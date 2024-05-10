دبليو إي سي: مشاركة فيتيل في سباق لومان 24 ساعة ما زالت ممكنة رغم غيابه في 2024

مؤخراً ظهر فيتيل كمرشح لقيادة سيارة بينسكي بورشه 963 بعد تجارب ناجحة في آراغون شهر مارس الماضي، أكمل خلالها مسافة تعادل سباقين.

وأخّرت العلامة الألمانية الإعلان عن تشكيلتها الكاملة لسباق لومان حيث كانت تقيم فكرة انضمام فيتيل.

لكن وبعد تفكير مطوّل، قررت بورشه الانتظار وعدم ضم فيتيل بعد. ورغم ذلك، لكن العلامة الألمانية أكدت أن الأبواب مفتوحة أمام بطل الفورمولا واحد السابق للانضمام مجدداً وخوض سباق التحمل الأسطوري.

وهذا ما صرّح به أورس كوراتل مدير قسم فئة السيارات الخارقة لدى بورشه لموقع "موتورسبورت-توتال.كوم" الشقيق لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

حيث قال: "بالنسبة إلى سيباستيان، أعتقد أن الأمر يعود له، وهذا ما قاله بعد التجارب".

وتابع: "لكن الكيفية والموعد أمران يحتاجان للنقاش. لم يتم تأكيد أي شيء بشكل نهائي بعد".

وحين سُئِل حيال سبب عدم توقيع فيتيل مع الفريق، أجاب: "لم تكتمل الأمور. لا ذنب لأحد في ذلك. لم يحصل ذلك ببساطة".