دبليو إي سي: لوبيز يتفوّق بأكثر من ثانية في التجارب الثانية لجائزة البحرين الختامية

سجّل الأرجنتيني زمنًا وقدره دقيقة و42.857 ثانية ليتفوّق على زميله كازوكي ناكاجيما على متن سيارة تويوتا الشقيقة، والذي حقق بدوره توقيتًا بلغ دقيقة و44.004 ثانية.

وكان الفارق الذي تجاوز الثانية أكثر من ضعف أفضلية الأداء التي تبلغ 0.54 ثانية التي تتمتع بها سيارة لوبيز رقم 7 والتي يتشارك قيادتها مع كاموس كوباياشي ومايك كونواي تحت نظام أوزان التثقيل المتّبع في البطولة.

ونذكّر بأنّ تويوتا تشارك وحيدة في هذه الجولة ضمن الفئة العُليا "ال ام بي1".

وبالانتقال إلى فئة "ال ام بي2"، فقد تصدّر فريق "ريسينغ تيم نيدرلاند" جدول الأزمنة في التجارب الثانية، حيث سجّل سائقه نيك دي فرييز زمنًا بلغ دقيقة و49.601 ثانية في بداية الحصة، ليكون أسرع بأكثر من ثانية ونصف من فريق "سايناتيك ألبين" الذي تقدم بدوره على فريق "يونايتد أوتوسبورتس" بفارق عُشر من الثانية.

في المقابل، قفزت فيراري إلى صدارة فئة "جي تي إي المحترفين" بعد التجارب الحرة يوم أمس الخميس، فيما تصدّر ميغيل مولينا الفئة اليوم بتوقيت بلغ دقيقة و57.193 ثانية على متن سيارة الفريق من طراز "488 جي تي إي إيفو"، ليتقدم بأكثر من عُشرين من الثانية أمام بورشه وسيارة فيراري الشقيقة التي يقودها دانييل سيرا.

بينما حجزت أستون مارتن المركز الرابع، بعد أن كانت الأسرع في الفئة يوم أمس الخميس.

أمّا فئة "جي تي إي الهواة" فكانت كلمة الحسم فيها لصالح فريق "ديمبسي بروتون بورشه"، والذي سجّل دقيقة و57.773 ثانية مع سائقه جاكسون إيفانز، حيث تقدّم على جيروين بليكيمولين الذي يقود لفريق "بروجيكت1" مع سيارة بورشه "911 آر اس آر".

نتيجة التجارب الحرة الثانية: