دبليو إي سي: كوباياشي يضع سيارة تويوتا رقم 7 على قطب الانطلاق الأول لسباق البحرين 8 ساعات

تعني النقطة التي تُمنح لصاحب قطب الانطلاق الأول أن كوباياشي وزميليه مايك كونواي وخوسيه ماريا لوبيز يتعيّن عليهم فقط أن يكملوا سباق الغد من أجل أن يحسموا لقب البطولة.

سجّل كوباياشي زمنًا قدره دقيقة و46.250 ثانية، والذي تفوّق به على برندون هارتلي الذي يقود السيارة الشقيقة رقم 8 رفقة سيباستيان بويمي وكاوزكي ناكاجيما بفارق ناهز 3 أعشار من الثانية.

في المركز الثالث تواجدت سيارة "ألبين-غيبسون أيه 480" بفارق 0.775 ثانية عن الصدارة، وذلك بعد تسجيل ماثيو فاكسفييه دقيقة و47.025 ثانية.

في المقابل، انتزع فيليبي ألبكركي قطب الانطلاق الأول لفئة "ال ام بي2" لصالح يونايتد أوتوسبورتس.

حيث سجّل زمنًا بلغ دقيقة و49.525 ثانية ليتفوّق على نورمان ناتو سائق "ريل تيم أوريكا" والذي سجّل دقيقة و48.819 ثانية.

فيما حلّ أنطونيو فيلكس دا كوستا ثالثًا لصالح جوتا مع دقيقة و49.910 ثانية.

وبالانتقال إلى فئة "جي تي إي المحترفين"، فقد كان مركز الانطلاق الأول من نصيب كيفن إستر لصالح بورشه، وذلك بعد معركة محتدمة مع فيراري.

وسجّل الفرنسي دقيقة و56.041 ثانية متقدمًا بأقل من عشرين من الثانية عن جايمس كالادو سائق فيراري والذي تقدم بدوره على سيارة بورشه التي يقودها جيانماريا بروني.

بينما عادت فيراري لتكون في الصدارة ضمن فئة "جي تي إي الهواة"، حيث تقدّم روبرتو لاكروتي على فرانسوا بيرودو.

نتيجة التصفيات: