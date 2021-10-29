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دبليو إي سي / البحرين تقرير التجارب

دبليو إي سي: كوباياشي الأسرع من جديد لصالح تويوتا في التجارب الحرة الثالثة في البحرين

نجح كاموي كوباياشي من جديد في التواجد على قمّة جدول الأزمنة لصالح تويوتا في التجارب الحرة الثالثة لسباق البحرين 6 ساعات ضمن منافسات بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي".

دبليو إي سي: كوباياشي الأسرع من جديد لصالح تويوتا في التجارب الحرة الثالثة في البحرين

سجّل السائق الياباني الزمن الأسرع في نهاية الأسبوع حتى الآن مع محاولته الأولى ضمن مُحاكاة للتصفيات في بداية الحصة التي امتدت 60 دقيقة.

وكان زمنه اليوم البالغ دقيقة و48.978 ثانية على متن سيارة تويوتا "جي آر010 الهجينة" رقم 7 أسرع بأقل من عُشر ثانية من أفضل أزمنته الذي تصدر به التجارب الحرة الثانية صباح اليوم.

وأكمل كوباياشي التجارب الثالثة بفارق 7 أعشار من الثانية أمام زميله برندون هارتلي على متن سيارة تويوتا الشقيقة.

وسجّل هارتلي دقيقة و49.689 ثانية في محاولته الثالثة على إطارات ميشلان جديدة.

المركز الثالث كان من نصيب سيارة ألبين-غيبسون "أيه480" ضمن الفئة الخارقة التي تشهد مشاركة ثلاث سيارات فقط.

وسجّل أندريه نيغراو أفضل أزمنته على متن سيارة الصانع الفرنسي "ال ام بي1" مع دقيقة و50.166 ثانية، والذي كان أسرع بثلاثة أجزاء بالمئة من الثانية من زمن زميله ماثيو فاكسيفييه في الحصة الصباحية.

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فيما واصل فريق جوتا فرض هيمنته على فئة "ال ام بي2" في البحرين، حيث سجّل توم بلومكيفست الزمن الأسرع في الفئة مع دقيقة و50.969 ثانية على متن سيارة الفريق رقم 28 من طراز "أوريكا-غيبسون 07"، ليتقدم بأكثر من نصف الثانية عن البقية.

فريق يونايتد أوتوسبورتس حلّ ثانيًا في الفئة مع سائقه فيليبي ألبكركي مع دقيقة و51.351 ثانية، بينما تواجد أنطونيو فيلكس دا كوستا في المركز الثالث على متن سيارة جوتا الثانية أمام رينجر فان دير زاند وروبرت كوبتسا.

وبالانتقال إلى فئة "جي تي إي المحترفين"، فقد كان نيل ياني الأسرع على متن سيارة بورشه مع دقيقة و58.230 ثانية، بفارق أقل من عشرين من الثانية أمام أليساندرو بيير غويدي على متن سيارة فيراري، والذي تقدم بدوره أمام ميغيل مولينا على متن سيارة فيراري المصنعية الثانية.

بينما كان جاكسون إيفانز الأسرع ضمن فئة "جي تي إي الهواة" لصالح فريق "ديمبزي-بروتون بورشه".

جديٌر بالذكر أنّ تصفيات سباق البحرين 6 ساعات ستنطلق في الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة:

المركز # السائقون عدد اللفات التوقيت الفارق
1 7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		30 1:48.978  
2 8 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي 		30 1:49.689 0.711
3 36 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار 		28 1:50.166 1.188
4 28 Indonesia شون غيلايل
Belgium ستوفيل فاندورن
United Kingdom توم بلومكفيست 		29 1:50.696 1.718
5 22 United Kingdom فيليب هانسون
Switzerland فابيو شيرر
Portugal فيليبي ألبوكيركي 		22 1:51.351 2.373
6 38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون 		26 1:51.695 2.717
7 34 Poland ياكوب سميتشوفسكي
Netherlands رينجر فان دير زاندي
United Kingdom أليكس براندل 		23 1:52.061 3.083
8 20 Denmark دينيس أندرسن
Denmark أندرس فجوردباك
Poland روبرت كوبتسا 		25 1:52.208 3.230
9 70 Switzerland إستيبان غارسيا
France لويك دوفال
France نورمان ناتو 		27 1:52.477 3.499
10 31 Netherlands روبن فرينز
Austria فرديناند هابسبورغ
France تشارلز ميليسي 		25 1:52.499 3.521
11 29 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands جوب فان إيترت 		27 1:52.546 3.568
12 21 Sweden هنريك هيدمان
Colombia خوان بابلو مونتويا
United Kingdom بن هانلي 		19 1:53.708 4.730
13 1 Germany صوفيا فلورش
Netherlands بيتسكي فيسر
France غابرييل أوبري 		15 1:55.178 6.200
14 44 Slovakia ميرو كونوبكا
United Kingdom أوليفر ويب
Kush Maini		 25 1:57.445 8.467
15 92 France كيفن إستر
Switzerland نيل ياني 		29 1:58.230 9.252
16 51 Italy أليساندرو بيير غيدي
United Kingdom جيمس كالادو 		25 1:58.399 9.421
17 52 Brazil دانيال سيرا
Spain ميغيل مولينا 		28 1:58.659 9.681
18 91 Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز 		29 1:58.870 9.892
19 77 Germany كريستيان رييد
Australia جاكسون إيفانز
Australia مات كامبل 		26 1:59.502 10.524

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