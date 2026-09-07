حققت فيراري أول انتصار لها في بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" لعام 2026 خلال سباق "لون ستار لو مان" بعد تعرض سيارة تويوتا المتصدرة للسباق لعطل ميكانيكي متأخر.

وبدا أن نيك دي فريز وكاموي كوباياشي ومايك كونواي في طريقهم لتحقيق أول انتصار لتويوتا في حلبة الأمريكتين، بعد أن شقوا طريقهم عبر صفوف المنافسين انطلاقًا من المركز التاسع على شبكة الانطلاق.

لكن قبل 15 دقيقة فقط من نهاية السباق، تباطأت سيارة تويوتا "تي آر010" رقم 7 فجأة على الحلبة بسبب مشكلة هيدروليكية، لتمنح سيارة فيراري 499 بي رقم 50، التي تقاسم قيادتها نيكلاس نيلسن وأنطونيو فوكو وميغيل مولينا، انتصارًا غير متوقع.

وأنهى جاك أيتكن وسيباستيان بورديس وإيرل بامبر السباق في المركز الثاني على متن كاديلاك "في-سيريز.آر" رقم 38 التابعة لفريق جوتا، بينما أكمل شارل ميليسي وفرديناند هابسبورغ وأنطونيو فيليكس دا كوستا منصة التتويج في سيارة ألبين "إيه424" رقم 35.

بدأ سباق الساعات الست فعليًا خلف سيارة الأمان، بعدما أمرت إدارة السباق بإجراء لفتين إضافيتين للتحمية للسماح للحلبة بالجفاف. وبحلول الوقت الذي دخلت فيه سيارة الأمان إلى منطقة الحظائر، ظهر خط جاف واضح على أجزاء من الحلبة التي كانت مبتلة، بينما مرت اللفة الافتتاحية دون حوادث.

حافظ أنطونيو جيوفيناتزي على الصدارة في سيارة فيراري 499 بي رقم 51 التي انطلق بها من المركز الأول، بينما حافظ جاك أيتكن كذلك على المركز الثاني في سيارة كاديلاك "في-سيريز.آر" رقم 38.

لكن أكبر المتقدمين في المراحل المبكرة كان مولينا، الذي قاد سيارة فيراري رقم 50 من المركز الخامس إلى الثالث، أمام فرديناند هابسبورغ في سيارة ألبين "إيه424" رقم 35.

ثم أدخلت فيراري مولينا إلى منطقة الحظائر مبكرًا قبل نهاية الساعة الأولى، ومع توقف أقصر للتزود بالوقود، ارتقى إلى الصدارة. واعتمدت تويوتا استراتيجية مماثلة مع سيارة "جي آر010 هايبرد" رقم 8، ما دفع سيباستيان بويمي من المراكز المتأخرة ضمن العشرة الأوائل إلى المركز الثاني، مباشرة أمام سيارة فيراري رقم 51 التي كان يقودها جيوفيناتزي والمتصدرة سابقًا.

وقسم ذلك المنافسين إلى مجموعتين، إحداهما تتبع استراتيجية تقليدية والأخرى تعتمد استراتيجية متباينة، وهو اتجاه ظهر في عدد من سباقات بطولة العالم للتحمل الأخرى هذا العام.

كانت سيارة فيراري رقم 51 هي المتصدرة وفق الاستراتيجية التقليدية، لكن زميل جيوفيناتزي في الفريق جيمس كالادو خسر قرابة نصف دقيقة عندما فشل المحرك في إعادة التشغيل خلال الجولة الثانية من توقفات الصيانة.

وترك ذلك سيارة كاديلاك رقم 38 في الصدارة الفعلية، رغم أن السيارات التي اتبعت الاستراتيجية البديلة بقيت ضمن دائرة المنافسة. واستمر ذلك حتى أعيد ترتيب المنافسة قبل منتصف السباق بقليل، عندما اضطرت سيارة الأمان إلى الدخول إلى الحلبة لإزالة الحطام.

وحققت السيارات التي اتبعت الاستراتيجية التقليدية أفضلية واضحة، مع حفاظ إيرل بامبر على الصدارة في سيارة كاديلاك رقم 38، بينما ظهر أنطونيو فيليكس دا كوستا أقرب منافسيه في سيارة ألبين رقم 35.

وفي هذه المرحلة، كان دي فريز قد تقدم بالفعل إلى المركز الرابع، وكان الثلاثي المتصدر ضمن نطاق المنافسة المباشرة معه.

وتخلص الهولندي سريعًا من سيارة أستون مارتن التي كان يقودها توم غامبل، ثم تجاوز سيارة ألبين التي يقودها دا كوستا، ليضع نفسه مباشرة خلف المتصدر بامبر، الذي كان يستخدم إطارات مستهلكة.

ومع تبقي ساعتين و15 دقيقة على نهاية السباق، نفذ دي فريز التجاوز الحاسم، متجاوزًا سيارة كاديلاك التي يقودها بامبر ليتقدم إلى الصدارة للمرة الأولى.

ومع ابتعاد السائق البالغ من العمر 31 عامًا عن بقية المنافسين، تعرض بامبر لضغط من سيارة ألبين رقم 36 التي كان يقودها جول غونون، والذي تبادل المراكز مع السيارة الشقيقة التي كان يقودها دا كوستا. وكانت فيراري رقم 50 أيضًا ضمن المنافسة في هذه المرحلة.

تمكن بامبر من صد هجوم ألبين ليحتفظ بالمركز الثاني، لكن سيارة كاديلاك رقم 38 تراجعت في الترتيب عندما دخلت منطقة الحظائر في المرة التالية وخضعت لخدمة كاملة.

وبمجرد أن بدأ ترتيب المراكز في المقدمة بالاستقرار، دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة لاستعادة سيارة لكزس "آر سي إف جي تي3" رقم 78 التابعة لفريق إيه إس بي، والتي توقفت على الحلبة وغطاؤها الأمامي مفتوح.

استؤنف السباق مع بقاء أقل من 50 دقيقة على النهاية، لكن دي فريز أتقن عملية إعادة الانطلاق وبدا في طريقه لتحقيق فوز مريح، قبل أن يتباطأ على الحلبة بسبب مشاكل تقنية.

ورفع ذلك مولينا إلى صدارة السباق، بعدما كان الإسباني قد تجاوز سيارة ألبين رقم 35 قبل دقائق فقط.

وقلص ميليسي الفارق مجددًا في المراحل الختامية، لكن مولينا حافظ على صدارته ليحقق لفيراري أول انتصار لها في فئة السيارات الخارقة منذ سباق لو مان 24 ساعة العام الماضي.

وحصل ميليسي لاحقًا على عقوبة زمنية مدتها خمس ثوانٍ بسبب خروج غير آمن من منطقة الحظائر، ما رفع سيارة كاديلاك رقم 38 إلى المركز الثاني. ومع ذلك، شكّل المركز الثالث أول منصة تتويج لألبين في عام 2026.

استمر الأداء القوي لأستون مارتن في التجارب والتصفيات خلال السباق، حيث أنهى توم غامبل وهاري تينكنيل السباق في المركز الرابع على متن سيارة "فالكيري" رقم 007، أمام سيارة ألبين رقم 36 التي قادها جول غونون وفريديريك ماكوفيتسكي وفيكتور مارتان، والتي خرجت من معركة الصدارة بعد توقفها قبل دخول سيارة الأمان الأخيرة.

ودفع سيباستيان بويمي سيارة تويوتا رقم 8، التي تقاسم قيادتها مع ريو هيراكاوا وبريندون هارتلي، إلى المركز السادس باتباع استراتيجية متباينة، بعدما حصل هيراكاوا على عقوبة المرور عبر منطقة الحظائر عندما تسبب عطل تقني في تجاوزه السرعة المسموح بها داخلها.

وجاء ويل ستيفنز وجاك أيتكن وريكي تايلور في المركز السابع على متن كاديلاك رقم 12، بينما ساعدت استراتيجية غريبة خلال فترة دخول سيارة الأمان الأخيرة أندريه لوتيرر وماثيس جوبير وبِبو ديراني على إنهاء السباق في المركز الثامن على متن سيارة جينيسيس "جي إم آر-001" رقم 17. وكان ذلك تعافيًا مثيرًا للإعجاب من ثلاثي جينيسيس، بعدما تراجع لوتيرر إلى المركز الأخير في الساعة الأولى عندما أدى احتكاكه مع فيراري رقم 50 إلى توقف سيارته في الاتجاه المعاكس.

ولم تكن بي إم دبليو في المنافسة فعليًا طوال فعالية أوستن، حيث أنهى كيفن ماغنوسن ورافاييل مارشيلو ودريس فانثور السباق في المركز التاسع، كأفضل سيارة من سيارتي "إم هايبرد في8" اللتين أدخلهما فريق دبليو آر تي التابع للمصنع.

