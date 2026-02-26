دبليو إي سي: فيراري تكشف عن سيارتها الجديدة وسط حملة الدفاع عن اللقب

خاضت فيراري في 2026، موسماً رائعاً على جميع الأصعدة، لتنهيه مع لقبي السائقين والصانعين.

وقد حسم الفريق الأحمر هذه النتيجة المذهلة في سباق أبوظبي الختامي للموسم؛ حيث أحرز الثلاثي جايمس كالادو، أليساندرو بيير غويدي، أنطونيو جيوفينازي سائقو فيراري 499بي رقم 51 لقب السائقين بتقدم هائل إلى المركز الرابع.

وذلك بعد أن وصلوا إلى هذه الجولة متأخرين بفارق 13 نقطة عن طاقم فيراري رقم 83 (روبرت كوبيتسا، ييفي يي، فيل هانسون) و8 نقاط إضافية عن بورشه رقم 6 (لورينز فانثور، كيفن إستري).

ومع إحراز سيارة فيراري 83 للمركز الخامس فقط وعدم تسجيل بورشه رقم 6 أية نقاط، حسم فائزو لومان 2023 لقبهم الأول في هايبركار بسهولة.

هذه النتيجة ساعدت فيراري أيضًا على تأمين لقب الصانعين الأول منذ 1972، بمساعدة ميغيل مولينا، نيكلاس نيلسن، أنطونيو فوكو بالمركز الرابع في السيارة الشقيقة رقم 50.

وفي 2026، فإن الحصان الجامح يريد تعزيز حملة الدفاع عن لقبه، حيث كشف عن المقاتلة الجديدة.

يشار إلى أن الموسم الجديد سيشهد غياب بورشه، التي أعلنت أنها ستترك البطولة بنهاية 2025.