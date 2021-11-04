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دبليو إي سي / البحرين 2 أخبار

دبليو إي سي: فيراري تتلقى دفعة من قانون "موازنة الأداء" قبل سباق البحرين الختامي

من قبل:
, محرر

تلقت فيراري دفعة أداء من قانون "موازنة الأداء" قبيل سباق البحرين الختامي للموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، حيث سيشكل ذلك تراجعاً جزئياً عما تسبب به في سباق ما قبل الختامي.

دبليو إي سي: فيراري تتلقى دفعة من قانون "موازنة الأداء" قبل سباق البحرين الختامي

بعد فوز فيراري في سباق لومان 24 ساعة ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" شهر أغسطس/آب الماضي، تم خفض قوة سيارتها بشكل كبير وملحوظ لسباق البحرين ما قبل الختامي، ما حرمها من 25 حصاناً.

هذه التغييرات جاءت أكبر من الحد الأقصى لقانون موازنة الأداء التلقائي المطبق في "دبليو إي سي" منذ عدة سنوات، حيث قرر الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" ونادي سيارات الغرب "إيه سي أو" تطبيق حسم إضافي لخفض قوة سيارة فيراري.

وذلك أدى إلى عدم قدرة سيارة العلامة الإيطالية على مجاراة سيارتي بورشه في سباق البحرين ست ساعات، حيث هيمنت العلامة الألمانية على منافسات الفئة لتحقق الثنائية، بينما أنهت سيارتا فيراري السباق بالمركزين الثالث والرابع.

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وكانت فيراري قد عبرت مباشرة عن سخطها إزاء تغييرات قانون موازنة الأداء المثيرة للحيرة، واصفة ما جرى بأنه إهداء اللقب إلى بورشه.

لكن بعد ذلك، تحركت "فيا" و"إيه سي أو" لإجراء تعديلات قبل سباق البحرين 8 ساعات الختامي، وذلك عبر إعادة نصف تلك الخسارة في الأداء إلى فيراري.

وتم رفع الضغط ضمن السيارة بمقدار 0.04 بار للسباق، ورفع سعة خزان الوقود بمقدار ليترين إلى 91 ليتراً. وهذه التغييرات ستطبق على جميع سيارات فيراري ضمن فئتي المحترفين والهواة.

بينما لن يتم إدخال أية تغييرات على سيارات بورشه.

وتخوض فيراري وبورشه حالياً معركة شرسة على لقب الفئة. وتتفوق بورشه بمقدار نقطة واحدة ضمن ترتيب البطولة، بينما يحتل سائقا سيارة فيراري رقم 51، أليساندرو بيير غويدي وجايمس غالادو صدارة ترتيب بطولة السائقين أمام نيل ياني وكيفن إيستر سائقي بورشه رقم 92.

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