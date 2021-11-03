دبليو إي سي: ناكاجيما سيغادر صفوف تويوتا بعد ختام موسم 2021 في البحرين

سيتمّ تعويض سائق ويليامز السابق في الفورمولا واحد ضمن تشكيلة "دبليو إي سي" للصانع الياباني، وذلك بعد 9 مواسم مع الفريق، والتي فاز خلالها بسباق لومان 24 ساعة ثلاث مرات وحقق لقب 2018/2019 بجوار فرناندو ألونسو وسيباستيان بويمي.

ويبدو من المؤكد بأنّ مكانه على متن سيارة "جي آر010 الهجينة" الخارقة سيكون من نصيب ريو هيراكاوا، والذي يتم تحضيره لمقعد في البطولة مع تويوتا منذ 2016.

وتعقيبًا على ذلك قال ناكاجيما: "لطالما كان شرفًا لي أن أدافع عن ألوان تويوتا غازو ريسينغ لتسعة مواسم، حيث أشعر بأنني محظوظ جدًا بفوزي بالسباقات، البطولة وسباق لومان 24 ساعة بجانب العديد من السائقين الموهوبين، الشغوفين والمخلصين".

وأضاف: "أودّ التعبير عن عظيم شكري لتويوتا غازو ريسينغ على تلك الرحلة الممتدة لعشر سنوات في دبليو إي سي".

وقد أتى إعلان تويوتا عن رحيل ناكاجيما مُشيدًا بالسائق الياباني، وأنه "سيظل دومًا عضوًا من عائلة تويوتا غازو ريسينغ في دبليو إي سي، وأن الفريق يأمُل أن يواصل ناكاجيما المساهمة في تطويره في المستقبل".

وخاض ناكاجيما 58 مشاركة مع تويوتا في "دبليو إي سي"، كما حقق الفوز في 16 منها. إذ يتقدم عليه بويمي فقط في عدد المشاركات والانتصارات لصالح الصانع الياباني.

هذا ولم تؤكد تويوتا بعد ضم هيراكاوا، لكن باسكال فاسيلون المدير التقني لتويوتا غازو ريسنيغ أوروبا قد صرّح في البحرين أن "تشكيلتنا من السائقين للموسم المُقبل محسومة بالفعل".

وخاض هيراكاو فترتي تجارب مع تويوتا هذا العام، والذي رفض فاسيلون بعدهما أن يحسم فرصه بالحصول على مقعد لموسم 2022.

إذ قال الأسبوع الماضي: "هنالك الكثير من البيانات والإحصاءات، لكن ومثل المعتاد، فإننا سنحسم تشكيلتنا من السائقين في يناير/كانون الثاني، وربما أبكر من ذلك في ديسمبر/كانون الأول مع كامل برنامج تويوتا في رياضة السيارات".

وكان ناكاجيما قد تحدّث عن هيراكاوا الشهر الماضي قائلًا: "سرعته لا يمكن إنكارها في كل من السوبر فورمولا وسوبر جي تي. إذا ما قام بعمل جيّد، فسيكون من الصعب بالنسبة لي منافسته على المقعد، لكن بخلاف ذلك، أريد فقد أن أدعمه. فهو لديه السرعة والنتائج".