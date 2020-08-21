دبليو إي سي: فيراري ما زالت منفتحة على المشاركة بفئة السيارات الخارقة

سيقيّم المصنّع الإيطالي هذه الفكرة خلال الخريف المقبل، حيث سيدرس إمكانية العودة إلى قمة منافسات سباقات التحمل للمرة الأولى منذ 1973.

حيث كشف أنتونيللو كوليتا، الذي يترأس قسم سباقات السيارات الرياضية لدى فيراري، في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن جميع الاحتمالات أمام الحصان الجامح للعودة إلى منافسات القمة، مفتوحة وقيد الدراسة.

فقال: "جميع الأبواب ما زالت مفتوحة. الاهتمام بالمنافسة في الفئات العليا ما زال موجوداً، ونحن ندرس جميع الفرص".

وحين سُئِل إن كانت فيراري تقيّم مجموعتَي القوانين لفئة السيارات الخارقة، تلك التي تنظّم مشاركة السيارات المبنية على طرازات تجارية، والأخرى التي تنظّم مشاركة السيارات النموذجية؛ ردّ بالإيجاب.

لكن يبدو أن باب المشاركة لفئة "إل أم دي.أتش" المبنية على فئة السيارات النموذجية الثانية "إل إم بي2"، والتي ستنطلق في 2022، قد أُغلق.

وكشفت فيراري عن اهتمامها بالفئة الجديدة، والتي ستسمح قوانينها للسيارات المشاركة بخوض المنافسات في "دبليو إي سي" و"إيمسا ويذرتيك للسيارات الرياضية"، مع مشكلة واحدة: أنه يتوجب على فيراري بناء سيارة وفقاً لتصميمها الخاص وليس استيحاءً من تصاميم "إل إم بي2".

وكان كوليتا قد كرر ضرورة بناء فيراري لهيكل سيارتها الخاص، كي تحظى بما يمكن وصفه سيارة فيراري كاملة.

فقال: "السؤال الأهم يتمحور حول قدرتنا على ربطها بسيارة تجارية. امتلاكنا لهيكلنا الخاص أمر ضروري، وسنرى في المستقبل إن كان من الممكن استعمال سيارة خارقة جديدة".

وشدد كوليتا بالمقابل على أن جائحة كورونا قد تسببت بتأخير عملية اتخاذ القرار في هذا الشأن، لذا فلا وجود لجدول زمني محدد للأمر.

وكانت فيراري قد شاركت في المحادثات التي أدت في نهاية المطاف إلى سنّ قوانين فئة "إل إم أتش" النموذجية شهر ديسمبر 2018.

كما كانت من بين ثلاثة مصنّعين - إضافة إلى أستون مارتن ومكلارين - انتقدوا "فيا" ونادي سيارات الغرب "إيه سي أو" في 2019 حيال التكاليف المرتفعة التي تفرضها القوانين الجديدة.

وجاء ذلك بعد إنشاء فئة ثانية موازية كان من المخطط أن تشارك فيها أستون مارتن بسيارتها الخارقة "فالكيري" - بقوة 1000 حصان - والتي تمّ تطويرها بالتعاون مع ريد بُل للتقنيات المتقدمة، قبل أن يتمّ تعليق المشروع في شهر فبراير من العام الجاري.