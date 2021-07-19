دبليو إي سي: كوباياشي يستذكر التوقّف الذي كلّف تويوتا الصدارة في مونزا

تمتّع الصانع الياباني بأكثر تأدياته هيمنة ضمن حقبة السيارات الخارقة حتى الآن ضمن زيارة البطولة الأولى إلى الحلبة الإيطالية مونزا، حيث تقدمت السيارة رقم 7 التي يقودها كل من كوباياشي، مايك كونواي وخوسيه ماريا لوبيز إلى صدارة مريحة أمام سيارتي غليكنهاوس وسيارة ألبين.

مع ذلك، وبعد انقضاء الساعة الرابعة، اضطرّ كوباياشي لإيقاف سيارته رقم 7 بالتوجّه إلى منعطف أسكاري المزدوج مع اشتباه في مشاكل تقنية، ما سمح لرومان دوماس بالتقدم واقتناص صدارة غير متوقعة على متن سيارة غليكنهاوس رقم 709.

لكن ولحسن حظ تويوتا، اضطرّت سيارة الصانع الأمريكي على إجراء وقفة صيانة غير مخطط لها لتغيير المكابح وقائيًا، ما كلّف السيارة العديد من اللفات.

كما فشلت محاولة متأخرة من ألبين للمنافسة على الفوز بعدما تمكنت تويوتا من التوقف تحت الاعلام الصفراء، لتحافظ على صدارتها وتحقق الفوز.

وقد أوضحت تويوتا عقب السباق بأنها ستحقق في المشكلة التي تسببت بتوقف سيارة كوباياشي.

مستذكرًا الحادثة التي نتج عنها تراجع طاقم السيارة رقم 7 بفارق 40 ثانية خلف سيارة غليكنهاوس، قال كوباياشي: "السيارة توقفت فجأة، لم نعلم ما الذي كان يحدث".

وأضاف: "خسرنا كل الطاقة. كانت هنالك رسالة خطأ على شاشتي ولم تكن لديّ أيّة طاقة على الإطلاق. لذلك تواصلت مع المهندس والقرار كان أننا بحاجة لإيقاف السيارة وبالطبّع خسرنا الكثير من الوقت".

وتابع: "في تلك المرحلة، تعين علينا إيجاد مكان آمن لركن السيارة، ولكن لم نجد ذلك. وكلفنا ذلك وقتًا أكثر. إنه أمر مؤسف كون الأداء كان جيدًا للغاية حتى تلك النقطة. لقد خسرنا حوالي دقيقة في اعتقادي".

وأكمل: "لكننى أرى في المقتابل أننا قمنا بعمل رائع في العودة وتعويض الوقت الضائع، وفي النهاية تمكنا من إحراز الفوز. أتوجه بالشكر لكامل أعضاء الفريق إذ وبفضلهم كانت لدينا سيارة رائعة".