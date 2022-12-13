دبليو إي سي: قطر ستستضيف الجولة الافتتاحية لموسم 2024

وقعت "دبليو إي سي" عقداً لمدة ستة مواسم مع حلبة لوسيل القطرية من أجل استضافة إحدى جولات البطولة، ما يضمن تواجدها حتى موسم 2029 على الأقل.

وستكون لوسيل الحلبة التي ستستضيف تجارب ما قبل الموسم، والتي تعرف بالتجارب التمهيدية قبل السباق الافتتاحي.

ولم يتم منح تاريخ محدد لسباق 6 ساعات والذي يجب في البداية تصديقه من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات.

وسيأخذ السباق في لوسيل، موقع سباق سيبرينغ كجولة افتتاحية، حيث سينتهي عقد الجولة في فلوريدا العام المقبل.

وستصبح قطر ثاني جولة في الشرق الأوسط تستضيف إحدى جولات "دبليو إي سي" بعد البحرين التي تمتلك عقداً حتى 2027.

حيث قال ريتشارد ميل، رئيس لجنة سباقات التحمل لدى "فيا": "تعتبر حلبة لوسيل الدولية حلبة حديثة قادرة على تلبية كامل متطلبات سباقات السيارات العالمية".

وأكمل: "لذا، يعتبر الانضمام إلى ’دبليو إي سي’ خطوة إيجابية ومنطقية".

من جهته، قال عبدالرحمن بن عبداللطيف المناعي رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية: "يملؤنا الفخر بتعزيز موقعنا على الساحة الرياضية المحلية، الإقليمية والعالمية".

وأضاف: "تعتبر ’دبليو إي سي’ إحدى أهم بطولات سباقات السيارات العالمية".

وتابع: "أما على صعيد التمثيل العالمي، تفخر قطر بأنها تستضيف لجولة الافتتاحية للموسم الـ 12 من ’دبليو إي سي’ لموسم 2024".

وتشهد حلبة لوسيل بطولها البالغ 3.343 ميلاً عمليات تحسين مكثفة لموسم 2023 حيث ستستضيف جولة فورمولا واحد بعد أن انضمت في 2021 كبديل عن جولة اليابان 2021.

وستنضم قطر إلى روزنامة الموسم التي ستحتوي ثماني جولات للمرة الأولى منذ موسم 2019-2020.

حلبة لوسيل