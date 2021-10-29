دبليو إي سي: كوباياشي يمنح تويوتا رقم 7 صدارة التجارب الحرة الثانية في البحرين

بعد تصدر سيباستيان بويمي يوم أمس الخميس على متن السيارة الشقيقة رقم 8، عاد كوباياشي للردّ في الحصة الثانية، ليتصدر أسرع الأزمنة على متن السيارة رقم 7 مع دقيقة 49.063 ثانية.

وكان الياباني سريعاً للغاية على الحلبة مسجلاً أسرع الأزمنة حتى الآن خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أما سيارة تويوتا رقم 8 فقد أنهت الحصة بفارق 0.030 ثانية مع برندون هارتلي.

لكنّ هذه الأزمنة ما زالت أبطأ بسبع ثوانٍ مقارنة بأسرع أزمنة تويوتا على حلبة البحرين الموسم الماضي.

فريق ألبين كان قادراً على مجاراة سرعة تويوتا، حيث سجل ماثيو فاكسيفيار أفضل الأزمنة خلف سيارتي المصنع الياباني.

وبلغ الفارق بين تويوتا المتصدر وسيارة ألبين مع نيكولاس لابيير 1.131 ثانية.

لكن الحصة لم تسر من دون مشاكل بالنسبة إلى تويوتا، حيث تعرض بويمي إلى حادثة مع سيارة فيراري رقم 85 خلال نصف الساعة الأولى، ما أدى إلى رفع العلم الأحمر.

ضمن فئة لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2"، كانت الصدارة من نصيب سيارة جوتا رقم 28 أمام سيارة فريق يونايتد أوتوسبورتس رقم 22 بفارق ثمانية أعشار الثانية.

أما المركز الثالث فكان من نصيب سيارة دبليو آر تي أوريكا رقم 31.

من جهتها، هيمنت بورشه على أزمنة فئة "جي تي إي المحترفين" مع كيفن إيستر الذي سجل أسرع الأزمنة خلف مقود سيارته رقم 92.

المركز الثاني حققته السيارة الشقيقة رقم 91، وأمام سيارة فيراري رقم 51.

وضمن فئة "جي تي إي الهواة" سيطرت سيارة بورشه رقم 56 لفريق بروجكت 1 مع ماتيو كايرولي.

نتيجة التجارب الحرة الثانية: