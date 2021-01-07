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دبليو إي سي / أخبار عاجلة

دبليو إي سي: مشاركة فاندورن وغيلايل مع فريق جوتا لموسم 2021

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دبليو إي سي: مشاركة فاندورن وغيلايل مع فريق جوتا لموسم 2021

سيعود ستوفيل فاندورن سائق الفورمولا واحد السابق إلى منافسات بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" مع فريق "جوتا سبورت" ضمن الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2".

سينضم فاندورن إلى شون غيلايل القادم من الفورمولا 2، وكذلك إلى توم بلومكفيست خلف مقود سيارة أوريكا رقم 07، كما سيشارك الثلاثي كذلك ضمن الموسم المقبل من سلسلة سباقات لومان الآسيوية كذلك.

وبالتالي سيشارك فاندورن وبلومكفيست بشكل كامل في موسم 2021 المقبل لبطولة "دبليو إي سي"، والذي سينطلق شهر مارس/آذار المقبل من سيبرينغ، بالإضافة إلى التزاماتهما في بطولة الفورمولا إي الكهربائية.

وبالنسبة إلى فاندورن تعتبر هذه عودته إلى البطولة بعد مشاركته في الفئة النموذجية الأولى "إل إم بي1" مع فريق "أس أم بي ريسينغ" موسم 2019 بديلاً عن جنسن باتون، لتتوج بتحقيق المركز الثالث في سباق لومان 24 ساعة لذلك العام.

حيث قال البلجيكي: "سيكون برنامج مشاركات جيداً حقاً بالتوازي مع مشاركتي في الفورمولا إي، وأنا أتطلع قدماً لانطلاق الموسم".

وأكمل: "التواجد في ’دبليو إي سي’ مع فريق جوتا، لهو أمر رائع، لأنهم أثبتوا أنفسهم كفريق قويّ وتنافسي للغاية".

بالمقابل، سينتقل غيلايل إلى منافسات السيارات الرياضية بعد مسيرة طويلة في سباقات بطولات الناشئين، إذ يشارك في جي بي 2/فورمولا 2 منذ 2015. 

وقال دايفيد كلارك الشريك المالك لفريق "جوتا": "نحن مسرورون حقاً لتأكيد انضمام شون، توم وستوفيل إلى برنامجنا لموسم 2021، ونتطلع قدماً للمنافسة على الانتصارات ضمن الفئة".

وتابع: "أود توجيه الشكر إليهم جميعاً على اهتمامهم والتزامهم بخطة العمل، ونحن نتطلع قدماً لتحقيق نتائج طيبة في موسم 2021 المقبل".

يشار إلى أن فريق جوتا سيواصل المشاركة بسيارتَين ضمن الفئة النموذجية الثانية، لكن التعاون مع فريق "جاكي شان دي سي ريسينغ" لن يستمر.

جاكي شان دي سي ريسينغ رقم 37: هو-بين تونغ، غابرييل أوبري، ويل ستيفنز

جاكي شان دي سي ريسينغ رقم 37: هو-بين تونغ، غابرييل أوبري، ويل ستيفنز

تصوير: صور موتورسبورت

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