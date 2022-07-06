دبليو إي سي: فيراري تكشف النقاب عن سيارتها الخارقة في تجارب فيورانو

أخيراً خرجت السيارة الخارقة التي ستعود بها فيراري إلى قمة منافسات سباقات السيارات الرياضية بعد غياب خمسين عاماً، للنور عبر التجارب التمهيدية اليوم الأربعاء.

والتقط موقعنا "موتورسبورت.كوم" صوراً للسيارة التي اكتست بكسوة لونية مموهة حين كان أليساندرو بيير غويدي خلف المقود.

وأكملت السيارة عدة لفات في الفترة الصباحية ومن المتوقع أن تتواصل التجارب طوال اليوم.

وكشفت فيراري أولى الصور الرسمية للسيارة بعرض تشويقي، وصفته بالتالي:

"إنها لحظة مليئة بالحماسة، لكل من المتابعين المترقبين وفريق العمل على هذا المشروع وكذلك لمحبي فيراري".

"تلمّس نتيجة الأشهر الطويلة من العمل، التخطيط والمحاكاة، يمنحنا طاقة جديدة وزخماً كبيراً".

"يلمؤنا الفخر بما أنجزناه، وبالرغم من تمويه تفاصيل السيارة خلال التجارب، لكن من الواضح أنها من تصميم فيراري".

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فيراري "ال ام اتش" تصوير: فيراري

وأكد متحدث باسم فيراري أن بيير غويدي كان أول من قاد السيارة الجديدة.

حيث قال: "كان البرنامج اعتيادياً كتجارب تمهيدية؛ لفة واحدة من ثم العودة للمنصة للتحقق من كل شيء".

وأكمل: "السيارة أمضت وقتاً ضمن المنصة أكثر من المسار، وهذا أمر طبيعي للغاية".

كما كشف أن التجارب ستنتقل إلى حلبة تسابقية هذا الشهر.

فقال: "سنبدأ برنامج تطوير مكثفاً للغاية هذا الشهر: عبر زيارة العديد من الحلبات في أوروبا لأن ذلك أكثر سهولة من الناحية اللوجستية".

يشار إلى أن فيراري أعلنت أن التجارب الأولية للسيارة الجديدة سيقوم بها سائقوها ضمن فئة "جي تي" الحاليون: جايمس كالادو، نيكلاس نيلسن وأنطونيو فوكو.

سيارة فيراري الخارقة تصوير: دايفيد كافيزا