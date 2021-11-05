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دبليو إي سي / البحرين 2 تقرير التجارب التأهيليّة

دبليو إي سي: كوباياشي يضع سيارة تويوتا رقم 7 على قطب الانطلاق الأول لسباق البحرين 8 ساعات

اقترب كاموي كوباياشي وطاقم سيارة تويوتا رقم 7 خطوة أخرى نحو لقب بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" مع تحقيقه قطب الانطلاق الأول لسباق البحرين 8 ساعات الختامي.

دبليو إي سي: كوباياشي يضع سيارة تويوتا رقم 7 على قطب الانطلاق الأول لسباق البحرين 8 ساعات

تعني النقطة التي تُمنح لصاحب قطب الانطلاق الأول أن كوباياشي وزميليه مايك كونواي وخوسيه ماريا لوبيز يتعيّن عليهم فقط أن يكملوا سباق الغد من أجل أن يحسموا لقب البطولة.

سجّل كوباياشي زمنًا قدره دقيقة و46.250 ثانية، والذي تفوّق به على برندون هارتلي الذي يقود السيارة الشقيقة رقم 8 رفقة سيباستيان بويمي وكاوزكي ناكاجيما بفارق ناهز 3 أعشار من الثانية.

في المركز الثالث تواجدت سيارة "ألبين-غيبسون أيه 480" بفارق 0.775 ثانية عن الصدارة، وذلك بعد تسجيل ماثيو فاكسفييه دقيقة و47.025 ثانية.

في المقابل، انتزع فيليبي ألبكركي قطب الانطلاق الأول لفئة "ال ام بي2" لصالح يونايتد أوتوسبورتس.

حيث سجّل زمنًا بلغ دقيقة و49.525 ثانية ليتفوّق على نورمان ناتو سائق "ريل تيم أوريكا" والذي سجّل دقيقة و48.819 ثانية.

فيما حلّ أنطونيو فيلكس دا كوستا ثالثًا لصالح جوتا مع دقيقة و49.910 ثانية.

وبالانتقال إلى فئة "جي تي إي المحترفين"، فقد كان مركز الانطلاق الأول من نصيب كيفن إستر لصالح بورشه، وذلك بعد معركة محتدمة مع فيراري.

وسجّل الفرنسي دقيقة و56.041 ثانية متقدمًا بأقل من عشرين من الثانية عن جايمس كالادو سائق فيراري والذي تقدم بدوره على سيارة بورشه التي يقودها جيانماريا بروني.

بينما عادت فيراري لتكون في الصدارة ضمن فئة "جي تي إي الهواة"، حيث تقدّم روبرتو لاكروتي على فرانسوا بيرودو.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائقون عدد اللفات الفارق
1 7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		5  
2 8 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي 		5 0.290
3 36 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار 		4 0.775
4 22 United Kingdom فيليب هانسون
Switzerland فابيو شيرر
Portugal فيليبي ألبوكيركي 		5 3.275
5 70 Switzerland إستيبان غارسيا
France لويك دوفال
France نورمان ناتو 		5 3.569
6 38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون 		3 3.660
7 29 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands جوب فان إيترت 		5 3.899
8 20 Denmark دينيس أندرسن
Denmark أندرس فجوردباك
Poland روبرت كوبتسا 		5 4.122
9 1 Colombia تاتيانا كالديرون
Germany صوفيا فلورش
Netherlands بيتسكي فيسر 		5 4.494
10 31 Netherlands روبن فرينز
Austria فرديناند هابسبورغ
France تشارلز ميليسي 		5 4.813
11 21 Sweden هنريك هيدمان
Colombia خوان بابلو مونتويا
United Kingdom بن هانلي 		4 4.884
12 28 Indonesia شون غيلايل
Belgium ستوفيل فاندورن
United Kingdom توم بلومكفيست 		4 4.895
13 34 Poland ياكوب سميتشوفسكي
Netherlands رينجر فان دير زاندي
United Kingdom أليكس براندل 		4 4.937
14 44 Slovakia ميرو كونوبكا
United Kingdom أولي كالدويل
France نيلسون بانشياتيتشي 		4 5.174

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