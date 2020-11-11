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دبليو إي سي / أخبار عاجلة

دبليو إي سي: لين سيتغيب عن جولة البحرين بعد إصابته بفيروس كورونا

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دبليو إي سي: لين سيتغيب عن جولة البحرين بعد إصابته بفيروس كورونا

سيتغيب أليكس لين سائق فريق أستون مارتن المصنعيّ عن الجولة الختامية من موسم 2019-2020 في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، بعد أن جاءت نتيجة اختبار كورونا إيجابية.

بعد النجاح الذي حققته أستون مارتن في سباق لومان 24 ساعة مع ماكسيم مارتين وهاري تينكنيل على متن سيارتها رقم 97 ضمن فئة "جي تي إي المحترفين"، كان من المقرر أن يعود لين إلى الفريق خلال جولة البحرين الختامية.

لكن وضمن بيان صدر اليوم الأربعاء، كشفت أستون مارتن أن البريطاني لن يسافر إلى البحرين بعد أن جاءت نتيجة اختبار كورونا إيجابية لديه.

حيث قال لين في البيان: "إنه لأمر مخيب جداً للآمال انتهاء موسم ’دبليو إي سي’ بهذه الطريقة، خاصة بعد الأداء الرائع في سباق لومان 24 ساعة الذي أعادنا إلى ساحة المنافسة".

وأكمل البيان: "أتمنى لجميع زملائي الحظ الأوفر، وبشكل خاص ماكسيم وريتشارد".

وسيقود ريتشارد ويستبروك مكان لين في الفريق حيث كان في البداية سيقود إلى جانب بول دالا لانا وروس غن على متن سيارة أستون مارتن رقم 98 ضمن فئة "جي تي إي الهواة".

ومع انتقال ويستبروك إلى فئة المحترفين، استدعت أستون مارتن بيدرو لامي للقيادة مكانه على متن السيارة رقم 98.

يشار إلى أن أستون مارتن تحتل أول مركزين ضمن الترتيب العام لفئة "جي تي إي المحترفين" وبفارق 15 نقطة بينهما، مع بقاء 38 نقطة ممكنة في جولة البحرين.

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