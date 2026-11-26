دبليو إي سي

دبليو إي سي: ما الذي كانت تخطط له بيجو مع سيارتها الجديدة لموسم 2027 قبل إلغاء المشروع؟

كانت بيجو على بُعد أسابيع قليلة فقط من اختبار التطوير الأخير لسيارتها الجديدة 9 إكس 8، عندما قرر مجلس إدارة ستيلانتيس إيقاف المشروع.

راشيت ثوكرال

منشور: 26-11-2026

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9x8-2027

الصورة من قبل: بيجو سبورت

كان من المنتظر أن تمنح سيارة بيجو 9 إكس 8 بمواصفات عام 2027، والمبنية وفق لوائح السيارات الخارقة أو "هايبركار"، الشركة الفرنسية أفضل فرصة لها للمنافسة باستمرار في صدارة بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي"، في ظل المنافسة الشرسة ضمن فئة الهايبركار.

واستثمرت الشركة الفرنسية موارد كبيرة في تطوير نسخة معدّلة من السيارة التي أخفقت في الارتقاء إلى مستوى التوقعات التي أرستها سابقتها، سيارة 908 من الفئة الأولى. وكان من المفترض أن يشكل ذلك ثالث تطوير رئيسي للسيارة المزودة بمحرك من ست أسطوانات على شكل حرف "في"، عقب التحديث السابق في عام 2024 الذي لم يحقق النتائج المرجوة.

وبحلول منتصف عام 2025، كانت بيجو قد حددت بالفعل العديد من نقاط الضعف الرئيسية في حزمة سيارتها. فحتى بعدما مُنحت الحد الأدنى من الوزن والحد الأقصى من القوة بموجب تعديلات نظام توازن الأداء، لم تكن سيارة 9 إكس 8 تتمتع بالتنافسية الكافية لمجاراة شركات مثل تويوتا وبورشه وفيراري.

ورأت بيجو أن التحسينات التدريجية وحدها لن تكون كافية، إذ بلغت السيارة سقفًا من الأداء واجه المهندسون صعوبة في تجاوزه.

وبينما درست بيجو في البداية إمكانية التخلي عن سيارتها بالكامل لصالح تصميم جديد كليًا، حتى إنها أجرت محادثات مع الجهات المروجة لبطولة العالم للتحمل، ممثلة بالاتحاد الدولي للسيارات ونادي سيارات الغرب، لمعرفة ما إذا كان ذلك مسموحًا به، فقد اختارت في نهاية المطاف تحديث سيارتها الحالية بدلًا من ذلك.

وكانت خيارات الشركة الفرنسية محدودة في عام 2026، بعدما استنفدت بالفعل حصتها الأصلية من فرص التطوير الخمسة، إلى جانب اعتماد المواصفات للمرة الثانية. ولذلك، أمضت معظم العام وهي تعاني في مؤخرة الترتيب، بينما بدأ مهندسوها بالتوازي العمل على إجراء تعديلات شاملة على حزمة السيارة لعام 2027، مستفيدين من قاعدة جديدة تمنح الشركات المصنّعة التي تعاني على صعيد الأداء تصريحَي تطوير إضافيين خلال دورة حياة سياراتها.

والأهم من ذلك أن التحديث الذي خططت له بيجو لعام 2027 لم يكن يهدف إلى معالجة الأضرار الناجمة عن توحيد لوائح هايبركار ودايتونا هايبرد، وهي الخطوة التي ألحقت ضررًا كبيرًا بالتصميم الأصلي للسيارة. بل كان الهدف معالجة نقاط الضعف المحددة في الجيل الثاني من سيارتها، بما في ذلك أداؤها الضعيف المعروف في سباق لومان 24 ساعة.

بيجو توتال إنيرجيز، سيارة بيجو 9X8، رقم 94: لويك دوفال

الصورة من قبل: FIA WEC / DPPI

وعلى غرار الشركات المصنّعة الأخرى التي تقدم تحديثات تطويرية، شكلت الانسيابية المحور الرئيسي لعمليات التطوير لدى العلامة الفرنسية التي تتخذ من ساتوري مقرًا لها. لكنها كانت تعمل أيضًا على العديد من التغييرات الأخرى تحت الهيكل الخارجي للسيارة بهدف تحسين الأداء في المنعطفات.

وأوضح إيمانويل إيسنو، مدير الفريق، في مونزا في وقت سابق من هذا الشهر: "على صعيد تطوير السيارة، تمثلت الأهداف الرئيسية في القضاء على المشاكل التي كنا نعاني منها مع الحزمة الحالية. ويعني ذلك العمل على تقليل الحمل الانسيابي لتحسين الأداء على الخطوط المستقيمة، إلى جانب اتساق الأداء الانسيابي. كانت تلك هي النقاط الأساسية".

"تمثلت أبرز نقاط ضعفنا في تغير التوازن الانسيابي خلال المراحل الثلاث التي يتألف منها المنعطف، أي الدخول إلى المنعطف ومنتصفه والخروج منه".

"أما الجانب الآخر الذي ركزنا عليه فكان التحكم بمنصة السيارة، أي خصائص التخميد في نظام التعليق. وهاتان هما النقطتان الرئيسيتان اللتان يتعين علينا العمل عليهما".

وعقب برنامج اختبارات مكثف بدأ في يوليو، كانت بيجو قد انتهت من تحديد المواصفات الدقيقة للسيارة التي خططت للمشاركة بها في عام 2027، حتى قبل انتهاء الموسم الحالي.

وكان من المقرر أن تجري الشركة الفرنسية اختبارًا على الخطوط المستقيمة في شاتورو، بعد يومين فقط من اتخاذ مجلس إدارة ستيلانتيس القرار النهائي بإلغاء البرنامج.

وفي الواقع، كانت بيجو قد أحرزت تقدمًا كبيرًا للغاية في تطوير الجيل الثالث من السيارة، لدرجة أنه لم يكن لديها سوى اختبار إضافي واحد مقرر خلال الفترة المتبقية من العام، على حلبة بول ريكار في مطلع ديسمبر، قبل إرسال السيارة إلى منشأة ويندشير لاعتماد مواصفاتها.

وكانت الحزمة النهائية ستخضع بعد ذلك لموافقة الاتحاد الدولي للسيارات ونادي سيارات الغرب "إيه سي أو"، اللذين يتعين عليهما منح الضوء الأخضر لاستخدام أي من تصاريح التطوير.

إيمانويل إسنو، مدير فريق بيجو

الصورة من قبل: Tobias Kindermann

وقال إيسنو في مونزا: "لدينا حصة التطوير الأخيرة يومي الأول والثاني من ديسمبر، وبعد ذلك ستخضع السيارة لعملية اعتماد المواصفات في مطلع يناير. وفي المرة المقبلة، سنضع السيارة على الحلبة، وسنعتمد مواصفاتها في منشأة ويندشير، داخل نفق الهواء المرجعي".

وأضاف: "لقد حددنا الحزمة من جانبنا. وسنقدم ملفنا الكامل إليهم بعد حصة الاختبارات الأخيرة في بول ريكار. وبعد ذلك، ستكون مهمتهم تحديد التعديلات التي تندرج ضمن كل تصريح تطوير".

تحسينات على الصعيد التشغيلي

كانت بيجو تعمل حتى على تعزيز قسمها الهندسي استعدادًا لعام 2027، لمواجهة المنافسة المتزايدة ضمن فئة الهايبركار.

وضمن حديثه في مونزا، كشف إيسنو أن الفريق كان يستعد للتعاقد مع العديد من الموظفين في مجالات رئيسية، بما في ذلك أقسام العمليات والهندسة والعمل على الحلبة، بهدف تعزيز قدراته الإجمالية.

وأظهرت هذه الخطة أن قسم رياضة المحركات لدى ستيلانتيس لم تكن لديه أي مؤشرات على إمكانية اتخاذ مجلس الإدارة قرارًا جذريًا كهذا لخفض التكاليف، في ظل الصعوبات المتزايدة التي تواجهها المجموعة الأم لصناعة السيارات.

ففي سباق لومان في يونيو الماضي، أكد آلان فافي، الرئيس التنفيذي الجديد لبيجو، التزام الشركة بالمشاركة في بطولة العالم للتحمل حتى عام 2029، وهو العام الأخير ضمن دورة اللوائح الحالية لفئة الهايبركار.

بيجو توتال إنيرجيز بيجو 9X8 (رقم 93): بول دي ريستا، ميكيل ينسن، جان إريك فيرن

الصورة من قبل: JEP / Motorsport Images

لكن قرار التخلي عن البرنامج جاء مباشرة من مجلس إدارة ستيلانتيس بقيادة أنطونيو فيلوزا.

ما الذي سار على نحو خاطئ مع السيارة؟

كما جرى توثيقه على نطاق واسع سابقًا، تضرر التصميم الأصلي لسيارة 9 إكس 8 المزودة بمحرك من ست أسطوانات على شكل حرف "في" بصورة كبيرة، عندما عُدلت لوائح لومان هايبركار للسماح لسيارات لومان دايتونا هايبرد المشاركة في بطولة إيمسا بالمنافسة في بطولة العالم للتحمل.

وكانت بيجو قد اتبعت في البداية نهجًا جذريًا مع السيارة، عبر الاعتماد بشكل كبير على المؤثرات الأرضية لتوليد الارتكازية. كما بُنيت منصة السيارة بأكملها حول إطارات بعرض موحد يبلغ 31 سنتيمترًا، بدلًا من اعتماد عرض 34 و29 سنتيمترًا، وهو الخيار الذي أصبح الآن المعيار السائد بين الشركات المصنّعة لسيارات لومان هايبركار.

واضطرت الشركة الفرنسية إلى التخلي بالكامل عن فلسفة تصميم سيارتها في عام 2024 لمعالجة الأضرار الناجمة عن ذلك. وشهدت هذه الخطوة اتباع بيجو نهج تويوتا وفيراري عبر اعتماد إطارات أمامية بعرض 29 سنتيمترًا وأخرى خلفية بعرض 34 سنتيمترًا، إلى جانب تقديم جناح خلفي تقليدي ضمن نهجها الانسيابي الجديد.

لكن حتى هذه التعديلات الشاملة لم تنجح في وضع حد لمعاناة بيجو، إذ لم تحقق سيارة 9 إكس 8 سوى أربع منصات تتويج ومركز انطلاق أول واحد منذ ظهورها الأول في مونزا عام 2022.

وكانت إدارة بيجو قد أبدت قدرًا معقولًا من الثقة بسيارتها المخصصة لعام 2027، بعدما شجعها الأداء الذي قدمته خلال الاختبارات.

ومع مدير جديد للفريق، هو إيسنو، وقسم هندسي موسّع والعديد من التعاقدات المهمة مع السائقين، بدا أن بيجو تسير أخيرًا على الطريق الصحيح لإضافة فصل جديد إلى تاريخها الحافل في سباقات التحمل.

لكن قرار إلغاء البرنامج جاء في اللحظات الأخيرة، ليحرم بيجو من فرصة معرفة ما إذا كانت تعديلاتها الشاملة الأخيرة ستنجح أخيرًا في تحويل سيارة 9 إكس 8 إلى سيارة قادرة على المنافسة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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