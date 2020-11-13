دبليو إي سي: هارتلي الأسرع بفارق 0.1 ثانية في التجارب الحرة الثالثة في البحرين

سجّل برندون هارتلي الزمن الأسرع على متن سيارة تويوتا رقم 8 "تي اس 050" الهجينة في الدقائق الأولى من الحصّة، مع توقيت وقدره دقيقة و43.557 ثانية.

فيما تقدّم مايك كونواي على متن السيارة الشقيقة رقم 7 ليُسجّل دقيقة و43.659 ثانية، بفارق 0.102 ثانية فقط عن هارتلي.

وتلك هي المرة الثانية خلال حصص التجارب الثلاث التي تتفوق فيها السيارة رقم 8، على الرُغم من حملها أوزان تثقيل تتسبب في تراجعها بمقدار 0.54 ثانية.

جديرٌ بالذكر أنّ كاوزكي ناكاجيما واجه انزلاقًا لسيارته رقم 8 خلال الحصة، لكنه لم يخلّف أضرارًا.

وضمن فئة "ال ام بي2"، كانت الصدارة من نصيب فريق "جاكي تشان دي سي ريسينغ"، مع زمن بلغ دقيقة و48.598 ثانية مع سائقه ويل ستيفنس.

في المركز الثاني تواجد فيل هانسون لصالح فريق "يونايتد أوتوسبورتس"، مع دقيقة و48.810 ثانية أمام فريق "سايناتيك ألبين" الذي سجّل سائقه توماس لوران دقيقة و49.134 ثانية.

وتحت لواء "جوتا سبورت" حلّ أنطونيو فيلكس دا كوستا رابعًا مع دقيقة و49.767 ثانية.

وبالانتقال إلى فئة "جي تي إي المحترفين"، فكانت الصدارة من نصيب بورشه للمرة الأولى في هذه الجولة، حيث سجّل مايكل كريستنسن أسرع زمنه والذي بلغ دقيقة و56.790 ثانية.

فيما حلّت أستون مارتن في المركز الثاني أمام فيراري، ليتواجد ثلاثة مصنّعين في المراكز الثلاثة الأولى.

أمّا فئة "جي تي إي الهواة"، فكانت كلمة الحسم فيها من نصيب أستون مارتن مع روس غان الذي سجّل الزمن الأسرع بدقيقة و57.947 ثانية أمام فيراري.