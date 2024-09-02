دبليو إي سي: فيراري تحرز الفوز متقدمة أمام تويوتا في حلبة الأمريكيتين
حققت فيراري أول فوز لها ضمن سباق اعتيادي في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، بعد معركة مذهلة في مواجهة تويوتا.
بعد معركة محتدمة مع تويوتا نهاية سباق الأحد على حلبة الأمريكيتين، نجح فريق إيه-أف كورسي فيراري مع روبرت كوبتسا، ييفي يي وروبرت شفارتزمان بإحراز الفوز.
وخاضت العلامة الإيطالية المنافسة في مواجهة تويوتا، لتحرز الفوز، بعد ساعات فقط من فوز شارل لوكلير بسباق مونزا في الفورمولا واحد مع الحصان الجامح كذلك.
وورث شفارتزمان الصدارة من سيارة تويوتا رقم 7 مع بقاء 40 دقيقة على النهاية حين تلقى كاموي كوباياشي عقوبة التوقف والمرور في خط الحظائر لخرق قوانين العلم الأصفر.
وخرج الياباني على متن السيارة التي يتشاركها مع نيك دي فريز ومايك كونواي، بفارق 9 ثوانٍ خلف فيراري، وسرعان ما بدأ يقلص الفارق.
ورغم ذلك لم تفلح جهوده لينهي السباق بفارق 1.7 ثانية خلف فيراري.
وبدت تويوتا قادرة على الفوز في المراحل الأخيرة من السباق، بعد الدخول المبكر إلى منصات الصيانة والتفوق على فيراري وتصدر أغلب ثُلثي السباق، لكن الفوز في النهاية كان من نصيب فيراري.
المركز الثالث ذهب إلى صالح سيارة فيراري الفائزة بسباق لومان، والتي يقودها ميغيل مولينا، نيكل نيلسن وأنتونيو فوكو.
كاديلاك احتلت المركز الرابع - وهو أفضل مراكزها لهذا الموسم - مع شيب غاناسي، إيرل بامبر وأليكس لين.
بينما أنهت ألبين السباق بالمركز الخامس مع فرديناند هابسبرغ، بول-لو شاتان وشارل ميليزي.
سيارة كاديلاك رقم: إيرل بامبر، أليكس لين
الصورة من قبل: JEP
أستون تهيمن في فئة "إل أم جي تي3"
هيمنت أستون مارتن على فئة "جي تي3" مع سائقيها إيان جايمس، دانيال مانسينيللي وأليكس ريبيراس، الذين عبروا خط النهاية بفارق قارب نصف دقيقة أمام أقرب ملاحقيهم.
سيارتا بورشه استفادتا من الحادث للمنافسين أمامهما، ليحرزا المركزين الثاني والثالث، مع أليكس ماليخين، جول سترن وكلاوس باهلر أمام ياسر شاهين، موريس شورينغ وريتشارد ليتز، وذلك رغم أوزان الأداء الإضافية التي حصلت عليها كلتا السيارتان.
أستون مارتن رقم 27: إيان جايمس، دانيال مانسينيللي، أليكس ريبيراس
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
نتيجة السباق:
|
1-
2
|المركز
|الفريق
|#
|السائقون
|السيارة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|منصات الصيانة
|الانسحاب
|النقاط
|1
|
آي اف كورس HYPERCAR
|83
|ر. كوبتسا ر. شوارتزمان ي. يافي
|Ferrari 499P
|183
|
6:00:23.755
|5
|25
|2
|
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
|7
|م. ك. كوباياتشي ن. دي فريز
|Toyota GR010 - Hybrid
|183
|
+1.780
6:00:25.535
|1.780
|6
|18
|3
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|أ. فوكو م. ن. نيلسن
|Ferrari 499P
|183
|
+26.282
6:00:50.037
|24.502
|5
|15
|4
|
CADILLAC RACING HYPERCAR
|2
|إ. بامبر أ. لين
|Cadillac V-Series.R
|183
|
+46.924
6:01:10.679
|20.642
|5
|12
|5
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|ب. شاتان ف. هابسبورغ ت. ميليسي
|Alpine A424
|183
|
+1'10.513
6:01:34.268
|23.589
|6
|10
|6
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|6
|ك. إستر أ. لوتيرر ل. فانتور
|Porsche 963
|183
|
+1'36.873
6:02:00.628
|26.360
|6
|8
|7
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|5
|م. م. كريستنسن ف. ماكويسكي
|Porsche 963
|183
|
+1'41.494
6:02:05.249
|4.621
|6
|6
|8
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|د. فانثور ر. مارشيللو م. فيتمان
|BMW M Hybrid V8
|182
|
+1 Lap
6:00:24.494
|1 Lap
|5
|4
|9
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|ن. لابيير م. شوماخر م. فاكسيفيار
|Alpine A424
|182
|
+1 Lap
6:00:30.686
|6.192
|5
|2
|10
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|38
|ج. باتون ف. هانسون أ. راسموسين
|Porsche 963
|182
|
+1 Lap
6:01:25.104
|54.418
|6
|1
|11
|
بروتون كومبيتيشن HYPERCAR
|99