أما السيارة الشقيقة التي قادها رينيه راست وشيلدون فان دير لينده وروبن فرينس، فقد أنهت السباق في المركز الثاني عشر، ما يعني أن الطاقمين اللذين تصدرا البطولة قبل عطلة نهاية الأسبوع، وهما سيارة بي إم دبليو رقم 20 وتويوتا رقم 7، فشلا في تسجيل أي نقاط في أوستن.

وأكمل المراكز العشرة الأولى لويك دوفال ومالثه ياكوبسن وتيو بورشير في سيارة بيجو "9 إكس8" رقم 94.

أما سيارة فيراري رقم 51 التي انطلقت من المركز الأول، فقد تأثرت بتوقيت دخول سيارة الأمان الأخيرة، حيث عبر جيوفيناتزي وكالادو وأليساندرو بيير غويدي خط النهاية في المركز الحادي عشر.

#27 فريق هارت أوف ريسينغ أستون مارتن فانتاج AMR LMGT3: إيان جيمس، زاكاري روبيشون، ماتيا درودي الصورة من قبل: FIA WEC / DPPI

أستون مارتن تحصد الفوز في فئة "إل إم جي تي3"

حول فريق هارت أوف ريسينغ أداءه الواعد في التصفيات إلى أول انتصار له في فئة "إل إم جي تي3" لعام 2026، بعدما حقق ماتيا درودي وإيان جيمس وزاكاري روبشون الفوز على متن أستون مارتن "فانتج جي تي3" رقم 27.

وانحصر السباق في مواجهة مباشرة بين أستون مارتن رقم 27 وبورشه "911 جي تي3" رقم 91 التابعة لفريق مانثي، والتي قادها أيانشان غوڤن وجيمس كوتينغهام وتيمور بوغوسلافسكي.

وتراجعت سيارتا أستون مارتن اللتان احتلتا الصف الأول في البداية، بينما فرض فريق بروتون سيطرته المبكرة باحتلاله المركزين الأول والثاني بسيارتي فورد موستانغ "إل إم جي تي3" التابعتين له.

لكن بعدما حصلت فورد رقم 77 المتصدرة على عقوبة المرور عبر منطقة الحظائر بسبب مخالفة خلال فترة العلم الأصفر الكامل، بينما تراجعت السيارة الشقيقة بسبب الأضرار، وضع كوتينغهام سيارة بورشه رقم 91 في صدارة السباق خلال الساعة الثانية.

وسرعان ما استعادت أستون مارتن رقم 27 الأرض التي خسرتها، وبدأت في تبادل الصدارة مع بورشه رقم 91، مع دخول استراتيجيات توقفات الصيانة وسيارة الأمان الافتراضية وفترات العلم الأصفر الكامل في الحسابات.

حتى إن أستون مارتن رقم 27 تراجعت إلى المركز الثالث في إحدى المراحل، خلف سيارة مرسيدس "إيه إم جي جي تي3" رقم 61 التابعة لفريق آيرون لينكس، لكن سائق المصنع درودي ابتعد بفارق حاسم خلال الساعتين الأخيرتين ليحقق الفوز بفارق أكثر من خمس ثوانٍ.

واكتفت بورشه رقم 91 بالمركز الثاني، بينما حقق إدواردو باريتشيلو وغراي نيويل وجوني آدم ثنائية لأستون مارتن على منصة التتويج.

وأنهى سايمون مان وأليسيو روفيرا وفرانسوا هيرو السباق في المركز الرابع على متن فيراري "296 جي تي3" رقم 21 التابعة لفريق إيه إف كورسي، بينما حقق بروتون أفضل نتيجة له باحتلال المركز الخامس بسيارة فورد رقم 77 التي تقاسم قيادتها سيباستيان بريولكس وبن تاك وإريك باول.

وأدت ثلاث عقوبات منفصلة إلى تراجع سيارة مرسيدس رقم 61 التي تقاسم قيادتها روي أندرادي ومارتن بيري وماكسيم مارتان إلى المركز السادس، بعدما بدا الثلاثي في وقت مبكر من السباق منافسًا حقيقيًا على الفوز.

وكان السباق صعبًا على سيارة شيفروليه "كورفيت زد06 جي تي3" رقم 33 المتصدرة للبطولة والتابعة لفريق تي إف سبورت، حيث أدى الوزن الإضافي المخصص للنجاح والانزلاق المبكر بعد احتكاك إلى تراجع بن كيتنغ ونيكي كاتسبورغ وجوني إدغار إلى المركز السادس.