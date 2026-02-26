تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

دبليو إي سي إطلاق فيراري

دبليو إي سي: فيراري تكشف عن سيارتها الجديدة وسط حملة الدفاع عن اللقب

كشفت فيراري عن سيارتها التي ستشارك بها في موسم 2026 بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، حيث يسعى الفريق الأحمر إلى تكرار إنجازاته على صعيد سباقات التحمل.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
فيراري آي اف كورس 499بي

فيراري آي اف كورس 499بي

الصورة من قبل: فيراري

خاضت فيراري في 2026، موسماً رائعاً على جميع الأصعدة، لتنهيه مع لقبي السائقين والصانعين.

وقد حسم الفريق الأحمر هذه النتيجة المذهلة في سباق أبوظبي الختامي للموسم؛ حيث أحرز الثلاثي جايمس كالادو، أليساندرو بيير غويدي، أنطونيو جيوفينازي سائقو فيراري 499بي رقم 51 لقب السائقين بتقدم هائل إلى المركز الرابع.

وذلك بعد أن وصلوا إلى هذه الجولة متأخرين بفارق 13 نقطة عن طاقم فيراري رقم 83 (روبرت كوبيتسا، ييفي يي، فيل هانسون) و8 نقاط إضافية عن بورشه رقم 6 (لورينز فانثور، كيفن إستري).

اقرأ أيضاً:

ومع إحراز سيارة فيراري 83 للمركز الخامس فقط وعدم تسجيل بورشه رقم 6 أية نقاط، حسم فائزو لومان 2023 لقبهم الأول في هايبركار بسهولة.

هذه النتيجة ساعدت فيراري أيضًا على تأمين لقب الصانعين الأول منذ 1972، بمساعدة ميغيل مولينا، نيكلاس نيلسن، أنطونيو فوكو بالمركز الرابع في السيارة الشقيقة رقم 50.

وفي 2026، فإن الحصان الجامح يريد تعزيز حملة الدفاع عن لقبه، حيث كشف عن المقاتلة الجديدة.

يشار إلى أن الموسم الجديد سيشهد غياب بورشه، التي أعلنت أنها ستترك البطولة بنهاية 2025.

فيراري AF كورس فيراري 499P

الكشف عن سيارة فيراري 499P بالصور
فيراري AF كورس فيراري 499P

الكشف عن سيارة فيراري 499P بالصور
فيراري AF كورس فيراري 499P

الكشف عن سيارة فيراري 499P بالصور
فيراري AF كورس فيراري 499P

الكشف عن سيارة فيراري 499P بالصور
فيراري AF كورس فيراري 499P

الكشف عن سيارة فيراري 499P بالصور
فيراري AF كورس فيراري 499P

الكشف عن سيارة فيراري 499P بالصور
فيراري AF كورس فيراري 499P

الكشف عن سيارة فيراري 499P بالصور
فيراري AF كورس فيراري 499P التفاصيل

الكشف عن سيارة فيراري 499P بالصور
#50 فيراري AF Corse فيراري 499P: أنطونيو فوكو، نيكلاس نيلسن، ميغيل مولينا

الكشف عن سيارة فيراري 499P بالصور
#51 فيراري AF كورس فيراري 499P: أليساندرو بيير غودي، جيمس كالادو، أنطونيو جيوفينازي

الكشف عن سيارة فيراري 499P بالصور
#51 فيراري AF كورس فيراري 499P: أليساندرو بيير غودي، جيمس كالادو، أنطونيو جيوفينازي، #50 فيراري AF كورس فيراري 499P: أنطونيو فوكو، نيكلاس نيلسن، ميغيل مولينا

الكشف عن سيارة فيراري 499P بالصور
فيراري AF كورس فيراري 499P

الكشف عن سيارة فيراري 499P بالصور
دبليو إي سي
12

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق رسميًا: ألبين تنسحب من بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" بعد موسم 2026

أبرز التعليقات

المزيد من
خلدون يونس

فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

جدل وحدات الطاقة: ريد بُل تنفي التكهنات وفاولز يقول "هناك ألاعيب تجري"

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
جدل وحدات الطاقة: ريد بُل تنفي التكهنات وفاولز يقول "هناك ألاعيب تجري"

بياستري يعلّق على التغييرات في فريقه الإداري بعد تراجع دور ويبر 

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بياستري يعلّق على التغييرات في فريقه الإداري بعد تراجع دور ويبر 
المزيد من
فيراري

ويل باكستون: فيراري قد تتأهل في الصف الأخير وتنتزع الصدارة عند المنعطف الأول

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ويل باكستون: فيراري قد تتأهل في الصف الأخير وتنتزع الصدارة عند المنعطف الأول

إكليستون يتراجع عن رأيه: احذروا من فيراري!

فورمولا 1
فورمولا 1
إكليستون يتراجع عن رأيه: احذروا من فيراري!

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

إكليستون يوجّه تحذيرًا كبيرًا للفورمولا 1 قبل 2026: "الخطر أن نفقد الجماهير"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
إكليستون يوجّه تحذيرًا كبيرًا للفورمولا 1 قبل 2026: "الخطر أن نفقد الجماهير"

ويل باكستون: فيراري قد تتأهل في الصف الأخير وتنتزع الصدارة عند المنعطف الأول

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ويل باكستون: فيراري قد تتأهل في الصف الأخير وتنتزع الصدارة عند المنعطف الأول

إكليستون يتراجع عن رأيه: احذروا من فيراري!

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
إكليستون يتراجع عن رأيه: احذروا من فيراري!

تغيير إداري كبير في بيريللي: إيزولا يغادر ومارافوسكي يتولى المنصب

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تغيير إداري كبير في بيريللي: إيزولا يغادر ومارافوسكي يتولى المنصب