دبليو إي سي: فيتيل يخوض محادثات مع فريق جوتا بورشه حول إمكانية المشاركة في موسم 2024

أكد سام هيجنيت مدير فريق جوتا لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنه تم التواصل مع فيتيل حيال إمكانية المشاركة مع الفريق ضمن فئة السيارات الخارقة للبطولة، لموسم 2024 المقبل.

وشدد هيجنيت على أن النقاشات مع الألماني ما زالت في بداياتها ولم يتم التوصل لعقد نهائي بعد.

حيث قال: "لقد تكلمنا مع سيباستيان، هناك مفاوضات جارية، لكن لم يتم التوصل لشيء بعد".

وأكمل: "لم يتم التوقيع على أي عقد، ولم يختبر أية سيارة من سياراتنا بعد".

وكان فيتيل، الذي اعتزل الفورمولا واحد نهاية موسم 2022، قد نفى سابقاً إمكانية العودة للسباقات.

لكنه أكد بأنه ما زال يمتلك لياقة بدنية مناسبة للسباقات، على هامش زيارته لحلبة سوزوكا خلال جائزة اليابان الكبرى للفورمولا واحد.

حيث اعترف بأنه "يفتقد ذلك الإحساس الرائع" بقيادة سيارة فورمولا واحد. لكنه نفى أية إمكانية للعودة خلف مقود سيارة من الفئة الأولى، على المدى القصير.

وكشف هيجنيت أن المساعي البيئية التي يتبناها الفريق قد لعبت دوراً في جذب اهتمام فيتيل.

فقال: "الاستدامة هامة لنا كفريق، لهذا السبب فإن مقرنا المتنقل في لومان يعمل بالطاقة الشمسية".

وأكمل: "نعلم كذلك أهمية هذه المسائل بالنسبة إلى سيباستيان".

كما أكد هيجنيت وجود "قائمة طويلة من السائقين" لاختيار من سيقود سيارتي الفريق للموسم المقبل.

ومن المعروف أن هناك بطل عالم آخر ضمن تلك اللائحة، هو جنسن باتن، إضافة لتأكيد وجود محادثات مع روبرت كوبتسا والذي يقود ضمن فئة "إل إم بي2" هذا الموسم مع "دبليو آر تي".