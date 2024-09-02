دبليو إي سي: فيراري تحرز الفوز متقدمة أمام تويوتا في حلبة الأمريكيتين

بعد معركة محتدمة مع تويوتا نهاية سباق الأحد على حلبة الأمريكيتين، نجح فريق إيه-أف كورسي فيراري مع روبرت كوبتسا، ييفي يي وروبرت شفارتزمان بإحراز الفوز.

وخاضت العلامة الإيطالية المنافسة في مواجهة تويوتا، لتحرز الفوز، بعد ساعات فقط من فوز شارل لوكلير بسباق مونزا في الفورمولا واحد مع الحصان الجامح كذلك.

وورث شفارتزمان الصدارة من سيارة تويوتا رقم 7 مع بقاء 40 دقيقة على النهاية حين تلقى كاموي كوباياشي عقوبة التوقف والمرور في خط الحظائر لخرق قوانين العلم الأصفر.

وخرج الياباني على متن السيارة التي يتشاركها مع نيك دي فريز ومايك كونواي، بفارق 9 ثوانٍ خلف فيراري، وسرعان ما بدأ يقلص الفارق.

ورغم ذلك لم تفلح جهوده لينهي السباق بفارق 1.7 ثانية خلف فيراري.

وبدت تويوتا قادرة على الفوز في المراحل الأخيرة من السباق، بعد الدخول المبكر إلى منصات الصيانة والتفوق على فيراري وتصدر أغلب ثُلثي السباق، لكن الفوز في النهاية كان من نصيب فيراري.

المركز الثالث ذهب إلى صالح سيارة فيراري الفائزة بسباق لومان، والتي يقودها ميغيل مولينا، نيكل نيلسن وأنتونيو فوكو.

كاديلاك احتلت المركز الرابع - وهو أفضل مراكزها لهذا الموسم - مع شيب غاناسي، إيرل بامبر وأليكس لين.

بينما أنهت ألبين السباق بالمركز الخامس مع فرديناند هابسبرغ، بول-لو شاتان وشارل ميليزي.

سيارة كاديلاك رقم: إيرل بامبر، أليكس لين الصورة من قبل: JEP

أستون تهيمن في فئة "إل أم جي تي3"

هيمنت أستون مارتن على فئة "جي تي3" مع سائقيها إيان جايمس، دانيال مانسينيللي وأليكس ريبيراس، الذين عبروا خط النهاية بفارق قارب نصف دقيقة أمام أقرب ملاحقيهم.

سيارتا بورشه استفادتا من الحادث للمنافسين أمامهما، ليحرزا المركزين الثاني والثالث، مع أليكس ماليخين، جول سترن وكلاوس باهلر أمام ياسر شاهين، موريس شورينغ وريتشارد ليتز، وذلك رغم أوزان الأداء الإضافية التي حصلت عليها كلتا السيارتان.

أستون مارتن رقم 27: إيان جايمس، دانيال مانسينيللي، أليكس ريبيراس الصورة من قبل: صور موتورسبورت

نتيجة السباق: