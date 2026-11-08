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دبليو إي سي مونزا

دبليو إي سي: كاديلاك تفوز في مونزا وثلاثي تويوتا رقم 8 يتوج بلقب السائقين

تواجد ستة مصنّعين مختلفين في المراكز الستة الأولى، بعدما تسببت الأمطار التي هطلت يومي الجمعة والسبت في سباق جاف وغير متوقع يوم الأحد.

منشور: 08-11-2026

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إيرل بامبر، سيباستيان بورديه وجاك أيتكن، كاديلاك هيرتز تيم جوتا رقم 38

الصورة من قبل: فيا دبليو إي سي / DPPI

اختتمت كاديلاك موسم 2026 من بطولة العالم لسباقات التحمل بانتصار مهيمن في سباق مونزا الذي امتد لست ساعات، بينما حسم ثلاثي تويوتا المكون من بريندون هارتلي وسيباستيان بويمي وريو هيراكاوا لقب السائقين، رغم إنهاء السباق خارج مراكز النقاط.

وتصدر جاك أيتكن وسيباستيان بورديه وإيرل بامبر معظم مجريات السباق على متن سيارة كاديلاك رقم 38 التابعة لفريق جوتا، بعدما نجح أيتكن خلال الساعة الأولى في تجاوز ميغيل مولينا سائق فيراري، صاحب البول بوزيشن، ودانيال جونكاديلا سائق جينيسيس.

ورغم تعرض بورديه لضغط قوي لفترة وجيزة من فيكتور مارتينز، سائق ألبين رقم 36، خلال الساعة الثانية، فإن ثلاثي كاديلاك لم يواجه منافسة كبيرة في فئة هايبركار، ليحقق أول انتصار له في موسم 2026.

وعانت تويوتا، التي كانت قد حسمت لقب المصنّعين بفوزها في برشلونة الشهر الماضي، أصعب سباق لها هذا الموسم، بعدما فشلت كلتا سيارتيها "تي آر 010 هايبرد" في إنهاء المنافسة ضمن مراكز النقاط.

لكن المركز الحادي عشر كان كافيًا لهارتلي وبويمي وهيراكاوا لحصد لقب هايبركار الثالث لهم كثلاثي، بعد نجاحهم في موسمي 2022 و2023.

وكان طاقما سيارتي تويوتا هما الوحيدان اللذان دخلا سباق مونزا الختامي وهما ينافسان على اللقب، بعدما حقق الثنائي أربعة انتصارات في أول سبع جولات من الموسم.

لكن ثلاثي تويوتا رقم 7، المكون من نيك دي فريز ومايك كونواي وكاموي كوباياشي، كان بحاجة إلى إنهاء السباق في المركز الثاني على الأقل، للاحتفاظ بآماله في تعويض فارق النقاط البالغ 17 نقطة، وإضافة لقب هايبركار إلى انتصاره في سباق لومان 24 ساعة خلال يونيو الماضي.

ومع فشل السيارتين اليابانيتين في حصد أي نقاط، انتقل لقب هايبركار تلقائيًا إلى ثلاثي سيارة تويوتا رقم 8، هارتلي وبويمي وهيراكاوا.

سيباستيان بويمي، برندون هارتلي وريو هيراكاوا، تويوتا غازو ريسينغ رقم 8

فئة هايبركار

مع انطلاقة السباق، احتك دانيال جونكاديلا بسيارة فيراري رقم 50 التي انطلقت من البول بوزيشن بقيادة ميغيل مولينا، قبل أن يخرج سائق جينيسيس عن المسار عند المنعطف الأول، ثم يعود إلى الحلبة في الصدارة.

ووُضع التجاوز على الفور قيد التحقيق، بالتزامن مع نجاح أيتكن في تجاوز مولينا بحركة نظيفة عند المنعطف الثاني، ليجد نفسه مباشرة خلف سيارة جينيسيس رقم 19.

وبينما بدا أن جونكاديلا سيحصل حتمًا على عقوبة، لم يهدر أيتكن الوقت خلف السائق الإسباني، إذ أرسل سيارة كاديلاك إلى الجهة الداخلية عند منعطف بارابوليكا، وانتزع الصدارة.

وكما كان متوقعًا، تلقى خونكاديلا عقوبة خمس ثوانٍ لعدم الالتزام بتعليمات مدير السباق عند المنعطفين الأول والثاني، لكن دخول سيارة الأمان الافتراضية مبكرًا بسبب حادث في فئة إل إم جي تي 3 أتاح له تنفيذ العقوبة مع الاحتفاظ بالمركز الثاني.

واستمرت جينيسيس رقم 19 في المركز الثاني حتى بداية الساعة الثالثة، عندما توقف زميل جونكاديلا، بول لو لوب شاتان، فجأة على الحلبة بسبب مشكلة تقنية، ما حرم المصنّع الكوري من فرصة محتملة للصعود إلى منصة التتويج، وأدى إلى دخول سيارة الأمان مجددًا.

