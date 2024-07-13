دبليو إي سي: كوباياشي يُحرز قطب الانطلاق الأوّل ويتقدّم ثنائيّة تويوتا في ساو باولو

حقّقت تويوتا قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في موسم 2024 في ظلّ حجزها للصفّ الأوّل على شبكة انطلاق سباق ساو باولو 6 ساعات.

وكان كوباياشي قد انتزع المركز الأوّل على متن سيارة تويوتا #7 "جي.آر010" الهجينة في حصّة الهايبربول البالغ طولها 10 دقائق للسيارات الـ 10 الأسرع في التصفيات الافتتاحيّة.

وبلغ زمن الياباني 1:23.140 دقيقة حول حلبة إنترلاغوس ما منحه هامشًا بأكثر من عُشرٍ من الثانية أمام زميله سيباستيان بويمي سائق السيارة الشقيقة #8.

وكان بويمي، الذي قاد سيارة تويوتا في التصفيات للمرّة الأولى منذ موسم 2019/2020، قد قفز إلى المركز الثاني بعد أن سجّل 1:23.262 دقيقة.

وانتهى المطاف بمات كامبل، الذي حاول تحقيق قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثالثة من أصل خمسة سباقات هذا الموسم، ثالثًا كأفضل سيارات بورشه بنسكي المصنعيّة عبر تسجيله 1:23.331 دقيقة.

أمّا المركز الرابع فقد كان من نصيب أليكس لين لصالح كاديلاك، بينما تواجدت سيارة بورشه الثانية والحائزة على قطب الانطلاق الأوّل لسباق لومان 24 ساعة بقيادة كيفن إستري في المركز الخامس.

وبالنسبة لفيراري فقد كان أنطونيو فوكو في السيارة الفائزة بسباق لومان في المركز السادس بعد أن حقّق 1:23.532 دقيقة على السيارة #50.

لامبورغيني في صدارة فئة "ال ام جي تي 3"

أحرزت سارة بوفي قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثانية ضمن فئة "ال ام جي تي 3" لصالح فريق آيرون دامز لامبورغيني.

وسجّلت سارة توقيتًا وقدره 1:34.413 دقيق لتُكمل التصفيات متقدّمة بقرابة أربعة أعشارٍ من الثانية ومتقدّمةً على أليكساندر ماليخين صاحب المركز الثاني لصالح بورشه.

أمّا سيارتا يونايتد أوتوسبورتس مكلارين من طراز 720اس فقد حجزتا المركزين الثالث والرابع على التوالي، حيث تفوّق جوش كايغيل على جايمس كوتينغهام بفارق خمسة أجزاء بالمئة من الثانية.

أمّا البطل العربي ياسر شاهين فقد تواجد في المركز الخامس على متن سيارة "إيما" بورشه بالرغم من حمل السيارة لوزن 45 كلغ لقاء النجاح.