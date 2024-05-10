دبليو إي سي: فيراري تخسر البول بوزيشن في سبا إثر نقص وزن سيارتها عن الحد الأدنى

تم شطب كافة الأزمنة التي سجلتها فيراري في التصفيات، لتنطلق من المركز الأخير في سباق سبا 6 ساعات يوم غد السبت.

وبذلك ترث سيارة بورشه 963 رقم 5 لفريق بينسكي موتورسبورت قطب الانطلاق الأول، وذلك بعد تفوق مات كامبل على سيارة كاديلاك لفريق تشيب غاناسي بفارق 0.008 ثانية.

وقد جاء في بيان المراقبين بشأن تلك الواقعة: "بعد فحص تقرير الموفد التقني، فقد وجد المراقبون بأن الحد الأدنى لوزن السيارة لم يتوافق مع القوانين المعنية".

وأضاف: "وعليه قرر المراقبون شطب أزمنة السيارة رقم 50 من التصفيات وحصة الهايبربول".