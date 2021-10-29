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دبليو إي سي / البحرين تقرير التجارب

دبليو إي سي: كوباياشي يمنح تويوتا رقم 7 صدارة التجارب الحرة الثانية في البحرين

تقدم كاموي كوباياشي ثنائية تويوتا خلال التجارب الحرة الثانية من جولة البحرين في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

دبليو إي سي: كوباياشي يمنح تويوتا رقم 7 صدارة التجارب الحرة الثانية في البحرين

بعد تصدر سيباستيان بويمي يوم أمس الخميس على متن السيارة الشقيقة رقم 8، عاد كوباياشي للردّ في الحصة الثانية، ليتصدر أسرع الأزمنة على متن السيارة رقم 7 مع دقيقة 49.063 ثانية.

وكان الياباني سريعاً للغاية على الحلبة مسجلاً أسرع الأزمنة حتى الآن خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أما سيارة تويوتا رقم 8 فقد أنهت الحصة بفارق 0.030 ثانية مع برندون هارتلي.

لكنّ هذه الأزمنة ما زالت أبطأ بسبع ثوانٍ مقارنة بأسرع أزمنة تويوتا على حلبة البحرين الموسم الماضي.

فريق ألبين كان قادراً على مجاراة سرعة تويوتا، حيث سجل ماثيو فاكسيفيار أفضل الأزمنة خلف سيارتي المصنع الياباني.

وبلغ الفارق بين تويوتا المتصدر وسيارة ألبين مع نيكولاس لابيير 1.131 ثانية.

لكن الحصة لم تسر من دون مشاكل بالنسبة إلى تويوتا، حيث تعرض بويمي إلى حادثة مع سيارة فيراري رقم 85 خلال نصف الساعة الأولى، ما أدى إلى رفع العلم الأحمر.

ضمن فئة لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2"، كانت الصدارة من نصيب سيارة جوتا رقم 28 أمام سيارة فريق يونايتد أوتوسبورتس رقم 22 بفارق ثمانية أعشار الثانية.

أما المركز الثالث فكان من نصيب سيارة دبليو آر تي أوريكا رقم 31.

من جهتها، هيمنت بورشه على أزمنة فئة "جي تي إي المحترفين" مع كيفن إيستر الذي سجل أسرع الأزمنة خلف مقود سيارته رقم 92.

المركز الثاني حققته السيارة الشقيقة رقم 91، وأمام سيارة فيراري رقم 51.

وضمن فئة "جي تي إي الهواة" سيطرت سيارة بورشه رقم 56 لفريق بروجكت 1 مع ماتيو كايرولي.

نتيجة التجارب الحرة الثانية:

المركز # السائقون السيارة الفئة التوقيت الفارق
1 7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1:49.063  
2 8 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1:49.093 0.030
3 36 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار 		Alpine A480 HYPERCAR 1:50.194 1.131
4 28 Indonesia شون غيلايل
Belgium ستوفيل فاندورن
United Kingdom توم بلومكفيست 		Oreca 07 LMP2 1:50.199 1.136
5 22 United Kingdom فيليب هانسون
Switzerland فابيو شيرر
Portugal فيليبي ألبوكيركي 		Oreca 07 LMP2 1:50.979 1.916
6 31 Netherlands روبن فرينز
Austria فرديناند هابسبورغ
France تشارلز ميليسي 		Oreca 07 LMP2 1:51.075 2.012
7 44 Slovakia ميرو كونوبكا
United Kingdom أوليفر ويب
Kush Maini		 Oreca 07 LMP2 1:51.382 2.319
8 20 Denmark دينيس أندرسن
Denmark أندرس فجوردباك
Poland روبرت كوبتسا 		Oreca 07 LMP2 1:51.493 2.430
9 34 Poland ياكوب سميتشوفسكي
Netherlands رينجر فان دير زاندي
United Kingdom أليكس براندل 		Oreca 07 LMP2 1:51.595 2.532
10 21 Sweden هنريك هيدمان
Colombia خوان بابلو مونتويا
United Kingdom بن هانلي 		Oreca 07 LMP2 1:52.160 3.097
11 38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون 		Oreca 07 LMP2 1:53.538 4.475
12 1 Germany صوفيا فلورش
Netherlands بيتسكي فيسر
France غابرييل أوبري 		Oreca 07 LMP2 1:53.919 4.856
13 70 Switzerland إستيبان غارسيا
France لويك دوفال
France نورمان ناتو 		Oreca 07 LMP2 1:54.308 5.245
14 92 France كيفن إستر
Switzerland نيل ياني 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1:56.411 7.348
15 29 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands جوب فان إيترت 		Oreca 07 LMP2 1:56.543 7.480
16 91 Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1:56.658 7.595
17 56 Norway إيجيديو برفتي
Italy ماتيو كايرولي
Italy ريكاردو بيرا 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1:58.015 8.952
18 33 United States بن كيتنغ
Luxembourg ديلان بيريرا
Brazil فيليبي فراغا 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1:58.919 9.856
19 77 Germany كريستيان رييد
Australia جاكسون إيفانز
Australia مات كامبل 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1:59.020 9.957
20 51 Italy أليساندرو بيير غيدي
United Kingdom جيمس كالادو 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1:59.317 10.254
21 52 Brazil دانيال سيرا
Spain ميغيل مولينا 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1:59.486 10.423
22 47 Italy روبرتو لاكورتي
Italy جورجيو سيرناجيتو
Italy أنطونيو فوكو 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1:59.970 10.907
23 777 Japan ساتوشي هوشينو
Japan تومونوبو فوجي
United Kingdom أندرو واتسون 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2:00.164 11.101
24 98 Canada بول دالا لانا
Brazil أوغوستو فارفوس
Brazil ماركوس غوميز 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2:00.392 11.329
25 83 France فرانسوا بيريدو
Denmark نيكولاس نيلسن
Italy أليسيو روفيرا 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2:00.509 11.446
26 88 United Arab Emirates خالد القبيسي
Belgium أدريان دي لينر
France جوليان أندلاور 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2:00.617 11.554
27 54 Switzerland توماس فلوهر
Italy فرانشيسكو كاستيلاتشي
Italy جيانكارلو فيسيكيلا 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2:00.631 11.568
28 86 United Kingdom مايكل واينرايت
United Kingdom بن باركر
United Kingdom توم غامبل 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2:00.907 11.844
29 60 Italy رينو ماستروناردي
Italy أندريا بيسيني
Italy ماتيو كريسوني 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2:01.017 11.954
30 57 Takeshi Kimura
Denmark ميكيل جنسن
Australia سكوت أندرويس 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2:01.187 12.124
31 85 Switzerland راهيل فراي
Belgium سارة بوفي
United Kingdom كاثرين ليجي 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2:01.248 12.185
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دبليو إي سي: تويوتا الأسرع مع بويمي في التجارب الحرة الأولى لسباق البحرين 6 ساعات
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