في ظهيرة يوم السبت المشمسة والحارة على حلبة الأمريكتين في أوستن، قدمت حصة التصفيات عرضًا مثيرًا من المعارك ضد عقارب الساعة لحجز البول بوزيشن لسباق الأحد الذي يمتد لست ساعات.

وفي فئة الهايبركار، سجل أنطونيو جيوفينازي أسرع زمن على متن سيارة فيراري 499 بي رقم 51، بينما تصدر دودو باريكيللو فئة "إل إم جي تي3" على متن سيارة أستون مارتن فانتج التابعة لفريق هارت أوف ريسينغ، ليمنح الفريق ثنائية على الصف الأول.

فئة الهايبركار

بالنسبة إلى أنطونيو جيوفينازي، فهذا هو ثاني بول بوزيشن له على حلبة الأمريكتين، وجاء بعد نهاية مثيرة للأعصاب، بعدما عادل جاك أيتكن على متن كاديلاك-جوتا رقم 38 زمنه البالغ دقيقة واحدة و52.445 ثانية. لكن بفضل الزمن الذي سجله في لفاته السابقة، ذهب المركز الأول على شبكة الانطلاق إلى سائق الحصان الجامح، لتحقق لمارانيللو البول بوزيشن العاشر، والخامس له شخصيًا.

وتتقاسم ألبين وأستون مارتن الصف الثاني، إذ احتل شارل ميليزي المركز الثالث على متن ألبين إيه424 رقم 35، بفارق 0.029 ثانية فقط، ومتقدمًا بفارق 0.021 ثانية على هاري تينكنل على متن أستون مارتن فالكيري رقم 007، بينما أكمل نيكلاس نيلسن المراكز الخمسة الأولى على متن فيراري رقم 50، بفارق 0.428 ثانية عن زميله في الفريق.

وحصد فيكتور مارتان المركز السادس على متن ألبين رقم 36، بينما تقاسمت تويوتا وجينيسيس المراكز التالية، إذ احتل ريو هيراكاوا المركز السابع خلف مقود تويوتا تي آر010 هايبرد رقم 8، وماتيس جوبير المركز الثامن على متن جينيسيس جي إم آر-001 رقم 17، وكاموي كوباياشي المركز التاسع على متن تويوتا تي آر010 رقم 7، وماتيو جامينيه المركز العاشر على متن جينيسيس جي إم آر-001 رقم 19، وجميعهم بفارق يتجاوز 0.5 ثانية عن المتصدر.

وشهدت حصة التصفيات التي امتدت لـ 12 دقيقة تصدر نيلسن جدول الأزمنة بزمن قدره دقيقة واحدة و52.020 ثانية على متن فيراري رقم 50، بينما خرجت سيارات بي إم دبليو المتصدرة للبطولة من المنافسة في المراحل الأخيرة.

وأنهى دريس فانثور الحصة في المركز الحادي عشر، بفارق 0.106 ثانية فقط عن التأهل إلى الجولة التالية على متن إم هايبرد في8 رقم 15، بينما لم يتمكن شيلدون فان دير ليند من تحقيق أفضل من المركز الثالث عشر على متن السيارة رقم 20. وجاء بينهما مالت ياکوبسن على متن بيجو رقم 94، بعدما عانى من الازدحام وبعض المواجهات المتقاربة للغاية مع سيارات جينيسيس وأستون مارتن.

وكان روبرت كوبيتسا أيضًا من أبرز الخاسرين، إذ فشل في تجاوز المركز الرابع عشر على متن فيراري أف كورسي رقم 83، بعدما ارتكب الكثير من الأخطاء في محاولته الأخيرة، وكذلك نورمان ناتو على متن كاديلاك-جوتا رقم 12، الذي أنهى الحصة في المركز الخامس عشر. وفي مؤخرة الترتيب جاء ستوفل فاندورن على متن بيجو رقم 93، وماركو سورنسن على متن أستون مارتن رقم 009.

فئة "إل إم جي تي3"

كان دودو باريكيللو وزاك روبيشون بطلي اليوم بالنسبة إلى أستون مارتن وفريق هارت أوف ريسينغ، بعدما ضمنا الصف الأول بالكامل على شبكة انطلاق فئة إل إم جي تي3 في نهاية الحصة الحاسمة التي امتدت لـ 10 دقائق.

ووضع البرازيلي، الذي أُلغي أسرع زمن له أيضًا بسبب تجاوز حدود الحلبة، أستون مارتن فانتج رقم 23 على البول بوزيشن في الهايبر بول بزمن قدره دقيقتان و5.160 ثوانٍ، لتحقق السيارة ثاني بول بوزيشن على التوالي، بعد الرقم القياسي الذي سجله سائقه البديل كوبي باولز في ساو باولو، وتلاه الكندي على متن السيارة رقم 27 بفارق 0.124 ثانية.

وفي الوقت ذاته، حجز تيمور بوغوسلافسكي المركز الثالث على شبكة الانطلاق مع بورشه-مانثي رقم 91، مسجلًا الزمن نفسه تمامًا الذي حققه بن تاك، لكنه سجله قبل سائق فورد-بروتون كومبيتيشن على متن السيارة رقم 77.

وذهب المركزان الخامس والسادس إلى فين غيرسيتز مع مكلارين-غاراج 59 وسيمون مان على متن فيراري أف كورسي رقم 21، مع الإشارة إلى أن فرانسوا هيريو، زميل مان في الفريق، اصطدم في الحصة السابقة بأنتوني ويست، زميل غيرسيتز، والحادثة تخضع حاليًا للتحقيق.

وأكمل المراكز العشرة الأولى، مع فارق أكبر عن المتصدر، كل من شون جيلايل على متن بي إم دبليو-دبليو آر تي رقم 32، وروي أندرادي على متن مرسيدس-آيرون لينكس رقم 61، وجياماركو ليفوراتو، الذي ارتكب خطأ في لفته الأخيرة على متن فورد-بروتون رقم 88، وكليمنس شميد على متن لكزس-إيه إس بي رقم 87.

وخلال حصة التصفيات السابقة التي امتدت لـ12 دقيقة، برز ستيفانو غاتوزو بين سائقي البرونز المشاركين على الحلبة، مسجلًا زمنًا قدره دقيقتان و6.331 ثوانٍ على متن فورد-بروتون رقم 88، بينما كان أول من خرج من المنافسة توماس فلور على متن فيراري أف كورسي رقم 54، بعدما تفوق عليه غراي نيويل، الذي بقي في المركز العاشر بفارق 0.114 ثانية عن المتصدر.

وبجوار سيارة 296 التي يقودها السائق السويسري، جاء بيتر ديمبسي على متن كورفيت-تي إف سبورت رقم 34، يليه أنتاريس أو على متن مكلارين-غاراج 59 رقم 10، وتوم فان رومبوي على متن لكزس-إيه إس بي رقم 78.

واحتل ياسر شاهين المركز الخامس عشر فقط، فيما تحمل بورشه-مانثي رقم 92 التي يقودها أيضًا وزنًا إضافيًا، وكذلك كورفيت-تي إف سبورت رقم 33 بقيادة البطل المحلي بن كيتينغ، الذي أنهى الحصة في المركز السابع عشر خلف أنتوني ماكنتوش على متن بي إم دبليو-دبليو آر تي رقم 69 وأمام صاحب المركز الأخير يوهانس زيلغر على متن مرسيدس-آيرون لينكس رقم 79.

ومن المقرر أن ينطلق سباق لون ستار لومان يوم الأحد عند الساعة 1:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي، و8:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.