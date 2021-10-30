دبليو إي سي: كونواي وكوباياشي ولوبيز يتقدمون ثنائية تويوتا في سباق البحرين 6 ساعات

تقدّم طاقم سيارة تويوتا رقم 7 على السيارة الشقيقة رقم 8 التي يقودها كل من سيباستيان بويمي، كازوكي ناكاجيما وبرندون هارتلي ليحققوا ثنائية للصانع الياباني في الجولة ما قبل الأخيرة من الموسم.

بدأ بويمي السباق من المركز الأول بعدما سجّل هارتلي قطب الانطلاق الأول بالأمس، لكنّ السارة رقم 7 سرعان ما كانت لها اليد العُليا على صعيد الوتيرة وتآكل الإطارات.

ومع امتلاك حلبة البحرين الدولية لمنعطف واحد أيسر متوسط إلى عالي السرعة، قررت تويوتا تغيير الإطارات اليسرى فقط حيثما كان ذلك ممكنًا لتقليل وقت وقفة الصيانة.

وبدا بأن طاقم السيارة رقم 8 يعاني آكثر مع تآكل الإطارات، لكن وعندما خرجت في الصدارة بعد دورة التوقفات الأولى، طلبت منها تويوتا إفساح المجال أمام السيارة رقم 7 لتمرّ.

كما خسر طاقم السيارة رقم 8 17 ثانية إضافية في النصف الثاني من السباق بسبب وقفة صيانة بطيئة.

وتقدم كوباياشي طاقم السيارة رقم 7 "جي آر010 الهجينة" ليعبر خط النهاية أولًا بفارق 50 ثانية أمام السيارة الشقيقة التي قودها ناكاجيما، مُسجلًا فوزه الثالث على التوالي في البحرين لصالح السيارة رقم7.

وبتلك النتيجة، حسمت تويوتا رسمًا لقب الفرق، بينما سيتوجه طاقم السيارة رقم 7 إلى سباق البحرين 8 ساعات الختامي نهاية الأسبوع المُقبل وهو المرشّح الأبرز لحصد اللقب.

السيارة الوحيدة الأخيرة المشاركة في الفئة الخارقة، ألبين "أيه 480-غيبسون" رقم 36 أنهت السباق بفارق لفة في المركز الثالث.

وضمن فئة "ال ام بي2"، كانت هنالك معركة حامية بين "دبليو آر تي" وجوتا ويونايتد أوتوسبورتس، وكانت الغلبة للفريق البلجيكي "دبليو آر تي" مع روبن فرينز، فردناند هابسبرغ وشارل ميليزي.

فيما حلّ فريق جوتا بالمركزين الثاني والثالث مع سيارتيه أمام فريق يونايتد أوتوسبورتس.

وبذلك صعد فريق "دبليو آر تي" إلى صدارة الترتيب ضمن فئة "ال ام بي2".

وبالانتقال إلى فئة "جي تي إي المحترفين"، فقد كانت الهيمنة من نصيب بورشه التي حققت الثنائية أمام فيراري مع سيارتيها المصنعيتين "911 آر اس آر-19".

فريق "تي اف سبورت أستون مارتن" حصد الفوز ضمن فئة "جي تي إي الهواة" أمام سيارتي بورشه.

نتيجة السباق: