي سي: لوبيز يتفوّق بأكثر من ثانية في التجارب الثانية لجائزة البحرين الختامية

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