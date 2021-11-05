دبليو إي سي: كوباياشي يضع سيارة تويوتا رقم 7 على قطب الانطلاق الأول لسباق البحرين 8 ساعات
اقترب كاموي كوباياشي وطاقم سيارة تويوتا رقم 7 خطوة أخرى نحو لقب بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" مع تحقيقه قطب الانطلاق الأول لسباق البحرين 8 ساعات الختامي.
تعني النقطة التي تُمنح لصاحب قطب الانطلاق الأول أن كوباياشي وزميليه مايك كونواي وخوسيه ماريا لوبيز يتعيّن عليهم فقط أن يكملوا سباق الغد من أجل أن يحسموا لقب البطولة.
سجّل كوباياشي زمنًا قدره دقيقة و46.250 ثانية، والذي تفوّق به على برندون هارتلي الذي يقود السيارة الشقيقة رقم 8 رفقة سيباستيان بويمي وكاوزكي ناكاجيما بفارق ناهز 3 أعشار من الثانية.
في المركز الثالث تواجدت سيارة "ألبين-غيبسون أيه 480" بفارق 0.775 ثانية عن الصدارة، وذلك بعد تسجيل ماثيو فاكسفييه دقيقة و47.025 ثانية.
في المقابل، انتزع فيليبي ألبكركي قطب الانطلاق الأول لفئة "ال ام بي2" لصالح يونايتد أوتوسبورتس.
حيث سجّل زمنًا بلغ دقيقة و49.525 ثانية ليتفوّق على نورمان ناتو سائق "ريل تيم أوريكا" والذي سجّل دقيقة و48.819 ثانية.
فيما حلّ أنطونيو فيلكس دا كوستا ثالثًا لصالح جوتا مع دقيقة و49.910 ثانية.
وبالانتقال إلى فئة "جي تي إي المحترفين"، فقد كان مركز الانطلاق الأول من نصيب كيفن إستر لصالح بورشه، وذلك بعد معركة محتدمة مع فيراري.
وسجّل الفرنسي دقيقة و56.041 ثانية متقدمًا بأقل من عشرين من الثانية عن جايمس كالادو سائق فيراري والذي تقدم بدوره على سيارة بورشه التي يقودها جيانماريا بروني.
بينما عادت فيراري لتكون في الصدارة ضمن فئة "جي تي إي الهواة"، حيث تقدّم روبرتو لاكروتي على فرانسوا بيرودو.
نتيجة التصفيات:
|المركز
|#
|السائقون
|عدد اللفات
|الفارق
|1
|7
| مايك كونواي
كاموي كوباياتشي
خوسيه ماريا لوبيز
|5
|2
|8
| سيباستيان بويمي
كازوكي ناكاجيما
برندون هارتلي
|5
|0.290
|3
|36
| أندريه نيغراو
نيكولاس لابيير
ماتيو فاكسيفيار
|4
|0.775
|4
|22
| فيليب هانسون
فابيو شيرر
فيليبي ألبوكيركي
|5
|3.275
|5
|70
| إستيبان غارسيا
لويك دوفال
نورمان ناتو
|5
|3.569
|6
|38
| روبرتو غونزاليس
أنطونيو فيليكس دا كوستا
أنتوني دايفيدسون
|3
|3.660
|7
|29
| فريتس فان إيرد
جايدو فان در غارد
جوب فان إيترت
|5
|3.899
|8
|20
| دينيس أندرسن
أندرس فجوردباك
روبرت كوبتسا
|5
|4.122
|9
|1
| تاتيانا كالديرون
صوفيا فلورش
بيتسكي فيسر
|5
|4.494
|10
|31
| روبن فرينز
فرديناند هابسبورغ
تشارلز ميليسي
|5
|4.813
|11
|21
| هنريك هيدمان
خوان بابلو مونتويا
بن هانلي
|4
|4.884
|12
|28
| شون غيلايل
ستوفيل فاندورن
توم بلومكفيست
|4
|4.895
|13
|34
| ياكوب سميتشوفسكي
رينجر فان دير زاندي
أليكس براندل
|4
|4.937
|14
|44
| ميرو كونوبكا
أولي كالدويل
نيلسون بانشياتيتشي
|4
|5.174
دبليو إي سي: هارتلي يواصل هيمنته ويتصدر التجارب الحرة الثالثة لسباق البحرين 8 ساعات
دبليو إي سي: سيارة تويوتا رقم 7 تحسم اللقب والشقيقة رقم 8 تفوز في سباق البحرين الختامي