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دبليو إي سي سبا
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دبليو إي سي: فيراري تخسر البول بوزيشن في سبا إثر نقص وزن سيارتها عن الحد الأدنى

خسرت فيراري قطب الانطلاق الأول "البول بوزيشن" للجولة الثالثة من بطولة العالم لسباقات التحمّل "دبليو إي سي" في سبا بعدما اكتُشف بأن سيارة 499بي رقم 50 كانت أقل وزنًا من الحد الأدنى بعد التصفيات.

تم التحديث:
رقم 50 إيه إف كورسي فيراري 499 بي: انطونيو فوكو، ميغيل مولينا، نيكلاس نيلسون

الصورة من قبل: جي إي بي صور لات

تم شطب كافة الأزمنة التي سجلتها فيراري في التصفيات، لتنطلق من المركز الأخير في سباق سبا 6 ساعات يوم غد السبت.

وبذلك ترث سيارة بورشه 963 رقم 5 لفريق بينسكي موتورسبورت قطب الانطلاق الأول، وذلك بعد تفوق مات كامبل على سيارة كاديلاك لفريق تشيب غاناسي بفارق 0.008 ثانية.

وقد جاء في بيان المراقبين بشأن تلك الواقعة: "بعد فحص تقرير الموفد التقني، فقد وجد المراقبون بأن الحد الأدنى لوزن السيارة لم يتوافق مع القوانين المعنية".

وأضاف: "وعليه قرر المراقبون شطب أزمنة السيارة رقم 50 من التصفيات وحصة الهايبربول".

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