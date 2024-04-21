دبليو إي سي: فيراري تسجل الأزمنة الثلاثة الأسرع في تصفيات إيمولا

سجل أنتونيو فوكو لفتين سريعتين كانتا كافيتين كي تحصل سيارته فيراري الخارقة رقم 50 على قطب الانطلاق الأول متقدماً سيارتي فيراري إضافيتين.

وقفز الإيطالي إلى قمة جدول الأزمنة مع دقيقة و29.735 ثانية قبل تحسينه إلى دقيقة و29.466 ثانية.

روبرت شفارتزمان، وجد 7 أعشار الثانية على متن إيه.أف كورسي في اللفة الأخيرة، لينتزع المركز الثاني بين سيارتي الفريق المصنعيّ.

خلفه، جاء أليساندرو بيير غويدي على متن سيارة فيراري الخارقة رقم 51.

تويوتا غازو ريسينغ رقم 7: مايك كونواي، كاموي كوباياشي، نيك دي فريز الصورة من قبل: صور موتورسبورت

أفضل البقية خلف فيراري كانت سيارة بورشه رقم 6 التي يقودها كيفن إيستر والتي تفوقت في جولة قطر هذا الموسم.

مات كومبيل سجل خامس أسرع الأزمنة على متن سيارة بورشه الثانية لفريق بينسكي موتورسبورت.

هيرتز جوتا بورشه 963: جنسن باتون، فيليب هانسن، أوليفر راسموسن الصورة من قبل: صور موتورسبورت

أفضل أزمنة تويوتا سجلها كاموي كوباياشي أمام سيارة دبليو آر تي بي ام دبليو أم الهجينة في 8.

ضمن فئة جي تي3، كان قطب الانطلاق الأول من نصيب أليكسندر ماليخن على متن بيورريسينغ بورشع 911 جي تي 3-آر.

وتفوق بذلك على فريق هارت أوف ريسينغ أستون مارتن وسائقه إيان جايمس بفارق 7 أعشار الثانية تقريباً وأمام العُماني أحمد الحارثي سائق دبليو آر تي أم4 جي تي 3

فريق دبليو آر تي أم4 جي تي 3: دارين ليونغ، شون غيلايل، أوغوستو فارفوس الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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