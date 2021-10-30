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دبليو إي سي / البحرين تقرير السباق

دبليو إي سي: كونواي وكوباياشي ولوبيز يتقدمون ثنائية تويوتا في سباق البحرين 6 ساعات

اقترب طاقم سيارة تويوتا رقم 7 المؤلف من مايك كونواي، كاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز خطوة أخرى من تحقيق لقب هذا الموسم من بطولة العالم لسباقات التحمّل "دبليو إي سي"،و ذلك بعدما حققوا فوزًا مستحقًا بسباق البحرين 6 ساعات.

دبليو إي سي: كونواي وكوباياشي ولوبيز يتقدمون ثنائية تويوتا في سباق البحرين 6 ساعات

تقدّم طاقم سيارة تويوتا رقم 7 على السيارة الشقيقة رقم 8 التي يقودها كل من سيباستيان بويمي، كازوكي ناكاجيما وبرندون هارتلي ليحققوا ثنائية للصانع الياباني في الجولة ما قبل الأخيرة من الموسم.

بدأ بويمي السباق من المركز الأول بعدما سجّل هارتلي قطب الانطلاق الأول بالأمس، لكنّ السارة رقم 7 سرعان ما كانت لها اليد العُليا على صعيد الوتيرة وتآكل الإطارات.

ومع امتلاك حلبة البحرين الدولية لمنعطف واحد أيسر متوسط إلى عالي السرعة، قررت تويوتا تغيير الإطارات اليسرى فقط حيثما كان ذلك ممكنًا لتقليل وقت وقفة الصيانة.

وبدا بأن طاقم السيارة رقم 8 يعاني آكثر مع تآكل الإطارات، لكن وعندما خرجت في الصدارة بعد دورة التوقفات الأولى، طلبت منها تويوتا إفساح المجال أمام السيارة رقم 7 لتمرّ.

كما خسر طاقم السيارة رقم 8 17 ثانية إضافية في النصف الثاني من السباق بسبب وقفة صيانة بطيئة.

وتقدم كوباياشي طاقم السيارة رقم 7 "جي آر010 الهجينة" ليعبر خط النهاية أولًا بفارق 50 ثانية أمام السيارة الشقيقة التي قودها ناكاجيما، مُسجلًا فوزه الثالث على التوالي في البحرين لصالح السيارة رقم7.

وبتلك النتيجة، حسمت تويوتا رسمًا لقب الفرق، بينما سيتوجه طاقم السيارة رقم 7 إلى سباق البحرين 8 ساعات الختامي نهاية الأسبوع المُقبل وهو المرشّح الأبرز لحصد اللقب.

السيارة الوحيدة الأخيرة المشاركة في الفئة الخارقة، ألبين "أيه 480-غيبسون" رقم 36 أنهت السباق بفارق لفة في المركز الثالث.

وضمن فئة "ال ام بي2"، كانت هنالك معركة حامية بين "دبليو آر تي" وجوتا ويونايتد أوتوسبورتس، وكانت الغلبة للفريق البلجيكي "دبليو آر تي" مع روبن فرينز، فردناند هابسبرغ وشارل ميليزي.

فيما حلّ فريق جوتا بالمركزين الثاني والثالث مع سيارتيه أمام فريق يونايتد أوتوسبورتس.

وبذلك صعد فريق "دبليو آر تي" إلى صدارة الترتيب ضمن فئة "ال ام بي2".

وبالانتقال إلى فئة "جي تي إي المحترفين"، فقد كانت الهيمنة من نصيب بورشه التي حققت الثنائية أمام فيراري مع سيارتيها المصنعيتين "911 آر اس آر-19".

فريق "تي اف سبورت أستون مارتن" حصد الفوز ضمن فئة "جي تي إي الهواة" أمام سيارتي بورشه.

نتيجة السباق:

المركز   # السائقون عدد اللفات التوقيت الفارق
1   7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		185 6:00:33.356  
2   8 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي 		185 6:01:24.757 51.401
3   36 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار 		184 6:01:45.852 1 Lap
4   31 Netherlands روبن فرينز
Austria فرديناند هابسبورغ
France تشارلز ميليسي 		180 6:01:01.723 5 Laps
5   28 Indonesia شون غيلايل
Belgium ستوفيل فاندورن
United Kingdom توم بلومكفيست 		180 6:02:03.595 5 Laps
6   38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون 		180 6:02:18.022 5 Laps
7   22 United Kingdom فيليب هانسون
Switzerland فابيو شيرر
Portugal فيليبي ألبوكيركي 		180 6:02:25.992 5 Laps
8   29 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands جوب فان إيترت 		178 6:00:43.549 7 Laps
9   1 Germany صوفيا فلورش
Netherlands بيتسكي فيسر
France غابرييل أوبري 		178 6:02:07.544 7 Laps
10   70 Switzerland إستيبان غارسيا
France لويك دوفال
France نورمان ناتو 		178 6:02:07.778 7 Laps
11   20 Denmark دينيس أندرسن
Denmark أندرس فجوردباك
Poland روبرت كوبتسا 		177 6:02:19.204 8 Laps
12   34 Poland ياكوب سميتشوفسكي
Netherlands رينجر فان دير زاندي
United Kingdom أليكس براندل 		175 6:00:36.554 10 Laps
13   92 France كيفن إستر
Switzerland نيل ياني 		174 6:01:41.098 11 Laps
14   91 Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز 		174 6:01:41.788 11 Laps
15   51 Italy أليساندرو بيير غيدي
United Kingdom جيمس كالادو 		174 6:02:16.922 11 Laps
16   52 Brazil دانيال سيرا
Spain ميغيل مولينا 		174 6:02:19.047 11 Laps
17   33 United States بن كيتنغ
Luxembourg ديلان بيريرا
Brazil فيليبي فراغا 		172 6:00:49.811 13 Laps
18   77 Germany كريستيان رييد
Australia جاكسون إيفانز
Australia مات كامبل 		172 6:00:55.364 13 Laps
19   56 Norway إيجيديو برفتي
Italy ماتيو كايرولي
Italy ريكاردو بيرا 		172 6:00:58.474 13 Laps
20   98 Canada بول دالا لانا
Brazil أوغوستو فارفوس
Brazil ماركوس غوميز 		172 6:01:15.622 13 Laps

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دبليو إي سي: هارتلي يمنح تويوتا قطب الانطلاق الأول في البحرين
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