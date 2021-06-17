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"دبليو إي سي" لن تعود إلى روزنامة من ثماني جولات في 2022

لن تعود بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" إلى العدد التقليدي للجولات البالغ 8، الموسم المقبل، وذلك في ضوء تواصل جائحة فيروس كورونا.

"دبليو إي سي" لن تعود إلى روزنامة من ثماني جولات في 2022

كشف بيير فيون رئيس نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" الجهة المنظمة للبطولة، وكذلك فريدريك لوكين المدير التنفيذي، أن موسم 2022، سيكون موعداً مبكراً جداً للعودة إلى روزنامةٍ من ثماني جولات مجدداً.

حيث قال فيلون: "بسبب تواصل جائحة كورونا والعواقب الاقتصادية الناجمة عنها، أعتقد أنه من المبكر للغاية العودة إلى روزنامة من ثماني جولات".

وأكمل: "أعتقد أنه سيكون موسماً من ست أو سبع جولات، نحن نناقش الأمر".

وأشار فيون ولوكين أن أية جولة إضافية ستكون ضمن أوروبا.

حيث قال لوكين: "إنها مسألة لا تتعلق بالميزانيات وحسب، بل في جعل الروزنامة آمنة نظراً لقيود السفر وغير ذلك".

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وحين سُئِل إن كانت سيلفرستون التي استضافت جولةً في كل موسم، ما بين 2012 و2019، قد تعود إلى الروزنامة، أجاب فيون: "كل شيء ممكن، سيلفرستون مكان رائع".

من جهة أخرى، فإن حلبة ألغارف القريبة من بورتيماو، والتي استضافت الجولة الماضية في موسم 2021 الجاري، تعتبر كذلك مكاناً مرشحاً كجولة إضافية.

حيث قال فيون: "إنها مكان جيد للغاية، حلبة جيدة، السائقون يحبونها، كما أنها في أوروبا".

يشار إلى أن "دبليو إي سي" قد توسعت مؤقتاً إلى تسع جولات في موسمي 2016 و2017.

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