دبليو إي سي: فيراري تتفوق على بورشه وتسجل البول بوزيشن لسباق سبا 6 ساعات
سجّل أنطونيو فوكو سائق فيراري الزمن الأسرع محرزًا البول بوزيشن الثاني في هذا الموسم لينطلق أولًا في سباق سبا 6 ساعات، ثالث جولات بطولة العالم لسباقات التحمّل "دبليو إي سي".
الصورة من قبل: ماركو لوسي / كابا ميديا
اعتلى فوكو قمة جدول الأزمنة بفارق ناهز نصف ثانية خلف مقود سيارة فيراري 499بي الخارقة رقم 50 ضمن حصة الهايبربول التي استمرت 12 دقيقة بين أسرع 10 سيارات ضمن جولة التصفيات الأولى.
وكان الزمن البالغ دقيقتين و02.600 ثانية كافيًا لإزاحة سيارة بورشه التي يقودها مات كامبل إلى المركز الثاني.
وسينطلق كامبل من المركز الثاني في سباق سبا 6 ساعات يوم غد السبت بعد زمن بلغ دقيقتين و03.107 ثانية على متن سيارة بورشه 963 ال ام دي اتش، والذي ظل أسرع من زمن أليكس لين المتحسّن على متن سيارة كاديلاك.
فيما حجزت بورشه المراكز من الرابع وحتى السادس مع سياراتها من طراز 963 مع الفريقين المستقلين بروتون كومبتيشن وجوتا والسيارة المصنعية الأخرى مع فريق بينسكي موتورسبورت.
برندون هارتلي سجل سابع أسرع زمن على متن سيارة تويوتا جي آر010 الهجينة الوحيدة متقدمًا على شارل ميليزي على متن سيارة ألبين أيه424 رقم 35، بينما أكمل روبرت كوبتسا وروبن فرينز المراكز العشرة الأولى على متن سيارتي فيراري وبي ام دبليو.
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