ومع خروج سيارة جينيسيس المتصدرة من المنافسة، برزت ألبين رقم 36 "إيه 424" بوصفها أقرب منافسي كاديلاك، بعدما تقدم جول غونون من المركز الخامس إلى الثالث خلال فترة سيارة الأمان الأولى.

وقدم زميل غونون، فيكتور مارتينز، منافسة قوية لبورديه على الصدارة، حتى إن السيارتين احتكتا ببعضهما عند المنعطف الأول.

لكن بورديه نجح في الصمود أمام مارتينز حتى نهاية فترة قيادته، قبل أن يجد الأخير نفسه تحت ضغط سيارة بي إم دبليو رقم 20 "إم هايبرد" بقيادة شيلدون فان دير ليند.

ونجح فان دير ليند في تجاوز مارتينز عقب استئناف السباق بعد فترة سيارة الأمان، لكن الأخير استعاد مركزه عندما دخل السباق فترة الحذر للمرة الرابعة.

وفي الوقت نفسه، واصلت كاديلاك رقم 38 تواجدها في الصدارة، بعدما أكمل بامبر العمل الجيد الذي بدأه زميلاه أيتكن وبورديه.

وفي نهاية المطاف، عبر بامبر خط النهاية بالعلم المربّع، ليحقق الفوز الأول لكاديلاك في فئة هايبركار منذ سباق ساو باولو 2025، ويضمن لفريق جوتا، شريكها المصنعي، مواصلة سلسلته المتمثلة في تحقيق انتصار إجمالي أو ضمن إحدى الفئات منذ انضمامه إلى البطولة عام 2016.

وودع غونون ومارتينز سيارة ألبين "إيه 424" بتحقيق المركز الثاني، ليحصد الفريق الذي تديره سيغناتيك منصة التتويج الثالثة له في آخر أربع جولات.

وظلت بي إم دبليو رقم 20 قريبة من ألبين رقم 36 حتى الساعة قبل الأخيرة، عندما تسببت مشكلات كهربائية في تراجع روبن فرينز بشكل كبير في الترتيب.

وكان أكبر المستفيدين سيارة أستون مارتن فالكيري رقم 007 بقيادة توم غامبل وهاري تينكنيل، بعدما انطلقا من المركز الثامن في الساعة الأخيرة، وانتزعا المركز الأخير على منصة التتويج من فيراري 499P رقم 51 بقيادة أنطونيو جيوفينازي. ومثلت هذه النتيجة أول صعود لفالكيري إلى منصة التتويج في فئة هايبركار، علمًا أنها ستحصل على حزمة تحديثات كبيرة في العام المقبل.

واكتفى جيوفينازي وأليساندرو بيير غويدي وجيمس كالادو في نهاية المطاف بالمركز الرابع، بعدما أخفقت فيراري في الصعود إلى منصة التتويج على أرضها.

وكانت السيارة رقم 51 الوحيدة بين سيارات فيراري التي خاضت سباقًا خاليًا من المشاكل، إذ تلقت السيارتان رقم 50 ورقم 83 العلمين الأسود والبرتقالي خلال الساعة الأولى، بسبب مخالفة متطلبات ضغط الإطارات. وبعد إجراء توقفين غير مجدولين لاستبدال الإطارات، وتنفيذ عقوبتين مدة كل منهما 20 ثانية عند توقفهما التالي بسبب المخالفة نفسها، تراجعت السيارتان بعيدًا عن المراكز العشرة الأولى.

وأتاح ذلك لمولينا وأنطونيو فوكو ونيكلاس نيلسن شق طريقهم مجددًا إلى مراكز النقاط، وإنهاء السباق في المركز السابع، بينما نجح روبرت كوبيكا ويفاي يي وفيل هانسون في التعافي إلى المركز الثامن بسيارة فريق إيه إف كورسي التابعة، رغم اضطرارهم إلى إجراء توقف إضافي بسبب عدم تثبيت أحد الإطارات بإحكام.

وخلف فيراري رقم 51، حققت بيجو أفضل نتيجة لها هذا الموسم باحتلال المركز الخامس، وإن كان ذلك في ظروف مثيرة للجدل.

فأثناء قيادته سيارة بيجو "9 إكس 8" رقم 94 التي يتقاسمها مع لويك دوفال وتيو بورشير، تورط مالت جاكوبسن في حادث مع سيارة كاديلاك جوتا رقم 12 بقيادة أليكس لين خلال الدقيقتين الأخيرتين، لينتهي الأمر بالأخير في الحواجز بعد احتكاك السيارتين.

وأدى خروج سيارة كاديلاك إلى تقدم بي إم دبليو "إم هايبرد في 8" رقم 15، بقيادة دريس فانثور ورافاييلي مارشيللو وكيفن ماغنوسن، إلى المركز السادس، أمام سيارتي فيراري المتبقيتين.

واكتملت المراكز العشرة الأولى بطاقم بي إم دبليو رقم 20 المتضررة، والمكون من فان دير ليندي وفرينز ورينيه راست، إلى جانب بيجو رقم 93 بقيادة أليكس كوين ونيك كاسيدي وبول دي ريستا.

