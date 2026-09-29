قال فيليب سينو، مدير فريق ألبين، أنه يتوقع اتخاذ قرار بشأن مستقبل فريقه "في أي يوم الآن"، في ظل استمرار المفاوضات بوتيرة متسارعة مع جيلي بشأن الاستحواذ على برنامج السيارات الخارقة التابع للفريق.

بعدما أعلنت مجموعة رينو قرارها الانسحاب من بطولة العالم للتحمل مع نهاية عام 2026، بدأ شريكها المصنعي سيغناتيك محادثات للمشاركة بسيارة A424 من فئة LMDh تحت اسم علامة تجارية مختلفة.

ورغم ربط التكهنات بين سيغناتيك وعدد من الشركات المصنّعة، وعلى رأسها بي واي دي، برزت مجموعة جيلي الصينية العملاقة لصناعة السيارات بوصفها المرشح الأبرز للاستحواذ خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشار مدير الفريق المخضرم سينو إلى أن المفاوضات مع الشركة المصنّعة المحتملة تسير على نحو جيد، من دون أن يذكر اسم جيلي مباشرة، إذ يسعى إلى إتمام الاتفاق قبل وقت كافٍ من إغلاق باب التسجيل لموسم 2027.

وعندما سُئل عن مدى اقتراب الفريق من اتخاذ قرار بشأن الموسم المقبل، قال الفرنسي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أتوقع صدور القرار في أي يوم الآن، لأن الوقت ينفد. لكن لا يزال لدينا الوقت للتحرك واتخاذ الخطوات المناسبة لضمان مستقبل جيد. لذلك، نحن ننتظر".

وأضاف: "سنعلن عن القرار بمجرد أن تتضح لنا الصورة بشكل نهائي".

وعندما طُلب منه توضيح ما إذا كان قد حدد موعدًا نهائيًا لاتخاذ القرار، قال: "الموعد النهائي للتسجيل هو 26 نوفمبر. لكن، كما يمكنكم أن تتخيلوا، نريد إتمام الأمر في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "لسنا في حالة طوارئ في الوقت الحالي. لا يزال كل شيء تحت السيطرة فيما يتعلق بالمستقبل. لذلك، سنرى ما سيحدث. إذا اتخذنا القرار في 25 نوفمبر، فسيكون الأمر معقدًا للغاية. لكن جميع الأطراف المعنية تدرك الإطار الزمني، وعلينا الآن اتخاذ القرار في أسرع وقت ممكن لضمان المستقبل".

فريق "ألبين" للتحمل، السيارة "ألبين إيه424": جول غونون، فيكتور مارتينز الصورة من قبل: JEP

تتمحور المفاوضات إلى حد كبير حول جيلي ورينو، اللتين تمتلكان حقوق الملكية الفكرية للسيارة، وليس حول عمليات سيغناتيك التي أسسها سينو.

وقال: "تتمثل مهمتي في أن أكون مستعدًا. بعد مفاوضات رينو، يصبح الأمر قصة مختلفة. لكن مهمتي هي أن أكون جاهزًا إذا صدرت الموافقة، وسنكون مستعدين، تأكدوا من ذلك".

تحمل سيارة A424 بعض السمات التصميمية المستوحاة من مجموعة سيارات ألبين المخصصة للطرقات، وأبرزها المصابيح الخلفية المميزة التي تتضمن شعار الشركة.

وقال سينو أن تعديل التصميم الخارجي للنموذج الأولي من فئة LMDh لن يكون أمرًا معقدًا بالنسبة إلى سيغناتيك، بما يتوافق مع متطلبات الشركة المصنّعة المحتملة.

وأوضح: "نعم، لكن من السهل التعامل مع هذا الأمر. فهذه ليست المسألة الأساسية. المسألة الأساسية هي أن تكون لدينا رؤية واضحة للمستقبل".

لم تُجرِ ألبين أي اختبارات خاصة منذ مايو، إذ ركزت سيغناتيك جهودها على تأمين مستقبل الفريق بعد سباق لومان 24 ساعة.

ومن المتوقع إجراء التعديلات التصميمية المذكورة لموسم 2027، لكن حالة عدم اليقين بشأن خطط الفريق للموسم المقبل جعلت إجراء تحديثات تطويرية أكبر للسيارة أمرًا غير وارد.

وعندما سُئل سينو عن قلة الاختبارات هذا العام، قال: "نعم، لكننا نواصل العمل. وكما شاهدتم على الحلبة، فإننا نواصل العمل بجدية كبيرة. لذلك، نحن نمضي قدمًا في التحضير للمستقبل ولموسم 2027 في الوقت نفسه".