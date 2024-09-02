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تقرير السباق
دبليو إي سي حلبة الأمريكيتين

دبليو إي سي: فيراري تحرز الفوز متقدمة أمام تويوتا في حلبة الأمريكيتين

حققت فيراري أول فوز لها ضمن سباق اعتيادي في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، بعد معركة مذهلة في مواجهة تويوتا.

إيه.أف كورسي رقم 83: روبرت كوبتسا، روبرت شفارتزمان، ييفي يي

بعد معركة محتدمة مع تويوتا نهاية سباق الأحد على حلبة الأمريكيتين، نجح فريق إيه-أف كورسي فيراري مع روبرت كوبتسا، ييفي يي وروبرت شفارتزمان بإحراز الفوز.

وخاضت العلامة الإيطالية المنافسة في مواجهة تويوتا، لتحرز الفوز، بعد ساعات فقط من فوز شارل لوكلير بسباق مونزا في الفورمولا واحد مع الحصان الجامح كذلك.

وورث شفارتزمان الصدارة من سيارة تويوتا رقم 7 مع بقاء 40 دقيقة على النهاية حين تلقى كاموي كوباياشي عقوبة التوقف والمرور في خط الحظائر لخرق قوانين العلم الأصفر.

وخرج الياباني على متن السيارة التي يتشاركها مع نيك دي فريز ومايك كونواي، بفارق 9 ثوانٍ خلف فيراري، وسرعان ما بدأ يقلص الفارق.

ورغم ذلك لم تفلح جهوده لينهي السباق بفارق 1.7 ثانية خلف فيراري.

وبدت تويوتا قادرة على الفوز في المراحل الأخيرة من السباق، بعد الدخول المبكر إلى منصات الصيانة والتفوق على فيراري وتصدر أغلب ثُلثي السباق، لكن الفوز في النهاية كان من نصيب فيراري.

المركز الثالث ذهب إلى صالح سيارة فيراري الفائزة بسباق لومان، والتي يقودها ميغيل مولينا، نيكل نيلسن وأنتونيو فوكو.

كاديلاك احتلت المركز الرابع - وهو أفضل مراكزها لهذا الموسم - مع شيب غاناسي، إيرل بامبر وأليكس لين.

بينما أنهت ألبين السباق بالمركز الخامس مع فرديناند هابسبرغ، بول-لو شاتان وشارل ميليزي.

سيارة كاديلاك رقم: إيرل بامبر، أليكس لين

سيارة كاديلاك رقم: إيرل بامبر، أليكس لين

الصورة من قبل: JEP

أستون تهيمن في فئة "إل أم جي تي3"

هيمنت أستون مارتن على فئة "جي تي3" مع سائقيها إيان جايمس، دانيال مانسينيللي وأليكس ريبيراس، الذين عبروا خط النهاية بفارق قارب نصف دقيقة أمام أقرب ملاحقيهم.

سيارتا بورشه استفادتا من الحادث للمنافسين أمامهما، ليحرزا المركزين الثاني والثالث، مع أليكس ماليخين، جول سترن وكلاوس باهلر أمام ياسر شاهين، موريس شورينغ وريتشارد ليتز، وذلك رغم أوزان الأداء الإضافية التي حصلت عليها كلتا السيارتان.

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أستون مارتن رقم 27: إيان جايمس، دانيال مانسينيللي، أليكس ريبيراس

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

نتيجة السباق:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز الفريق # السائقون السيارة عدد اللفات التوقيت الفاصل منصات الصيانة الانسحاب النقاط
1
آي اف كورس HYPERCAR
83 Poland ر. كوبتسا Israel ر. شوارتزمان China ي. يافي Ferrari 499P 183

6:00:23.755

   5   25
2
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
7 United Kingdom م. Japan ك. كوباياتشي Netherlands ن. دي فريز Toyota GR010 - Hybrid 183

+1.780

6:00:25.535

 1.780 6   18
3
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy أ. فوكو Spain م. Denmark ن. نيلسن Ferrari 499P 183

+26.282

6:00:50.037

 24.502 5   15
4
CADILLAC RACING HYPERCAR
2 New Zealand إ. بامبر United Kingdom أ. لين Cadillac V-Series.R 183

+46.924

6:01:10.679

 20.642 5   12
5
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 France ب. شاتان Austria ف. هابسبورغ France ت. ميليسي Alpine A424 183

+1'10.513

6:01:34.268

 23.589 6   10
6
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France ك. إستر Germany أ. لوتيرر Belgium ل. فانتور Porsche 963 183

+1'36.873

6:02:00.628

 26.360 6   8
7
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 Australia م. Denmark م. كريستنسن France ف. ماكويسكي Porsche 963 183

+1'41.494

6:02:05.249

 4.621 6   6
8
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Belgium د. فانثور Italy ر. مارشيللو Germany م. فيتمان BMW M Hybrid V8 182

+1 Lap

6:00:24.494

 1 Lap 5   4
9
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France ن. لابيير Germany م. شوماخر France م. فاكسيفيار Alpine A424 182

+1 Lap

6:00:30.686

 6.192 5   2
10
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
38 United Kingdom ج. باتون United Kingdom ف. هانسون Denmark أ. راسموسين Porsche 963 182

+1 Lap

6:01:25.104

 54.418 6   1
11
بروتون كومبيتيشن HYPERCAR
99 United Kingdom ه. تينكنيل Switzerland ن. ياني France ج. أندلاور Porsche 963 182

