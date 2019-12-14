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دبليو إي سي / أخبار عاجلة

دبليو إي سي: مكلارين لن تبني سيارة خارقة إلا ضمن قوانين فئة سيارات دايتونا النموذجية

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دبليو إي سي: مكلارين لن تبني سيارة خارقة إلا ضمن قوانين فئة سيارات دايتونا النموذجية
14-12-2019

نفت مكلارين إمكانية مشاركتها ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، إلا في حال امتلكت إمكانية المشاركة بسيارة من فئة سيارات دايتونا النموذجية "دي بي آي" في فئة سيارات لومان الخارقة الجديدة "إل إم أتش".

أكد زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين أن القوانين التقنية الناظمة لفئة "إل إم أتش" الجديدة لموسم 2020-2021، تجعل منها بعيدة المنال من الناحية المالية للمؤسسة البريطانية.

لكنه بالمقابل، رحّب بمحاولات بطولة "إمسا" للسيارات الرياضية وكذلك نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" مروج البطولة، ملاءمة قوانين فئة سيارات دايتونا النموذجية "دي بي آي" 2.0 بهدف اعتمادها موسم 2022 مع فئة السيارات الخارقة الجديدة، في خطوة ستسمح لنوعين من السيارات بالمنافسة في مواجهة بعضهما البعض في كلتا الفئتين.

حيث قال براون: "بالنسبة لقوانين فئة السيارات الخارقة الجديدة الحالية، أعتقد أننا سنعاني معها من الناحية المادية. خاصة مع فريق الفورمولا واحد الذي يحتاج لعدة سنوات لتقليص الخسائر".

وأكمل: "لا يمكنني الدخول في فئة جديدة من سباقات السيارات على المدى القصير تحمل أية مخاطرة مالية".

وحين طُلب منه تأكيد قرار اعتماد دخول مكلارين منافسات "دبليو إي سي" على تلاؤم قوانين "إمسا" و"دبليو إي سي"، أجاب: "بطريقة ما، نعم".

وكشف براون أن مكلارين تقدر ميزانية مشاركة محتملة في فئة السيارات الخارقة الجديدة بـ 40 مليون دولار أمريكي للموسم الواحد، بينما أشار إلى أن الميزانية المتاحة تبلغ نصف هذا الرقم فقط.

وشدد براون على أنه من المهم لمكلارين إدخال روحها التنافسية ضمن سيارة مبنية على قوانين "دي بي آي" 2.0، والتي تعني إمكانية تطوير سياراتٍ مبنية على هياكل فئة سيارات لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2".

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حيث قال: "هناك فارق بين مكلارين وغيرها من مصنّعي السيارات؛ وهو الأصالة التي تتمتع بها".

وأكمل: "مما فهمته من قوانين ’دي بي آي’ 2.0، أنه بوسعنا بناء سيارة نضع فيها شخصية مكلارين: تصميمها، محركها، علبة التروس، النظام الهجين، بعضٌ من ذلك أو كلّه".

من جهة أخرى، أكد براون أنه لا يوجد إطار زمني معيّن لقرار المشاركة في "دبليو إي سي" في حال تمّ اعتماد قوانين فئة "دي بي آي" 2.0.

فقال: "حالما يتمّ إنهاء العمل على القوانين ونقوم نحن بدراستها، فسنتصرف بناءً على ذلك. لكننا لسنا تحت أي ضغط للمشاركة في موسم معين".

وأشار براون أنه وفي حال تمّ اعتماد قوانين "إمسا" بسرعة، فإن فترة زمنية للمشاركة في البطولة بحلول موسم 2021-2022 قد تكون ممكنة.

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