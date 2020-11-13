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دبليو إي سي / البحرين 2 / تقرير التجارب

دبليو إي سي: لوبيز يتفوّق بأكثر من ثانية في التجارب الثانية لجائزة البحرين الختامية

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دبليو إي سي: لوبيز يتفوّق بأكثر من ثانية في التجارب الثانية لجائزة البحرين الختامية

أحرز خوسيه ماريا لوبيز الزمن الأسرع لصالح تويوتا في التجارب الحرة الثانية لجولة البحرين الختامية لموسم 2019/2020 من بطولة العالم لسباقات التحمّل "دبليو إي سي".

سجّل الأرجنتيني زمنًا وقدره دقيقة و42.857 ثانية ليتفوّق على زميله كازوكي ناكاجيما على متن سيارة تويوتا الشقيقة، والذي حقق بدوره توقيتًا بلغ دقيقة و44.004 ثانية.

وكان الفارق الذي تجاوز الثانية أكثر من ضعف أفضلية الأداء التي تبلغ 0.54 ثانية التي تتمتع بها سيارة لوبيز رقم 7 والتي يتشارك قيادتها مع كاموس كوباياشي ومايك كونواي تحت نظام أوزان التثقيل المتّبع في البطولة.

ونذكّر بأنّ تويوتا تشارك وحيدة في هذه الجولة ضمن الفئة العُليا "ال ام بي1".

وبالانتقال إلى فئة "ال ام بي2"، فقد تصدّر فريق "ريسينغ تيم نيدرلاند" جدول الأزمنة في التجارب الثانية، حيث سجّل سائقه نيك دي فرييز زمنًا بلغ دقيقة و49.601 ثانية في بداية الحصة، ليكون أسرع بأكثر من ثانية ونصف من فريق "سايناتيك ألبين" الذي تقدم بدوره على فريق "يونايتد أوتوسبورتس" بفارق عُشر من الثانية.

في المقابل، قفزت فيراري إلى صدارة فئة "جي تي إي المحترفين" بعد التجارب الحرة يوم أمس الخميس، فيما تصدّر ميغيل مولينا الفئة اليوم بتوقيت بلغ دقيقة و57.193 ثانية على متن سيارة الفريق من طراز "488 جي تي إي إيفو"، ليتقدم بأكثر من عُشرين من الثانية أمام بورشه وسيارة فيراري الشقيقة التي يقودها دانييل سيرا.

بينما حجزت أستون مارتن المركز الرابع، بعد أن كانت الأسرع في الفئة يوم أمس الخميس.

أمّا فئة "جي تي إي الهواة" فكانت كلمة الحسم فيها لصالح فريق "ديمبسي بروتون بورشه"، والذي سجّل دقيقة و57.773 ثانية مع سائقه جاكسون إيفانز، حيث تقدّم على جيروين بليكيمولين الذي يقود لفريق "بروجيكت1" مع سيارة بورشه "911 آر اس آر".

نتيجة التجارب الحرة الثانية:

المركز # السائقون الفئة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		LMP1 40 1:42.857    
2 8 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي 		LMP1 34 1:44.004 1.147 1.147
3 29 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands نيك دي فريز 		LMP2 38 1:48.601 5.744 4.597
4 36 France توماس لوران
Brazil أندريه نيغراو
France بيير راغ 		LMP2 41 1:50.302 7.445 1.701
5 22 United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United Kingdom بول دي ريستا 		LMP2 30 1:50.407 7.550 0.105
6 37 China هو-بين تونغ
France غابرييل أوبري
United Kingdom ويل ستيفنز 		LMP2 41 1:50.854 7.997 0.447
7 38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون 		LMP2 41 1:51.153 8.296 0.299
8 47 Italy روبرتو لاكورتي
Italy أندريا بيليكي
Italy جورجيو سيرناجيتو 		LMP2 31 1:51.688 8.831 0.535
9 71 Italy دافيدي ريغون
Spain ميغيل مولينا 		LMGTE PRO 34 1:57.193 14.336 5.505
10 91 Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز 		LMGTE PRO 35 1:57.422 14.565 0.229
11 88 United Arab Emirates خالد القبيسي
Jaxon Evans
Marco Holzer		 LMGTE AM 40 1:57.773 14.916 0.351
12 51 United Kingdom جيمس كالادو
Brazil دانيال سيرا 		LMGTE PRO 36 1:57.801 14.944 0.028
13 57 United States بن كيتنغ
ديلان بيريرا
Netherlands جيرون بليكمولين 		LMGTE AM 37 1:57.889 15.032 0.088
14 97 United Kingdom ريتشارد ويستبروك
Belgium ماكسيم مارتن 		LMGTE PRO 40 1:57.900 15.043 0.011
15 92 Denmark مايكل كريستنسن
France كيفن إستر 		LMGTE PRO 36 1:58.030 15.173 0.130
16 56 Norway إيجيديو برفتي
Netherlands لاري تن فوردا
Germany يورغ برغمايستر 		LMGTE AM 36 1:58.205 15.348 0.175
17 54 Switzerland توماس فلوهر
Italy فرانشيسكو كاستيلاتشي
Italy جيانكارلو فيسيكيلا 		LMGTE AM 35 1:58.475 15.618 0.270
18 95 Denmark ماركو سورنسن
Denmark نيكي تيم 		LMGTE PRO 37 1:59.070 16.213 0.595
19 62 United Kingdom بونامي غريمس
Japan كى كوتسولينو
United Kingdom كولن نوبل الابن 		LMGTE AM 38 1:59.095 16.238 0.025
20 77 Germany كريستيان رييد
Italy ريكاردو بيرا
Norway دينيس أولسن 		LMGTE AM 32 1:59.408 16.551 0.313
21 98 Canada بول دالا لانا
United Kingdom ريتشارد ويستبروك
United Kingdom روس غن 		LMGTE AM 40 1:59.504 16.647 0.096
22 86 United Kingdom مايكل واينرايت
Belgium أليسيو بيكاريلو
United Kingdom بن باركر 		LMGTE AM 31 1:59.689 16.832 0.185
23 90 Turkey صالح يولوك
Ireland تشارلي إيستوود
United Kingdom جوناثان آدم 		LMGTE AM 38 1:59.696 16.839 0.007
24 83 France فرانسوا بيريدو
France إيمانويل كولار
Denmark نيكولاس نيلسن 		LMGTE AM 35 2:00.418 17.561 0.722

دبليو إي سي: بويمي يتقدّم على كونواي في التجارب الأولى في البحرين

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