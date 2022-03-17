يضم موسم 2022 في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" عدد المشاركات الأكبر ضمن تاريخها في عامها العاشر. ستقدم هذه النوعية العالية من المشاركات ضمن الفئات الأربع حماساً لا ينقطع طوال الجولات الستّ التي ستزور فيها البطولة قارات أمريكا الشمالية، أوروبا، الشرق الأوسط وآسيا.

تويوتا رقم 7: مايك كونواي، كاموي كوباياشي، خوسيه ماريا لوبيز تصوير: صور موتورسبورت

السيارات الخارقة في 2022

ستشارك تويوتا غازو ريسينغ حاملة اللقب بسيارتَي تويوتا جي.آر010 هجينتَين، بينما ستدخل بيجو بسيارتَي بيجو 9x8 خارقتين هجينتَين، حيث يسعى المصنع الفرنسي لمنافسة العملاق اليابانيّ ضمن أعلى فئات "دبليو إي سي".

وستشارك العلامة الأمريكية غليكنهاوس ريسينغ بسيارة غليكنهاوس 007 ال ام اتش، بينما سيعود فريق ألبين إلى الفئة الأولى مع سيارته غير الهجينة ألبين إيه480 جيبسون، حيث سيستغل مجريات 2022 للتعلم واكتساب الخبرة كأول موسم ضمن فئة السيارات الخارقة.

من جهة أخرى، لا بدّ من مواصلة مراقبة مسرح المنافسات عن كثب، حيث تسعى علامات عملاقة مثل فيراري وبورشه لتطوير سياراتها الخارقة استعداداً لموسم 2023 وما بعده.

رقم 31 فريق دبليو آر تي أوريكا: روبين فرينز وفيرديناند هابسبورغ وتشارلز ميليسي تصوير: صور موتورسبورت

ما الجديد ضمن فئة "ال ام بي2"؟

يحمل موسم 2022 معه أكبر عدد مشاركات ضمن هذه الفئة في تاريخ البطولة، ويأتي المشاركون من ثماني بلدان (بلجيكا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، بولندا، سلوفاكيا، سويسرا والولايات المتحدة).

هناك مشاركون جدد في "دبليو إي سي": فريق بينسكي (الولايات المتحدة)، بريما (إيطاليا)، فيكتور سبورت (بريطانيا)، ألتيمايت (فرنسا) وألغارف ريسينغ (البرتغال).

رقم 51 إيه إف كورسي فيراري 488 جي تي إي: أليساندرو بيير غيدي، جيمس كالادو تصوير: صور موتورسبورت

كورفيت تنضم إلى "جي تي إي المحترفين"

أهم أخبار موسم 2022 كانت في الإعلان عن مشاركة كورفيت سي8.آر لموسم كامل لتخوض المنافسات في مواجهة فيراري وبورشه. حيث ستنافس المصنعون الثلاثة وجهاً لوجه ضمن فئة "جي تي إي المحترفين"، وتعتبر فيراري أكثر المصنعين نجاحاً في تاريخ البطولة ضمن الفئة مع سبعة ألقاب.

وشهد موسم 2018-2019 عودة بورشه إلى القمة مع سيارتها القوية 911 ار.اس.ار - 19، وهي مستعدة لخوض معركة اللقب مجدداً.

رقم 77 ديمبسي بروتون كومبيتيشن بورشه 911 آر إس آر: كريستيان رييد، جوليان أندولاور، مات كامبل تصوير: صور موتورسبورت

منافسة واعدة في فئة "جي تي إي الهواة"

ستتنافس 13 سيارة، خمسٌ منها لكلٍ من فيراري وبورشه، وثلاثٌ لـ أستون مارتن، منها فريقٌ نسائي بالكامل "آيرون دامز" بسيارة رقم 85. وهناك فرقٌ معهودة ضمن المنافسات مثل إيه.أف كورسي، ديمبسي-بروتون ريسينغ، بروجكت1، آيرون لينكس، دي ستايشن ريسينغ وجي.آر ريسينغ، ما يضمن منافسات حماسية طوال الموسم.