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الشرق الأوسط
دبليو إي سي إيمولا
تقرير التجارب التأهيليّة

دبليو إي سي: فيراري تسجل الأزمنة الثلاثة الأسرع في تصفيات إيمولا

حجزت فيراري أسرع ثلاثة أزمنة في تصفيات جولة إيمولا من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

فيراري إيه أف كورسي 499بي رقم 50: أنتونيو فوكو، ميغيل مولينا، نيكلاس نيلسن

الصورة من قبل: بول فوستر

سجل أنتونيو فوكو لفتين سريعتين كانتا كافيتين كي تحصل سيارته فيراري الخارقة رقم 50 على قطب الانطلاق الأول متقدماً سيارتي فيراري إضافيتين.

وقفز الإيطالي إلى قمة جدول الأزمنة مع دقيقة و29.735 ثانية قبل تحسينه إلى دقيقة و29.466 ثانية.

روبرت شفارتزمان، وجد 7 أعشار الثانية على متن إيه.أف كورسي في اللفة الأخيرة، لينتزع المركز الثاني بين سيارتي الفريق المصنعيّ.

خلفه، جاء أليساندرو بيير غويدي على متن سيارة فيراري الخارقة رقم 51.

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تويوتا غازو ريسينغ رقم 7: مايك كونواي، كاموي كوباياشي، نيك دي فريز

تويوتا غازو ريسينغ رقم 7: مايك كونواي، كاموي كوباياشي، نيك دي فريز

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

أفضل البقية خلف فيراري كانت سيارة بورشه رقم 6 التي يقودها كيفن إيستر والتي تفوقت في جولة قطر هذا الموسم.

مات كومبيل سجل خامس أسرع الأزمنة على متن سيارة بورشه الثانية لفريق بينسكي موتورسبورت.

هيرتز جوتا بورشه 963: جنسن باتون، فيليب هانسن، أوليفر راسموسن

هيرتز جوتا بورشه 963: جنسن باتون، فيليب هانسن، أوليفر راسموسن

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

أفضل أزمنة تويوتا سجلها كاموي كوباياشي أمام سيارة دبليو آر تي بي ام دبليو أم الهجينة في 8. 

ضمن فئة جي تي3، كان قطب الانطلاق الأول من نصيب أليكسندر ماليخن على متن بيورريسينغ بورشع 911 جي تي 3-آر.

وتفوق بذلك على فريق هارت أوف ريسينغ أستون مارتن وسائقه إيان جايمس بفارق 7 أعشار الثانية تقريباً وأمام العُماني أحمد الحارثي سائق دبليو آر تي أم4 جي تي 3

فريق دبليو آر تي أم4 جي تي 3: دارين ليونغ، شون غيلايل، أوغوستو فارفوس

فريق دبليو آر تي أم4 جي تي 3: دارين ليونغ، شون غيلايل، أوغوستو فارفوس

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

تصفيات إيمولا:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز الفريق # السائقون السيارة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy أ. فوكو Spain م. Denmark ن. نيلسن Ferrari 499P 6

1:29.466

   197.532
2
آي اف كورس HYPERCAR
83 Poland ر. كوبتسا Israel ر. شوارتزمان China ي. يافي Ferrari 499P 6

+0.419

1:29.885

 0.419 196.611
3
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy أ. United Kingdom ج. كالادو Italy أ. جيوفينازي Ferrari 499P 6

+0.487

1:29.953

 0.068 196.462
4
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France ك. إستر Germany أ. لوتيرر Belgium ل. فانتور Porsche 963 6

+0.635

1:30.101

 0.148 196.139
5
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 Australia م. Denmark م. كريستنسن France ف. ماكويسكي Porsche 963 6

+0.919

1:30.385

 0.284 195.523
6
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
7 United Kingdom م. Japan ك. كوباياتشي Netherlands ن. دي فريز Toyota GR010 - Hybrid 7

+0.944

1:30.410

 0.025 195.469
7
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 South Africa ش. فان دير ليند Netherlands ر. فرينز Germany ر. راست BMW M Hybrid V8 6

+1.134

1:30.600

 0.190 195.059
8
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
8 Switzerland س. بويمي New Zealand ب. هارتلي Japan ر. هيراكاوا Toyota GR010 - Hybrid 6

+1.186

1:30.652

 0.052 194.947
9
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom و. ستيفنز United Kingdom ك. إلوت France ن. ناتو Porsche 963 7

+1.190

1:30.656

 0.004 194.939
10
بروتون كومبيتيشن HYPERCAR
99 United Kingdom ه. تينكنيل Switzerland ن. ياني France ج. أندلاور Porsche 963 7

+1.226

1:30.692

 0.036 194.861
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