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دبليو إي سي إنترلاغوس

دبليو إي سي: كوباياشي يُحرز قطب الانطلاق الأوّل ويتقدّم ثنائيّة تويوتا في ساو باولو

تصدّرت تويوتا الترتيب في حصّة "هايبربول" الحاسمة لتضمن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في هذا الموسم من بطولة العالم للتحمّل.

تم التحديث:
تويوتا #7: مايك كونواي، كاموي كوباياشي، نيك دي فريز

تويوتا #7: مايك كونواي، كاموي كوباياشي، نيك دي فريز

الصورة من قبل: تويوتا ريسينغ

حقّقت تويوتا قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في موسم 2024 في ظلّ حجزها للصفّ الأوّل على شبكة انطلاق سباق ساو باولو 6 ساعات.

وكان كوباياشي قد انتزع المركز الأوّل على متن سيارة تويوتا #7 "جي.آر010" الهجينة في حصّة الهايبربول البالغ طولها 10 دقائق للسيارات الـ 10 الأسرع في التصفيات الافتتاحيّة.

وبلغ زمن الياباني 1:23.140 دقيقة حول حلبة إنترلاغوس ما منحه هامشًا بأكثر من عُشرٍ من الثانية أمام زميله سيباستيان بويمي سائق السيارة الشقيقة #8.

وكان بويمي، الذي قاد سيارة تويوتا في التصفيات للمرّة الأولى منذ موسم 2019/2020، قد قفز إلى المركز الثاني بعد أن سجّل 1:23.262 دقيقة.

وانتهى المطاف بمات كامبل، الذي حاول تحقيق قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثالثة من أصل خمسة سباقات هذا الموسم، ثالثًا كأفضل سيارات بورشه بنسكي المصنعيّة عبر تسجيله 1:23.331 دقيقة.

أمّا المركز الرابع فقد كان من نصيب أليكس لين لصالح كاديلاك، بينما تواجدت سيارة بورشه الثانية والحائزة على قطب الانطلاق الأوّل لسباق لومان 24 ساعة بقيادة كيفن إستري في المركز الخامس.

وبالنسبة لفيراري فقد كان أنطونيو فوكو في السيارة الفائزة بسباق لومان في المركز السادس بعد أن حقّق 1:23.532 دقيقة على السيارة #50.

لامبورغيني في صدارة فئة "ال ام جي تي 3"

أحرزت سارة بوفي قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثانية ضمن فئة "ال ام جي تي 3" لصالح فريق آيرون دامز لامبورغيني.

وسجّلت سارة توقيتًا وقدره 1:34.413 دقيق لتُكمل التصفيات متقدّمة بقرابة أربعة أعشارٍ من الثانية ومتقدّمةً على أليكساندر ماليخين صاحب المركز الثاني لصالح بورشه.

أمّا سيارتا يونايتد أوتوسبورتس مكلارين من طراز 720اس فقد حجزتا المركزين الثالث والرابع على التوالي، حيث تفوّق جوش كايغيل على جايمس كوتينغهام بفارق خمسة أجزاء بالمئة من الثانية.

أمّا البطل العربي ياسر شاهين فقد تواجد في المركز الخامس على متن سيارة "إيما" بورشه بالرغم من حمل السيارة لوزن 45 كلغ لقاء النجاح.

لمركز الفريق # السائقون عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1
تويوتا ريسينغ هايبركار
 7 م. ك. كوباياتشي ن. دي فريز 7

1:23.140

   186.581
2
تويوتا ريسينغ هايبركار
 8 س. بويمي ب. هارتلي ر. هيراكاوا 7

+0.122

1:23.262

 0.122 186.308
3
بورشه بنسكي موتورسبورت
 هايبركار
 5 م. م. كريستنسن ف. ماكويسكي 7

+0.191

1:23.331

 0.069 186.154
4
كاديلاك ريسينغ
 هايبركار
 2 إ. بامبر أ. لين 6

+0.256

1:23.396

 0.065 186.008
5
بورشه بنسكي موتورسبورت هايبركار
 6 ك. إستر أ. لوتيرر ل. فانتور 7

+0.268

1:23.408

 0.012 185.982
6
فيراري آي اف كورسه
 هايبركار
 50 أ. فوكو م. ن. نيلسن 7

+0.392

1:23.532

 0.124 185.706
7
هرتز جوتا هايبركار
 12 و. ستيفنز ك. إلوت ن. ناتو 7

+0.499

1:23.639

 0.107 185.468
8
هرتز جوتا
 هايبركار
 38 ج. باتون ف. هانسون أ. راسموسين 7

+0.561

1:23.701

 0.062 185.331
9
فيراري آي اف كورسه هايبركار
 51 أ. ج. كالادو أ. جيوفينازي 7

+0.770

1:23.910

 0.209 184.869
10
بي ام دبليو ام
 هايبركار
 20 ش. فان دير ليند ر. فرينز ر. راست 7

+0.938

1:24.078

 0.168 184.500

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