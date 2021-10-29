دبليو إي سي: كوباياشي يمنح تويوتا رقم 7 صدارة التجارب الحرة الثانية في البحرين
تقدم كاموي كوباياشي ثنائية تويوتا خلال التجارب الحرة الثانية من جولة البحرين في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".
بعد تصدر سيباستيان بويمي يوم أمس الخميس على متن السيارة الشقيقة رقم 8، عاد كوباياشي للردّ في الحصة الثانية، ليتصدر أسرع الأزمنة على متن السيارة رقم 7 مع دقيقة 49.063 ثانية.
وكان الياباني سريعاً للغاية على الحلبة مسجلاً أسرع الأزمنة حتى الآن خلال عطلة نهاية الأسبوع.
أما سيارة تويوتا رقم 8 فقد أنهت الحصة بفارق 0.030 ثانية مع برندون هارتلي.
لكنّ هذه الأزمنة ما زالت أبطأ بسبع ثوانٍ مقارنة بأسرع أزمنة تويوتا على حلبة البحرين الموسم الماضي.
فريق ألبين كان قادراً على مجاراة سرعة تويوتا، حيث سجل ماثيو فاكسيفيار أفضل الأزمنة خلف سيارتي المصنع الياباني.
وبلغ الفارق بين تويوتا المتصدر وسيارة ألبين مع نيكولاس لابيير 1.131 ثانية.
لكن الحصة لم تسر من دون مشاكل بالنسبة إلى تويوتا، حيث تعرض بويمي إلى حادثة مع سيارة فيراري رقم 85 خلال نصف الساعة الأولى، ما أدى إلى رفع العلم الأحمر.
ضمن فئة لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2"، كانت الصدارة من نصيب سيارة جوتا رقم 28 أمام سيارة فريق يونايتد أوتوسبورتس رقم 22 بفارق ثمانية أعشار الثانية.
أما المركز الثالث فكان من نصيب سيارة دبليو آر تي أوريكا رقم 31.
من جهتها، هيمنت بورشه على أزمنة فئة "جي تي إي المحترفين" مع كيفن إيستر الذي سجل أسرع الأزمنة خلف مقود سيارته رقم 92.
المركز الثاني حققته السيارة الشقيقة رقم 91، وأمام سيارة فيراري رقم 51.
وضمن فئة "جي تي إي الهواة" سيطرت سيارة بورشه رقم 56 لفريق بروجكت 1 مع ماتيو كايرولي.
نتيجة التجارب الحرة الثانية:
|المركز
|#
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|التوقيت
|الفارق
|1
|7
| مايك كونواي
كاموي كوباياتشي
خوسيه ماريا لوبيز
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1:49.063
|2
|8
| سيباستيان بويمي
كازوكي ناكاجيما
برندون هارتلي
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1:49.093
|0.030
|3
|36
| أندريه نيغراو
نيكولاس لابيير
ماتيو فاكسيفيار
|Alpine A480
|HYPERCAR
|1:50.194
|1.131
|4
|28
| شون غيلايل
ستوفيل فاندورن
توم بلومكفيست
|Oreca 07
|LMP2
|1:50.199
|1.136
|5
|22
| فيليب هانسون
فابيو شيرر
فيليبي ألبوكيركي
|Oreca 07
|LMP2
|1:50.979
|1.916
|6
|31
| روبن فرينز
فرديناند هابسبورغ
تشارلز ميليسي
|Oreca 07
|LMP2
|1:51.075
|2.012
|7
|44
| ميرو كونوبكا
أوليفر ويب
Kush Maini
|Oreca 07
|LMP2
|1:51.382
|2.319
|8
|20
| دينيس أندرسن
أندرس فجوردباك
روبرت كوبتسا
|Oreca 07
|LMP2
|1:51.493
|2.430
|9
|34
| ياكوب سميتشوفسكي
رينجر فان دير زاندي
أليكس براندل
|Oreca 07
|LMP2
|1:51.595
|2.532
|10
|21
| هنريك هيدمان
خوان بابلو مونتويا
بن هانلي
|Oreca 07
|LMP2
|1:52.160
|3.097
|11
|38
| روبرتو غونزاليس
أنطونيو فيليكس دا كوستا
أنتوني دايفيدسون
|Oreca 07
|LMP2
|1:53.538
|4.475
|12
|1
| صوفيا فلورش
بيتسكي فيسر
غابرييل أوبري
|Oreca 07
|LMP2
|1:53.919
|4.856
|13
|70
| إستيبان غارسيا
لويك دوفال
نورمان ناتو
|Oreca 07
|LMP2
|1:54.308
|5.245
|14
|92
| كيفن إستر
نيل ياني
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1:56.411
|7.348
|15
|29
| فريتس فان إيرد
جايدو فان در غارد
جوب فان إيترت
|Oreca 07
|LMP2
|1:56.543
|7.480
|16
|91
| جيانماريا بروني
ريتشارد ليتز
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1:56.658
|7.595
|17
|56
| إيجيديو برفتي
ماتيو كايرولي
ريكاردو بيرا
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1:58.015
|8.952
|18
|33
| بن كيتنغ
ديلان بيريرا
فيليبي فراغا
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1:58.919
|9.856
|19
|77
| كريستيان رييد
جاكسون إيفانز
مات كامبل
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1:59.020
|9.957
|20
|51
| أليساندرو بيير غيدي
جيمس كالادو
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1:59.317
|10.254
|21
|52
| دانيال سيرا
ميغيل مولينا
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1:59.486
|10.423
|22
|47
| روبرتو لاكورتي
جورجيو سيرناجيتو
أنطونيو فوكو
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1:59.970
|10.907
|23
|777
| ساتوشي هوشينو
تومونوبو فوجي
أندرو واتسون
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2:00.164
|11.101
|24
|98
| بول دالا لانا
أوغوستو فارفوس
ماركوس غوميز
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2:00.392
|11.329
|25
|83
| فرانسوا بيريدو
نيكولاس نيلسن
أليسيو روفيرا
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2:00.509
|11.446
|26
|88
| خالد القبيسي
أدريان دي لينر
جوليان أندلاور
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2:00.617
|11.554
|27
|54
| توماس فلوهر
فرانشيسكو كاستيلاتشي
جيانكارلو فيسيكيلا
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2:00.631
|11.568
|28
|86
| مايكل واينرايت
بن باركر
توم غامبل
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2:00.907
|11.844
|29
|60
| رينو ماستروناردي
أندريا بيسيني
ماتيو كريسوني
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2:01.017
|11.954
|30
|57
|Takeshi Kimura
ميكيل جنسن
سكوت أندرويس
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2:01.187
|12.124
|31
|85
| راهيل فراي
سارة بوفي
كاثرين ليجي
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2:01.248
|12.185
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