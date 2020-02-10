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دبليو إي سي / أخبار عاجلة

دبليو إي سي: فيراري تقيّم المشاركة في الفئة النموذجية الجديدة "ال ام دي اتش"

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دبليو إي سي: فيراري تقيّم المشاركة في الفئة النموذجية الجديدة "ال ام دي اتش"
10-02-2020

تقيّم فيراري إمكانية المشاركة في الفئة النموذجية العالمية الجديدة "ال ام دي اتش" التي تمّ الإعلان عنها الشهر الماضي، لكنّها شددت على أنّها بحاجة أولًا إلى أن تكون قادرة على بناء هيكلها الأحادي الخاص.

وصف أنطونيللو كوليتا مدير التسابق لدى "فيراري جي تي" الإعلان بأنّ الجيل التالي من سيارات الفئة العُليا في بطولة "إمسا ويذرتيك" سيكون قادرًا على المشاركة في بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" بدءًا من موسم 2021/2022 بالفرضة الجيّدة للصانع الإيطالي.

وشرح كوليتا بأنّ تقليل النفقات إثر قوانين السيارات الخارقة في "دبليو إي سي" وفرصة المشاركة بذات السيارة التي تسابق في إمسا يُمثّلان فرصة مثالية، وقد يؤدّيا إلى أوّل سيارة نموذجية من فيراري منذ طراز "333 اس بي إمسا" التي سابقت للمرّة الأوّل في عام 1994.

لكنّه أشار بالمقابل إلى أنّ الخطة الموضوعة لسيارات "ال ام دي اتش" هي أن يتمّ تطويرها من سيارات الفئة الثانية "ال ام بي2"، كما هو الحال مع سيارات إمسا الحالية في فئة دايتونا النموذجية الدولية، وهو ما سيمثّل مشكلة بالنسبة لفيراري.

"نأمُل أن نكون قادرين على بناء هيكل من فيراري، فذلك أمر ضروري" قال كوليتا.

وأضاف: "من المهم أن يكون هنالك حلقة وصل مباشرة مع سياراتنا للطرقات. لقد خضنا محادثات مع كلّ شركائنا من إمسا وأيه سي أو، والنقاش مفتوح".

وتابع: "أفضّل في الوقت الحالي عدم الحديث كثيرًا عن ذلك، حيث ننتظر حولة سيبرينغ حيث نأمُل الحصول على القوانين النهائية".

وأوضح كوليتا أنّ فيراري تعتقد بأنّ قوانين فئة "ال ام دي اتش" ستعرض توفيرًا جيّدًا للنفقات بالمقارنة مع فئة السيارات الخارقة، حتّى لو أنتجت فيراري سيارة حول هيكلها الخاص.

فقال في ختام حديثه: "إذا ما أخذت كلّ الأجزاء من سيارة دايتوانا النموذجية، ذات المكابح، النظام الهجين، نظام التعليق، ستنخفض التكاليف كثيرًا. أعتقد أنّه مع ميزانيتنا، سيكون من الممكن المنافسة في تلك الفئة الجديدة".

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