+1 Lap

6:01:29.398

 4.294 6    
12
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 Denmark م. جنسن Switzerland ن. مولر France ج. فيرن Peugeot 9X8 2024 182

+1 Lap

6:01:42.339

 12.941 5    
13
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 South Africa ش. فان دير ليند Netherlands ر. فرينز Germany ر. راست BMW M Hybrid V8 182

+1 Lap

6:01:49.454

 7.115 7    
14
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
63 Italy م. بورتولوتي Switzerland إ. مورتارا Russian Federation د. كفيات Lamborghini SC63 182

+1 Lap

6:02:29.117

 39.663 6    
15
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
8 Switzerland س. بويمي New Zealand ب. هارتلي Japan ر. هيراكاوا Toyota GR010 - Hybrid 181

+2 Laps

6:00:33.605

 1 Lap 8    
16
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom ا. جيمس Italy د. مانسينيلي Spain أ. ريبيراس Aston Martin Vantage AMR GT3 164

+19 Laps

6:01:05.796

 17 Laps 6    
17
Manthey PureRxcing LMGT3
92
A. Malykhin
J. Sturm
Austria ك. باخلر 		Porsche 911 GT3 R 164

+19 Laps

6:01:26.334

 20.538 6    
18
Manthey EMA LMGT3
91
Y. Shahin
M. Schuring
Austria ر. ليتز 		Porsche 911 GT3 R 164

+19 Laps

6:01:57.655

 31.321 7    
19
يونايتد أوتوسبورتس LMGT3
59 ج. كوتينغام ن. كوستا Switzerland ج. سوسي McLaren 720S GT3 Evo 164

+19 Laps

6:02:05.137

 7.482 6    
20
TEAM WRT LMGT3
31
D. Leung
Indonesia ش. غيلايل Brazil أ. فارفوس 		BMW M4 GT3 164

+19 Laps

6:02:27.867

 22.730 8    
21
بروتون كومبيتيشن LMGT3
77 United States ر. هاردويك Canada ز. روبيشون United Kingdom ب. باركر Ford Mustang GT3 163

+20 Laps

6:00:24.931

 1 Lap 7    
22
يونايتد أوتوسبورتس LMGT3
95 United Kingdom ج. كايجيل Chile ن. بينو Japan م. ساتو McLaren 720S GT3 Evo 163

+20 Laps

6:01:12.465

 47.534 8    
23
تي أف سبورت LMGT3
82 Japan ه. كويزومي
S. Baud
Spain د. جونكاديلا 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 163

+20 Laps

6:01:42.770

 30.305 8    
24
AKKODIS ASP Team LMGT3
78
A. Robin
Austria ك. شميد South Africa ك. فان دير لينده 		Lexus RC F GT3 163

+20 Laps

6:01:50.973

 8.203 7    
25
Vista AF Corse LMGT3
55 France ف. هيريو France س. مانن Italy أ. روفيرا Ferrari 296 GT3 163

+20 Laps

6:02:19.502

 28.529 7    
26
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
T. Kimura
E. Masson
Argentina خ. 		Lexus RC F GT3 162

+21 Laps

6:00:39.831

 1 Lap 7    
27
IRON LYNX LMGT3
60 Italy ك. سكيافوني Italy م. كريسوني
F. Perera
Lamborghini Huracan GT3 Evo2 162

+21 Laps

6:01:27.409

 47.578 8    
28
IRON DAMES LMGT3
85 Belgium س. بوفي Switzerland ر. فراي Denmark م. جاتنج Lamborghini Huracan GT3 Evo2 160

+23 Laps

6:01:55.004

 2 Laps 7    
 
TEAM WRT LMGT3
46 United Kingdom أ. الحارثي Italy ف. روسي Belgium م. مارتن BMW M4 GT3 155

+28 Laps

5:43:26.210

 5 Laps 7 الانسحاب  
 
بروتون كومبيتيشن LMGT3
88 United States ب. كيتنغ
M. Pedersen
Norway د. أولسن 		Ford Mustang GT3 146

+37 Laps

5:22:02.350

 9 Laps 5 الانسحاب  
 
تي أف سبورت LMGT3
81
T. Van
Portugal ر. أندرادا Ireland ت. إيستوود 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 137

+46 Laps

5:12:25.346

 9 Laps 7 الانسحاب  
 
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 United Kingdom ب. دي ريستا France ل. دوفال Belgium س. فاندورن Peugeot 9X8 2024 121

+62 Laps

4:00:03.662

 16 Laps 5 الانسحاب  
 
D'Station Racing LMGT3
777 France ك. ماتيو
E. Bastard
Denmark م. سورنسن 		Aston Martin Vantage AMR GT3 81

+102 Laps

3:20:35.420

 40 Laps 4 الانسحاب  
 
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom و. ستيفنز United Kingdom ك. إلوت France ن. ناتو Porsche 963 71

+112 Laps

5:45:30.417

 10 Laps 8 الانسحاب  
 
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy أ. United Kingdom ج. كالادو Italy أ. جيوفينازي Ferrari 499P 55

+128 Laps

1:49:30.062

 16 Laps 2 الانسحاب 1
 
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland ت. فلوهر Italy ف. كاستيلاتشي Italy د. ريغون Ferrari 296 GT3 54

+129 Laps

2:39:07.409

 1 Lap 4 الانسحاب  
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