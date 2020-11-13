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دبليو إي سي / البحرين 2 / تقرير التجارب التأهيليّة

دبليو إي سي: كونواي ولوبيز يضعان سيارة تويوتا #7 في قطب الانطلاق الأوّل في البحرين

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دبليو إي سي: كونواي ولوبيز يضعان سيارة تويوتا #7 في قطب الانطلاق الأوّل في البحرين

تفوّق مايك كونواي وزميله خوسيه ماريا لوبيز على زملائهما في تويوتا ليظفرا بقطب الانطلاق الأوّل للجولة الختاميّة من موسم 2019-2020 من بطولة العالم للتحمّل في البحرين.

أكمل سائقا تويوتا #7 التصفيات بفارق أكثر من سبعة أعشارٍ من الثانية عن السيارة الأخرى التي قادها برندون هارتلي وكازوكي ناكاجيما ضمن معركة ثنائيّة على قبط الانطلاق الأوّل.

وسجّل كونواي توقيتًا وقدره 1:40.114 دقيقة، وتفوّق على زمن هارتلي البالغ 1:41.252 دقيقة.

في الأثناء سجّل ناكاجيما 1:41.744 دقيقة، وكان أبطأ بأربعة أعشارٍ من الثانية فقط من زمن لوبيز البالغ 1:41.381 دقيقة ضمن الطلعة الثانية.

ذلك يعني أنّ سيارة تويوتا #7 حقّقت معدّل 1:40.747 دقيقة مقابل دقيقة واحدة و41.498 ثانية لشقيقتها #8.

ويزيد الفارق بين السيارتين على ضريبة الأداء التي تحملها السيارة #8 البالغة 0.54 ثانية.

وبالنسبة لفئة "ال.ام.بي2" فقد حقّق فريق يونايتد أوتوسبورتس قطب الانطلاق الأوّل من خلال بول دي ريستا وفيل هاريسون، حيث تفوّق الفريق على سيارة جاكي شان "دي سي" ريسينغ.

أمّا في فئة "جي تي إي برو" فقد خطف نيكي ثيم وماركو سورنسون قطب الانطلاق الأوّل لصالح أستون مارتن في مواجهة بورشه، في حين ذهب المركز الثالث إلى فيراري من خلال سائقَيها جايمس كالادو ودانييل سيرا.

دبليو إي سي: هارتلي الأسرع بفارق 0.1 ثانية في التجارب الحرة الثالثة في البحرين

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