|ه. تينكنيل ن. ياني ج. أندلاور
|Porsche 963
|182
|
+1 Lap
6:01:29.398
|4.294
|6
|12
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|م. جنسن ن. مولر ج. فيرن
|Peugeot 9X8 2024
|182
|
+1 Lap
6:01:42.339
|12.941
|5
|13
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|ش. فان دير ليند ر. فرينز ر. راست
|BMW M Hybrid V8
|182
|
+1 Lap
6:01:49.454
|7.115
|7
|14
|
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
|63
|م. بورتولوتي إ. مورتارا د. كفيات
|Lamborghini SC63
|182
|
+1 Lap
6:02:29.117
|39.663
|6
|15
|
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
|8
|س. بويمي ب. هارتلي ر. هيراكاوا
|Toyota GR010 - Hybrid
|181
|
+2 Laps
6:00:33.605
|1 Lap
|8
|16
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|ا. جيمس د. مانسينيلي أ. ريبيراس
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|164
|
+19 Laps
6:01:05.796
|17 Laps
|6
|17
|
Manthey PureRxcing LMGT3
|92
|
A. Malykhin
J. Sturmك. باخلر
|Porsche 911 GT3 R
|164
|
+19 Laps
6:01:26.334
|20.538
|6
|18
|
Manthey EMA LMGT3
|91
|
Y. Shahin
M. Schuringر. ليتز
|Porsche 911 GT3 R
|164
|
+19 Laps
6:01:57.655
|31.321
|7
|19
|
يونايتد أوتوسبورتس LMGT3
|59
|ج. كوتينغام ن. كوستا ج. سوسي
|McLaren 720S GT3 Evo
|164
|
+19 Laps
6:02:05.137
|7.482
|6
|20
|
TEAM WRT LMGT3
|31
|
D. Leungش. غيلايل أ. فارفوس
|BMW M4 GT3
|164
|
+19 Laps
6:02:27.867
|22.730
|8
|21
|
بروتون كومبيتيشن LMGT3
|77
|ر. هاردويك ز. روبيشون ب. باركر
|Ford Mustang GT3
|163
|
+20 Laps
6:00:24.931
|1 Lap
|7
|22
|
يونايتد أوتوسبورتس LMGT3
|95
|ج. كايجيل ن. بينو م. ساتو
|McLaren 720S GT3 Evo
|163
|
+20 Laps
6:01:12.465
|47.534
|8
|23
|
تي أف سبورت LMGT3
|82
| ه. كويزومي
S. Baudد. جونكاديلا
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|163
|
+20 Laps
6:01:42.770
|30.305
|8
|24
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
|
A. Robinك. شميد ك. فان دير لينده
|Lexus RC F GT3
|163
|
+20 Laps
6:01:50.973
|8.203
|7
|25
|
Vista AF Corse LMGT3
|55
|ف. هيريو س. مانن أ. روفيرا
|Ferrari 296 GT3
|163
|
+20 Laps
6:02:19.502
|28.529
|7
|26
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
T. Kimura
E. Massonخ.
|Lexus RC F GT3
|162
|
+21 Laps
6:00:39.831
|1 Lap
|7
|27
|
IRON LYNX LMGT3
|60
| ك. سكيافوني م. كريسوني
F. Perera
|Lamborghini Huracan GT3 Evo2
|162
|
+21 Laps
6:01:27.409
|47.578
|8
|28
|
IRON DAMES LMGT3
|85
|س. بوفي ر. فراي م. جاتنج
|Lamborghini Huracan GT3 Evo2
|160
|
+23 Laps
6:01:55.004
|2 Laps
|7
|
TEAM WRT LMGT3
|46
|أ. الحارثي ف. روسي م. مارتن
|BMW M4 GT3
|155
|
+28 Laps
5:43:26.210
|5 Laps
|7
|الانسحاب
|
بروتون كومبيتيشن LMGT3
|88
| ب. كيتنغ
M. Pedersenد. أولسن
|Ford Mustang GT3
|146
|
+37 Laps
5:22:02.350
|9 Laps
|5
|الانسحاب
|
تي أف سبورت LMGT3
|81
|
T. Vanر. أندرادا ت. إيستوود
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|137
|
+46 Laps
5:12:25.346
|9 Laps
|7
|الانسحاب
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|ب. دي ريستا ل. دوفال س. فاندورن
|Peugeot 9X8 2024
|121
|
+62 Laps
4:00:03.662
|16 Laps
|5
|الانسحاب
|
D'Station Racing LMGT3
|777
| ك. ماتيو
E. Bastardم. سورنسن
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|81
|
+102 Laps
3:20:35.420
|40 Laps
|4
|الانسحاب
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|12
|و. ستيفنز ك. إلوت ن. ناتو
|Porsche 963
|71
|
+112 Laps
5:45:30.417
|10 Laps
|8
|الانسحاب
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|أ. ج. كالادو أ. جيوفينازي
|Ferrari 499P
|55
|
+128 Laps
1:49:30.062
|16 Laps
|2
|الانسحاب
|1
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|ت. فلوهر ف. كاستيلاتشي د. ريغون
|Ferrari 296 GT3
|54
|
+129 Laps
2:39:07.409
|1 Lap
|4
|الانسحاب
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