ولم تمتلك تويوتا السرعة الكافية للمنافسة على مراكز النقاط، كما زادت الحوادث المتأخرة التي تعرضت لها السيارتان، إلى جانب سيارة جينيسيس رقم 17، من صعوبة محاولاتهما إنهاء السباق ضمن المراكز العشرة الأولى.

وشهد السباق ما لا يقل عن أربع فترات لسيارة الأمان وثلاث فترات من الأعلام الصفراء على كامل الحلبة، وسط سلسلة من الحوادث في كلتا الفئتين.

وجاءت فترة الحذر الأولى خلال الساعة الافتتاحية بسبب سيارة مكلارين "720 إس جي تي 3" رقم 58 التابعة لفريق غاراج 59، بقيادة أنتاريس أو، التي علقت في المنطقة الحصوية أثناء محاولتها تفادي حادث بين سيارة مرسيدس "إيه إم جي جي تي 3" رقم 79 التابعة لفريق آيرون لينكس، بقيادة يوهانس زيلغر، وسيارة هارت أوف ريسينغ رقم 23.

وظهرت سيارة الأمان للمرة الثانية بعد ذلك بوقت قصير، عندما اصطدمت سيارة مكلارين الأخرى بقيادة ألكسندر ويست بسيارة بي إم دبليو "إم 4 جي تي 3" رقم 32 التابعة لفريق دبليو آر تي، بقيادة دارين ليونغ.

وأدت المشكلات التقنية التي واجهت جينيسيس رقم 19 إلى دخول السباق فترة الحذر للمرة الثالثة، بينما تسبب حادث مايلسي عند منعطف أسكاري في الظهور الأخير لسيارة الأمان.

بورشه تفوز في فئة إل إم جي تي 3 .. وجوني إدغار سائق كورفيت يحسم اللقب

حقق ريتشارد ليتز وريكاردو بيرّا وياسر شاهين انتصارهم الثاني على التوالي في فئة إل إم جي تي 3، على متن سيارة بورشه 911 جي تي 3 رقم 92 التابعة لفريق مانثي، بينما حسم جوني إدغار اللقب بعدما أنهى السباق ثالثًا على متن سيارة كورفيت "زد 06 جي تي 3" رقم 33 التابعة لفريق تي إف سبورت.

وحُسمت المنافسة على الفوز في فئة إل إم جي تي 3 عمليًا خلال فترة سيارة الأمان في الساعة الرابعة، بعدما تقدمت بورشه رقم 92 وكورفيت رقم 33 إلى المقدمة بفضل دخولهما إلى منطقة الصيانة خلال فترة الحذر.

وفي المقابل، تراجعت سيارة فورد موستانغ "إل إم جي تي 3" رقم 88 التابعة لفريق بروتون، وأستون مارتن فانتاج "جي تي 3" رقم 23، اللتان كانتا تتنافسان على الفوز خلال الساعة الرابعة، إلى المركزين الثالث والرابع، بعدما نفذتا توقفيهما في ظل الأعلام الخضراء قبل دخول سيارة الأمان الأخيرة بقليل.

وتلقت فورد لاحقًا عدة عقوبات بسبب حوادث منفصلة، لكن أستون مارتن ظلت في دائرة المنافسة، مع شن إدواردو باريللو هجومًا متأخرًا من أجل الفوز على متن السيارة التي تقاسم قيادتها مع نيول وجوني آدم.

لكن ليتز، الذي كان يخوض سباقه رقم 100 في بطولة العالم للتحمل، نجح في صد هجوم باريللو وعبر خط النهاية متقدمًا بفارق ضئيل بلغ 0.270 ثانية.

وتراجعت كورفيت رقم 33 إلى المركز العاشر في المراحل الأولى، لكن إدغار وبن كيتينغ ونيكي كاتسبرغ استغلوا فترة سيارة الأمان الأخيرة لانتزاع المركز الثالث.

وكانت هذه النتيجة كافية لتتويج إدغار بأول لقب فردي في تاريخ بطولة العالم للتحمل منذ فوز ليتز باللقب عام 2015، إذ لم يكن كيتينغ وكاتسبرغ مؤهلين للمنافسة على اللقب بعدما تغيبا عن بعض جولات الموسم.

وذهب المركز الرابع في السباق إلى دان هاربر وأنتوني ماكينتوش وباركر تومسون على متن سيارة بي إم دبليو "إم 4 جي تي 3" الوحيدة التي أكملت المنافسة، بينما أنهت سيارة لكزس "آر سي إف جي تي 3" رقم 78 التابعة لفريق إيه إس بي، والتي انطلقت من البول بوزيشن بقيادة إستيبان ماسون وهادرين دافيد وتوم فان رومباي، السباق في المركز الخامس، بعدما تلقت عقوبتي عبور منطقة الصيانة خلال النصف الأول من السباق. أما سيارة الفريق الثانية، فقد خرجت من المنافسة بعدما طُلب من كليمنس شميد إيقافها على الحلبة بسبب مشكلة تقنية.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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