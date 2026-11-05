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دبليو إي سي

دبليو إي سي: مكلارين تقوم بترقية غريغوار سوسي لقيادة سيارتها لموسم 2027

كافأت مكلارين السائق السويسري، الذي شارك في اختبارات تطوير سيارة "إل إم دي إتش" منذ اليوم الأول، على التزامه وتطوره بمنحه مقعدًا دائمًا ضمن برنامج فئة السيارات الخارقة، الذي سينطلق العام المقبل.

منشور: 05-11-2026

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غريغوار سوسي، مكلارين ريسينغ

قامت مكلارين ريسينغ بترقية غريغوار سوسي إلى مقعد تسابقي على متن سيارة "إم سي إل-إتش واي"، استعدادًا لمشاركتها الأولى في فئة السيارات الخارقة خلال موسم 2027 من بطولة العالم لسباقات التحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات "دبليو إي سي".

وانضم السائق السويسري الشاب، الذي بدأ مسيرته مع فريق يونايتد أوتوسبورتس الذي يستخدم سيارات أوريكا في فئة "إل إم بي 2"، ضمن بطولتي لومان الأوروبية وسباق لومان 24 ساعة، إلى مجموعة سائقي الشركة المصنعة المتمركزة في ووكينغ قبل عامين تقريبًا.

وبدأ أولًا باكتساب الخبرة خلف مقود سيارة "720 إس" في فئة "إل إم جي تي 3"، قبل الانتقال إلى العمل على تطوير سيارة "إل إم دي إتش" ذات الهيكل المصنوع من دالارا.

وكان سوسي حاضرًا بالفعل منذ الأمتار الأولى التي قطعتها السيارة النموذجية الهجينة للعلامة التجارية البريطانية على حلبة فارانو دي ميليغاري، إلى جانب ميكيل ينسن، ثم انضم إليهما لاحقًا السائقون الرسميون الآخرون الذين التحقوا تدريجيًا بالبرنامج، وهم لورينس فانثور وليوناردو فورنارولي وأليكس لين.

غريغوار سوسي، مكلارين ريسينغ، تجارب إيمولا

الصورة من قبل: McLaren

وقال سوسي: "أنا سعيد للغاية بهذه الفرصة. عندما انضممت إلى فريق تطوير السيارات الخارقة لدى مكلارين، كنت آمل أن يقود ذلك إلى الحصول على مقعد دائم كسائق، لكنني كنت أعلم أن هناك مجموعة كبيرة من المواهب ذات الخبرة في السوق. حافظت على تركيزي، وعملت بجد، وتأقلمت بسرعة مع سيارة إم سي إل-إتش واي".

"لقد استمتعت بكل ثانية قضيتها مع هذا الفريق؛ فالمعايير مرتفعة للغاية، والأشخاص يقدمون دعمًا كبيرًا، والأجواء رائعة. لا أطيق الانتظار لمواصلة هذه الرحلة. أشكر زاك براون على ضمي إلى برنامج التطوير، وجيمس باركلي على منحي هذه الفرصة".

وأضاف مدير الفريق جيمس باركلي: "تمثل ترقية غريغوار التطبيق العملي لما صُمم برنامج التطوير لدى مكلارين من أجله تحديدًا، وهو اكتشاف المواهب الاستثنائية، ورعاية تطورها، وتهيئة مسار واضح يقود إلى الحصول على مقعد دائم كسائق".

مكلارين ريسينغ، تجارب إيمولا

الصورة من قبل: McLaren

وتابع: "لقد أثار إعجابنا طوال برنامج اختبارات سيارة إم سي إل-إتش واي، بفضل سرعته، ونهجه الثابت داخل الفريق، والتقدم الذي أحرزه خلال برنامج الاختبارات المكثف. لقد استحق هذه الفرصة، ونحن متحمسون لرؤيته يخطو الخطوة التالية في مسيرته مع مكلارين".

وستعلن مكلارين الأسبوع المقبل عن السائق السادس والأخير في تشكيلتها لفئة السيارات الخارقة. ومن المتوقع أن يكون مالتِه ياكوبسن، الذي غادر للتو فريق بيجو سبورت، والذي سيخوض معه سباق مونزا لمدة ست ساعات بوصفه آخر التزام له مع العلامة الفرنسية ذات شعار الأسد.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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