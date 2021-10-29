دبليو إي سي: كوباياشي الأسرع من جديد لصالح تويوتا في التجارب الحرة الثالثة في البحرين

سجّل السائق الياباني الزمن الأسرع في نهاية الأسبوع حتى الآن مع محاولته الأولى ضمن مُحاكاة للتصفيات في بداية الحصة التي امتدت 60 دقيقة.

وكان زمنه اليوم البالغ دقيقة و48.978 ثانية على متن سيارة تويوتا "جي آر010 الهجينة" رقم 7 أسرع بأقل من عُشر ثانية من أفضل أزمنته الذي تصدر به التجارب الحرة الثانية صباح اليوم.

وأكمل كوباياشي التجارب الثالثة بفارق 7 أعشار من الثانية أمام زميله برندون هارتلي على متن سيارة تويوتا الشقيقة.

وسجّل هارتلي دقيقة و49.689 ثانية في محاولته الثالثة على إطارات ميشلان جديدة.

المركز الثالث كان من نصيب سيارة ألبين-غيبسون "أيه480" ضمن الفئة الخارقة التي تشهد مشاركة ثلاث سيارات فقط.

وسجّل أندريه نيغراو أفضل أزمنته على متن سيارة الصانع الفرنسي "ال ام بي1" مع دقيقة و50.166 ثانية، والذي كان أسرع بثلاثة أجزاء بالمئة من الثانية من زمن زميله ماثيو فاكسيفييه في الحصة الصباحية.

فيما واصل فريق جوتا فرض هيمنته على فئة "ال ام بي2" في البحرين، حيث سجّل توم بلومكيفست الزمن الأسرع في الفئة مع دقيقة و50.969 ثانية على متن سيارة الفريق رقم 28 من طراز "أوريكا-غيبسون 07"، ليتقدم بأكثر من نصف الثانية عن البقية.

فريق يونايتد أوتوسبورتس حلّ ثانيًا في الفئة مع سائقه فيليبي ألبكركي مع دقيقة و51.351 ثانية، بينما تواجد أنطونيو فيلكس دا كوستا في المركز الثالث على متن سيارة جوتا الثانية أمام رينجر فان دير زاند وروبرت كوبتسا.

وبالانتقال إلى فئة "جي تي إي المحترفين"، فقد كان نيل ياني الأسرع على متن سيارة بورشه مع دقيقة و58.230 ثانية، بفارق أقل من عشرين من الثانية أمام أليساندرو بيير غويدي على متن سيارة فيراري، والذي تقدم بدوره أمام ميغيل مولينا على متن سيارة فيراري المصنعية الثانية.

بينما كان جاكسون إيفانز الأسرع ضمن فئة "جي تي إي الهواة" لصالح فريق "ديمبزي-بروتون بورشه".

جديٌر بالذكر أنّ تصفيات سباق البحرين 6 ساعات ستنطلق في الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة: